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Snap Inc. (NYSE:SNAP) 2024 yılı boyunca hissedarları için bir hayal kırıklığı oldu.

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Hisse senedi son üç ayda yüzde 40’ın üzerinde düşüş yaşadı ve değerlemesi cazip bir seviyeye geldi.

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Peki bu büyük bir satın alma fırsatı mı yoksa sadece bir değer tuzağı mı?

JMP Securities analisti Andrew Boone’a göre ise ilki geçerli.

Bugün Snap’e 1.000 dolar yatırırsanız, 2025 yılı sonunda bu yatırımın 1.700 dolara çıkabileceğini öne sürüyor.

Boone, bu iyimser bakış açısını yakın zamanda müşterilerine gönderdiği bir araştırma notunda paylaştı.

JMP Snap hissesi konusunda neden iyimser?

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Boone, Snap’in fiyatını “üstün performans” olarak yükseltti ve 17 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi; bu da mevcut seviyesinden potansiyel olarak %70’lik bir artış anlamına geliyor.

Şirkette son dönemde yaşanan olumlu değişiklikler nedeniyle iyimser.

Snap, geçen ay yeni yapay zeka araçlarının da dahil olduğu bir yenilenmenin duyurusunu yapmıştı.

JMP Securities, bu araçların Snap’in hisse senedi fiyatını gelecekte önemli ölçüde artırmasını bekliyor.

Boone ayrıca Snap’in büyüme yörüngesinde bir değişime dikkat çekerek “izlenim büyümesinde bir dönüm noktası” olduğunu belirtti.

Şirketin, Kuzey Amerika’daki kullanıcı etkileşimini artıracağına ve reklam fırsatlarını geliştireceğine inandığı Simple Snapchat ve Sponsored Snaps’i piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Boone, bu yeni reklam ürünleriyle gelir artışında güçlü bir potansiyel görüyor.

Ancak Snap’in şu anda temettü ödemediğini belirtmekte fayda var.

Analistler, Snap’in uygulama yeniden tasarımının, uygulamayı üç ekrana indirerek gezinmeyi kolaylaştırmasının, Spotlight özelliğini daha erişilebilir hale getireceğini ve kullanımını artıracağını öne sürüyor.

Bu değişikliğin, özellikle Snapchat’in kitlesinin yaklaşık %80’ini oluşturan 18 yaş üstü kullanıcılar arasında genel kullanıcı etkileşimini iyileştirmesi bekleniyor.

JMP Securities, Sponsorlu Snap’lerin tanıtımının 2025 yılında reklam geliri büyümesini artırmada önemli bir rol oynayacağını öngörüyor.

Kullanıcılar şu anda Snapchat’i günde yaklaşık 40 kez açıyor ve etkileşimlerin çoğu mesajlaşma üzerinden gerçekleşiyor.

Sponsorlu Snap’ler, reklam verenlerin mesajları doğrudan kullanıcıların gelen kutularına yerleştirmesini sağlayacak ve potansiyel olarak 180 milyon dolar ek reklam geliri elde edilmesini sağlayacak.

JMP’nin 2024 yılı reklam geliri tahminine göre bu, yaklaşık yüzde dört oranında reklam büyümesi anlamına geliyor; bu da 4,9 milyar dolar.

Snap hisseleri iskontolu işlem görüyor

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Snap’in bu yeni ürünleri ne zaman piyasaya süreceği henüz belli olmasa da Boone kendinden emin.

Şirketin ürün odaklı büyüme girişimlerini takdir ediyor ve 2026 tahmini FAVÖK’ünün 15,5 katına çıkarılmasını öne sürerek değerlemeyi cazip buluyor.

JMP’nin Snap’e ilişkin olumlu görünümü, şirketin üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklamasından sadece bir hafta önce geldi.

Analistler Snap’in hisse başına 13 sent zarar bildirmesini bekliyor. Bu, geçen yılın aynı çeyreğindeki 21 sentlik zarara göre bir iyileşme anlamına geliyor.

Snap ayrıca günlük aktif kullanıcı sayısını (DAU) da artırmaya devam etti ve son çeyrekte bir önceki yıla göre %9 artışla 432 milyona ulaştı.

Daha fazla kullanıcı genellikle daha fazla reklamveren anlamına gelir ve bu da gelir artışını sağlar.

Snap hissesinin şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın seyretmesi, bu seviyelerden giriş yapmayı düşünen yatırımcılar için değerlemenin cazip göründüğünü gösteriyor.