Danimarka Vergi Hukuku Konseyi, gerçekleşmemiş kripto kazançlarına vergi uygulanmasını öneriyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Danimarka Vergi Hukuku Konseyi, kripto para varlıklarındaki gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpların vergilendirilmesini amaçlayan bir yasa tasarısının sunulmasını önerdi. Bu adım, Danimarkalı kripto yatırımcıları için manzarayı önemli ölçüde yeniden şekillendirebilir.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Konseyin teklifi, küresel yargı bölgelerinde düzenlemeleri sıkılaştırmayı ve çeşitli varlık sınıfları arasında eşit vergi muamelesi sağlamayı amaçlayan daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

Advertisement

Danimarka Vergi Hukuku Konseyi’nin raporu

Copy link to section

Konsey , 93 sayfalık ayrıntılı bir raporda, yeni vergi çerçevesinin gerekçesini ana hatlarıyla açıklayarak, birçok yatırımcının geleneksel sermaye kazancı vergisi modelleri altında haksız vergilendirmeyle karşı karşıya kalmasına neden olan mevcut vergi sistemindeki asimetrinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Önerilerde, vergilendirme sürecini basitleştirmek ve şeffaflığı artırmak için tüm kripto varlıklarının tutarlı bir dizi kurala tabi tutulması gerektiği belirtiliyor.

Konsey, üç olası vergilendirme modeli üzerinde görüştü: sermaye kazanç vergisi, depo vergisi ve envanter vergisi.

Sonuç olarak, varlıkların satılıp satılmadığına bakılmaksızın, bir yatırımcının tüm kripto portföyünü yıllık olarak vergilendirilecek tek bir “envanter” olarak ele alan envanter vergilendirme modelini tercih ediyor gibi görünüyor.

Bu modelin amacı, yatırımcıların yalnızca varlıklarının satışına değil, ellerindeki varlıkların değerindeki yıllık dalgalanmalara göre vergi ödemeleri anlamına gelen sürekli bir vergilendirme sağlamaktır.

Vergi Bakanı Rasmus Stoklund, özellikle merkezi olmayan yapıları ve merkezi düzenleyici denetim eksikliği göz önüne alındığında, kripto varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili karmaşıklıkların farkında olduğunu söyledi.

Gerçekleşmemiş kazançlar üzerindeki önerilen vergi oranının %42 civarında olması bekleniyor. Bu oran sadece yeni edinilen varlıklara değil, aynı zamanda Bitcoin’in Ocak 2009’daki başlangıcından bu yana tutulan varlıklara da uygulanabilir.

Bu geniş kapsamlı uygulama, bunu dijital para birimlerine yatırıma karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak gören kripto savunucuları arasında endişelere yol açtı.

Konsey ayrıca, borsalar ve ödeme şirketleri gibi kripto para hizmet sağlayıcıları için gelişmiş raporlama gerekliliklerinin gerekliliğinin de altını çizdi.

Bu sağlayıcıların, daha fazla denetim ve uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla işlem bilgilerini tüm AB ülkelerinin erişebileceği bir şekilde yetkililerle paylaşmaları zorunlu olacaktır.

Önerilen yasa tasarısının 2025 yılı başlarında çıkması bekleniyor

Copy link to section

Yasa teklifinin 2025 yılı başlarında gündeme getirilmesi bekleniyor; yeni vergi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2026’dan önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

Ancak bu önerilerin henüz yasalaşmamış olduğunu, uygulamaya konulmadan önce Danimarka Parlamentosu’nun değerlendirmesi ve onayı gerektiğini belirtmek önemlidir.

Önerilen bu vergilendirme çerçevesi, kripto para birimlerinin muamelesini düzenleyen daha net, daha uygun kurallara ihtiyaç duyulduğu konusunda artan küresel fikir birliğini yansıtıyor.

Danimarka gibi yargı bölgeleri düzenleyici önlemlerle ilerledikçe, yatırımcılar ve kripto para piyasası katılımcıları bilgi sahibi olmalı ve değişen vergi ortamına uyum sağlamalıdır.