Binance, hard fork desteğini ve Harmony ve VITE blok zincirlerindeki güncellemeleri duyurdu

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Piyasa değeri bakımından lider borsa Binance, VITE (VITE) ve Harmony (ONE) ağlarındaki sert çatallanmalara ve yükseltmelere desteğini açıkladı.

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Binance, geliştirmeler süresince ONE ve VITE para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durduracak ancak işlemler etkilenmeyecek.

Harmony’nin yükseltmesinin 31 Ekim (13:00 UTC) için tahmin edilen 64.847.872 blok yüksekliğinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Borsa, sorunsuz bir geçiş sağlamak amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerini bir saat erken (TSİ 12:00) durduracak.

Ayrıca VITE, ağ yükseltmesini 31 Ekim saat 14:30 UTC’de 166.869.900 blok yüksekliğinde başlatacak.

Binance, aynı gün saat 13:30 UTC civarında tüm VITE para yatırma ve çekme işlemlerini durduracak.

Geçici hizmet durduruldu

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Hard fork ve güncellemeler sırasında ONE ve VITE işlemleri kesintisiz bir şekilde ilerleyecek.

Bu arada Binance, yükseltme sonrası istikrarı teyit ettikten sonra para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlayacağını duyuracak.

Borsa, yatırımcı ve traderları, işlemlerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ağ geliştirmeleri sırasında dikkatli olmaya çağırdı.

Tüm operasyonlar Binance tarafından gerçekleştirilecek ve kullanıcıların hard fork ve yükseltmeler sırasında herhangi bir teknik işlem yapmasına gerek kalmayacak.

Kriptoda sert çatallanmaları anlamak

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Sert çatallanmalar, blok zincirlerinin her biri bağımsız olarak çalışan iki ağa bölünmesiyle gerçekleşir.

Bu etkinlikte sık sık yeni coin’ler kazanılsa da, bazıları uzun vadede değerli coin’leri elinde tutmakta zorlanıyor.

Örneğin, BTC’nin 100’den fazla hard fork’unun hiçbiri piyasa değeri açısından Bitcoin’i geride bırakacak kadar başarılı olamadı, ancak Ethereum’un $ETH’si büyük bir başarı elde etti.

Çatallanmış blok zincirlerinin bağımsız olarak çalıştığı dikkat çekicidir.

Ortaya çıkan token’lar rekabet edebilirken, bir varlıkta meydana gelen bir olayın diğerini etkilemesi nadirdir (bir saldırı olmadığı sürece).

Ayrıca, ilgili varlıklar piyasa manipülasyonlarına karşı daha savunmasız olabilir (menkul kıymetlerin aksine).

Geliştiriciler neden sert çatallanmalar gerçekleştirir?

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Geliştiriciler çeşitli nedenlerden dolayı sert çatallanmaları uygulamaya karar verebilirler.

Örneğin, Ethereum ağı DAO’ya (Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon) yapılan bir saldırının ardından çatallanmaya uğradı.

Olay, blockchain’in milyonlarca değerindeki para birimini kaybetmesine neden olan hacker işlemlerini geri aldı.

Ayrıca DAO token yatırımcıları çalınan ETH fonlarını geri aldılar.

Buna rağmen bazı kripto madencileri, Ethereum meraklılarının tutmaya karar verdiği eski zincirde kalmaya devam etti ve böylece Ethereum Classic’i (ETC) piyasaya sürdüler.

ONE ve VITE fiyat hareketleri

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Yerel token, genel piyasadaki ayı hakimiyetini yansıtarak düşüş eğilimini sürdürdü.

Harmony, 24 saatlik %0,50’lik düşüşün ardından 0,01337 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan VITE, geçen haftaki %11’lik düşüşün ardından yükseliş eğilimine geçti ve 24 saatlik grafiğinde %0,55 artışla 0,01147 dolarda işlem görüyor.

Source – Coinmarketcap

İkilinin belirgin bir düşüş etkisi gösterdiği ve yakın vadede düşüş trendlerinin devam edeceği sinyalini verdiği görülüyor.

Bununla birlikte, meraklılar 31 Ekim’deki blockchain geliştirmelerine yol açacak artan volatilite günleri bekleyebilirler.