IBM’in hissesi zirveye mi ulaştı?

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Morgan Stanley, 24 Ekim’de IBM’e yönelik ‘Eşit Ağırlık’ notunu yineledi ancak fiyat hedefini 217 dolardan 208 dolara düşürdü.

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Bu ayarlama, şirketin üçüncü çeyrekteki karışık performansına ilişkin endişeleri yansıtıyor. Şirketin geliri, esas olarak zayıf Danışmanlık ve Altyapı segmentleri nedeniyle 15 milyar dolarlık tahminin altında kalarak 14,97 milyar dolara geriledi.

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Danışmanlık gelirleri 5,15 milyar dolar seviyesinde sabit kalırken, altyapı segmentinde %7’lik keskin bir düşüş görüldü. Morgan Stanley, bunun 2025’e kadar devam edebilecek döngüsel zorluklara bağlı olduğunu belirtti.

Gelirdeki düşüşe rağmen, brüt marjlar yazılım satışlarına yönelik olumlu eğilimin de katkısıyla tahmini %56,4’ten %57,5’e yükselerek önemli ölçüde iyileşti.

14 Ekim’de 235,26 dolar ile rekor seviyeye ulaşan IBM hissesi, perşembe günkü işlemlerde yüzde 6,4 düştü ve piyasanın bu yüksek seviyelerde karışık sonuçlara karşı hassasiyetini ortaya koydu.

3. Çeyrek Kazançları: Diğer segmentler tarafından telafi edilen güçlü yazılım büyümesi

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IBM’in 30 Eylül’de sona eren döneme ilişkin üçüncü çeyrek kazançları, bir önceki yıla göre %1 artış göstererek 15 milyar dolara ulaştı.

Bu büyüme, esas olarak beklentileri aşarak yıllık bazda %9,7 artışla 6,5 milyar dolara ulaşan Yazılım segmentinden kaynaklandı. Segment artık IBM’in toplam gelirinin yaklaşık %45’ini oluşturuyor.

Ancak şirketin diğer önemli segmentleri zorluklarla karşı karşıya kaldı; Danışmanlık geliri 5,15 milyar dolar seviyesinde sabit kalırken, Altyapı geliri %7 düşüşle 3,04 milyar dolara geriledi.

IBM’in hisse başına düzeltilmiş kazancı 2,30 dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2,23 dolarlık piyasa tahminlerini aşarak gelir açığına rağmen güçlü bir işletme performansı sergiledi.

CEO Arvind Krishna, Yazılım sektöründeki devam eden güç ve Danışmanlık sektöründeki istikrarlı taleple birlikte 4. çeyrek gelir büyümesinin 3. çeyrek seviyelerine benzer olacağını belirterek iyimserliğini korudu.

Yapay Zeka ve Veri Güvenliğinde Yeni Gelişmeler

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IBM, yakın zamanda risk değerlendirme ve izleme iş akışlarını kolaylaştırmak için üretken yapay zeka yeteneklerini entegre eden bir ürün olan IBM Guardium Veri Güvenliği Merkezi’ni tanıttı.

Bu lansman, IBM’in yapay zekayı işletme genelinde kullanma yönündeki daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olup, bu ayın başlarında tanıtılan Granite 3.0 modellerini tamamlıyor.

Kurumsal yapay zeka görevleri için tasarlanan Granite 3.0’ın, daha verimli üretken yapay zeka ve veri yönetimi yetenekleri sağlayarak IBM’in hibrit bulut tekliflerini geliştirmesi bekleniyor.

Bu stratejik ilerlemeler, IBM’in halihazırda 3 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan kurumsal yapay zeka portföyünü genişletme konusundaki devam eden kararlılığının altını çiziyor.

IBM’in satın alma stratejisi büyümenin temel itici gücü olmaya devam ediyor.

Şirketin, 6,4 milyar dolarlık HashiCorp satın alma işlemini 2024’ün dördüncü çeyreğinde veya 2025’in başlarında tamamlayarak Yazılım segmentini daha da genişletmesi bekleniyor.

Stifel analistleri, bu satın almaların IBM’in yazılım gelirini 2025’te %4’ün üzerinde artıracağını öngörüyor.

Ayrıca, genellikle 10-12 çeyreklik bir döngüyü izleyen IBM’in ana bilgisayar işinin, 2025’in ilk yarısında yeni ana bilgisayar serisinin piyasaya sürülmesiyle yenilenen bir büyümeye tanık olması öngörülüyor.

IBM’in son ana bilgisayar döngüsü (2022’nin 2. çeyreğinde başlatıldı) ilk 12 ayda segment geliri olarak yaklaşık 1,5 milyar dolar üretti.

IBM’in değerlemesinin değerlendirilmesi

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Mevcut seviyelerde IBM, 14,4x olan beş yıllık ortalamasının oldukça üzerinde, 22,8x’lik ileriye dönük P/E oranıyla işlem görüyor.

Bu prim değerlemesi kısmen yatırımcıların yapay zeka destekli büyüme potansiyeline olan ilgisinin artmasından kaynaklanıyor; bunu hisse senedinin yılbaşından bu yana kaydettiği %34,3’lük artış da gösteriyor.

Ancak bazı analistler, IBM’in Danışmanlık ve Altyapı segmentlerindeki yavaş büyüme ve 2026’ya kadar yıllık yaklaşık %5,5’lik mütevazı EPS büyüme projeksiyonları göz önüne alındığında, mevcut çarpanlarının haklı olup olmadığını sorguluyor.

Ayrıca, %2,9’luk temettü getirisine rağmen IBM’in sınırlı temettü büyümesi ve hisse geri alımları, şirketin mevcut değerlemesinde azalan getirilere işaret ediyor.

IBM’in üçüncü çeyrek sonuçları ve stratejik gelişmeleri, önümüzdeki fırsatların yanı sıra zorlukları da gözler önüne seriyor.

Yazılım segmentinin daha geniş endişelere rağmen dayanıklılık göstermesi ve şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemeleri ve satın almaları ilerletmesiyle yatırımcıların değerlendireceği çok şey var.

Mevcut piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, IBM’in fiyat hareketlerini ve önemli teknik seviyelerini incelemek, hisse senedinin geleceği hakkında değerli bilgiler sunabilir.

Boğa ezildi mi?

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IBM’in hisseleri son bir yıldır büyük bir yükseliş trendi yakalamış olsa da, bugünkü hareketten sonra bir duvara çarpmış gibi görünüyor.

Kaynak: TradingView

3. çeyrek sonuçlarının açıklanmasından önce hisse senedi birkaç gündür 234 dolar civarında işlem görüyordu ancak 240 dolar sınırını aşamamıştı.

Dolayısıyla, hisse senedini henüz satın almamış ancak yükseliş beklentisi olan yatırımcılar, hisse senedinin günlük kapanışının 242 doların üzerinde olması durumunda yeni uzun pozisyonlar açmalıdır.

Ayı piyasası görünümüne sahip yatırımcılar, hisseyi 220 dolara yakın bir seviyeden açığa satarak ve 240,2 dolarda stop loss belirleyerek bu kısa vadeli zayıflıktan faydalanabilirler.

Eğer bu kısa vadeli zayıflık momentumda bir tersine dönüşe yol açarsa, hisse senedi 191,8 dolar civarındaki en yakın desteğine gerileyecek ve buradan kar elde edilebilecek.