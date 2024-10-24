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Elon Musk ile Mukesh Ambani arasındaki rekabet, her iki milyarderin de Hindistan’ın gelişmekte olan uydu geniş bant sektörüne odaklanmasıyla kızışıyor.

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Hindistan hükümetinin geniş bant için uydu spektrumunun açık artırma yerine idari olarak tahsis edileceğini duyurmasının ardından riskler arttı.

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Uydu geniş bant nedir?

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Uydu geniş bant, özellikle DSL ve kablo gibi geleneksel seçeneklerin bulunmadığı uzak bölgelerde geniş alanlara internet erişimi sağlar.

Bu teknoloji, dijital uçurumu kapatarak, yeterince hizmet alamayan kesimlere bağlantı imkânı sağlayabilir.

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA’ya göre, Hindistan’ın uydu internet abonelerinin sayısının 2025 yılına kadar iki milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pazarda rekabet oldukça yüksek. Mukesh Ambani’nin Reliance Jio’su bu alanda başı çekerken, önde gelen uydu operatörü Lüksemburg merkezli SES Astra ile ortaklık da bu rekabeti destekliyor.

Musk’ın daha hızlı hizmet için alçak Dünya yörüngesi (LEO) uydularını kullanan Starlink’in aksine SES, daha uygun maliyetli bir çözüm sunan orta Dünya yörüngesi (MEO) uydularını kullanıyor.

Starlink, 100 ülkede 6.400’den fazla uyduya ve dört milyon aboneye sahip olmasına rağmen, 2021’den bu yana Hindistan’da hizmet başlatma konusunda düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Başarılı olması halinde Musk’ın katılımı, Başbakan Narendra Modi’nin yabancı yatırım çekme ve Hindistan’ın iş dünyası yanlısı imajını güçlendirme girişimlerine destek sağlayabilir.

Uydu spektrumu: Hindistan’ın düzenleyici ortamı

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Hindistan’ın telekom düzenleyicisi henüz uydu spektrumunun fiyatlarını açıklamadı.

İdari tahsisat uluslararası normlara uygun olsa da Ambani’nin Reliance’ı, uydu geniş bant hizmetleri için net yasal çerçevelerin eksikliğini öne sürerek adil rekabeti sağlamak için bir açık artırmanın gerekli olduğunu savunuyor.

Reliance’ın düzenleyicilere yazdığı son mektuplarda uydu ve karasal hizmetler arasında “eşit rekabet ortamı”nın gerekliliği vurgulanıyor.

Musk, Ambani’nin idari fiyatlandırma modeline karşı lobi faaliyetleri yürüttüğü yönündeki haberlere, Starlink’in Hindistan’da rekabet etmesine izin verilmesi konusunda Ambani ile iletişime geçeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Analistler, Ambani’nin direncinin, rekabet üstünlüğünü koruma isteğinden kaynaklanabileceğini ve bunun da Starlink’i pazardan dışlama potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Hindistan’daki telekom devleri arasında Ambani ve Bharti Airtel’den Sunil Mittal de yer alıyor ve pazarın önemli bir bölümünü kontrol ediyor ve uluslararası oyuncuların rekabetini önlemek için açık artırmaları savunuyor.

Bu savunma stratejisi, yeni gelenler için maliyetleri artırmayı ve gelişen internet erişimi ortamındaki hakimiyetlerini korumayı amaçlıyor.

Hindistan’ın 1,4 milyarlık nüfusunun %40’ı internet erişiminden yoksun

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Hindistan’ın 1,4 milyarlık nüfusunun yaklaşık %40’ının, özellikle kırsal kesimlerde yaşayanların internet erişiminden yoksun olması nedeniyle uydu geniş bantının potansiyeli çok büyük.

Hindistan’ın internet yaygınlığı hâlâ küresel ortalamanın gerisinde kalsa da son dönemdeki eğilimler bu farkın kapanmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Uydu geniş bant, uygun bir şekilde fiyatlandırılırsa bağlantıyı kolaylaştırabilir ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) gelişimini artırabilir.

Özellikle mobil verinin gigabayt başına 12 sent gibi inanılmaz derecede uygun bir fiyata satıldığı bir ülkede fiyatlandırma kritik öneme sahip olacak.

BBC’nin haberine göre analistler, Musk’ın pazara girmek için rekabetçi anlaşmalar sunmak amacıyla finansal kaynaklarını kullanma ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle bir fiyat savaşının muhtemel olduğunu öngörüyor.

Ancak Starlink’in yüksek operasyonel maliyetleri (büyük Hintli sağlayıcıların neredeyse on katı), hükümet sübvansiyonları olmadan zorluklar yaratabilir.

Ayrıca, Hintli operatörlerin bazı endişeleri abartılı olabilir; zira karasal ağlar, seyrek nüfuslu bölgeler haricinde genellikle daha uygun maliyetlidir.

Hindistan’ın uydu internet pazarındaki mücadele kızışırken, Musk’ın öncü olma avantajına sahip olduğu düşünülüyor.

Rekabet ilerledikçe, Hindistan’ın bağlantı ortamı ve bu milyarderlerin kullandığı stratejiler üzerindeki etkileri yakından izlenecek.