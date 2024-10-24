Hamster Kombat, 2. Sezon lansmanının artan kullanıcı etkileşimi vadetmesiyle geri dönüşe hazırlanıyor

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Kripto para piyasası, Bitcoin’in 66.500 doların üzerindeki zayıflığının merakla beklenen “Uptoekim” umutlarını azaltmasıyla düşüş dalgası yaşıyor.

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Düşüş ivmesi, önde gelen altcoin’lerin büyük oranda düşmesine neden oldu; Telegram tabanlı Hamster Kombat günlük grafiğinde %13 düşerek 0,003343 dolardan işlem gördü.

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Bununla birlikte HMSTR, yaklaşan 2. Sezon oyun lansmanında boğaların 0,1$’ı hedeflemesiyle güçlü toparlanmalar için hazır durumda.

HMSTR 2. Sezon çıkışıyla yeniden canlanmaya hazır

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Hamster Kombat, meraklıların merakla beklediği 2. Sezon yenilemesiyle yeniden ilgi odağı oldu.

Dokunarak kazanma oyununda çeşitli değişimler yaşanacak ve tüm CEO’lar yeni işlerle ilgilenecek; çalışanları işe alacak, yeni ve viral oyunlar geliştirecek ve bir oyun ekosistemi yaratacak.

Telegram oyunu 1. Sezonda, Hamster Kombat’ın hızlı tempolu aksiyonlarına ilgi duyan meraklılarla birlikte büyük bir popülerlik kazandı.

Hamster Kombat bu yılın Mart ayında piyasaya sürüldü ve basit, bağımlılık yaratan oynanışıyla dünya çapında 300 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekti.

Oyun kısa sürede viral oldu ve Pixelverse ve Toncoin gibi diğer Ton blockchain oyunlarıyla rekabet etti.

Ancak merakla beklenen airdrop’un kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmasıyla birlikte bazı aksaklıklar ortaya çıktı.

Bununla birlikte, hayranlar $HMSTR lansmanını heyecanla bekliyordu; ancak altcoin resmi lansmandan sonra büyük düşüşler yaşadığı için erken benimseyenleri tatmin edemedi.

HMSTR, 0,015$’lık zirveye ulaştıktan sonra ani bir %20 düşüş gördü. Bu arada, hayal kırıklığına uğramış topluluk, mevcut 0,003343$ değerlerine doğru daha fazla düşüşü tetikledi.

Hamster Kombat, pek de hoş karşılanmayan bir çıkış yapmasına rağmen oyuncuları Combo Card, Daily Cipher Codes meydan okumaları ve Diamond ödülleri gibi işlevlerle etkilemeyi başardı.

Oyuncular, kazançlı ödüllerin kilidini açmak ve 5 milyona kadar HMSTR jetonu kazanmak için oyun içi görevleri tamamlayabilirler.

Bu arada 2. Sezon, milyonlarca oyuncunun merakla beklediği daha fazla özellik vaat ediyor.

Ekim 2024 sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Hamster’ın S2’si, kullanıcı etkileşimini artırmak için gelişmiş özellikler sunuyor. Bu tür gelişmeler HMSTR fiyat toparlanmaları için iyiye işaret.

HMSTR fiyat hareketi

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Altcoin, son birkaç seansta önemli düşüşler yaşadı ve 3 haftalık fiyat hareketi alçalan kama formasyonu oluşturdu.

Formasyon, düşüş etkisinin azaldığını ve olası yukarı yönlü çıkışların olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, son geniş piyasa geri çekilmesinde HMSTR’nin desenin destek çizgisinin altına düşmesi, düşüşlerin devam edebileceği tehdidini doğurdu.

HMSTR, son bir günde yaklaşık %13’lük kayıp yaşadıktan sonra 0,003343 dolardan işlem görüyor.

Source – Hamster Kombat

Bu arada altcoin, 0,33 dolar civarında uzun kuyruklu bir red mumu sunuyor ve bu da bu bölgede alıcı etkisinin olduğunu gösteriyor.

Yenilenen iyimserlik HMSTR’yi kama oluşumuna itebilir, ancak trend dönüşleri için üst trend çizgisinin ötesinde sağlam bir kırılma hayati önem taşıyor.

Yaklaşan 2. Sezon oyununun lansmanı Hamster’ın gidişatını tersine çevirmek açısından önemli olacak.

Altcoin’in ilk heyecanını yeniden kazanması, fiyatının erken dönemdeki zirvelere doğru fırlamasına yol açabilir.

Sağlam bir yükseliş, altcoin’in 0,1 dolara doğru fırlamasına neden olabilir; bu, mevcut 0,003343 dolarlık fiyatlardan %2.890’lık şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte, HMSTR’nin hakim yörüngesi önemli bir satıcı hakimiyetini ortaya koyuyor; 20, 50 ve 100 Üstel Hareketli Ortalamaların düşüş eğilimi göstermesi yakın vadede daha fazla düşüşün sinyalini veriyor.