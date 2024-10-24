İngiltere’deki işçiler yeni teklif kapsamında bir yıl boyunca grev yapma hakkı kazanabilir

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İngiltere hükümeti, işçilerin yeni bir oylama yapmadan önce greve gidebilecekleri süreyi iki katına çıkaracak grev mevzuatında önemli bir değişiklik düşünüyor.

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Şu an itibariyle, bir iş gücü greve oy verdiğinde, yetki altı ay sürüyor. Bu süreden sonra, sendikalar eylemi sürdürmek için başka bir oylama yapmak zorunda.

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Son zamanlarda yayınlanan bir istişare belgesinde, sendikaların ikinci turda kazanma olasılığının yüksek olması ve mevcut altı aylık kuralla ilişkili gereksiz idari maliyetler gerekçe gösterilerek, bu yetkinin bir yıla kadar uzatılması öneriliyor.

Öneri, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde yaygın grevlerin yaşandığı, demir yolu çalışanları, doktorlar ve öğretmenler gibi çalışanların ücret ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktıkları bir dönemde geldi.

Resmi verilere göre, son iki yılda grevler nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı 5,7 milyonu aştı. Bu, son otuz yılın en yüksek rakamı oldu.

Hükümet, grev yetkisi süresini uzatarak yeniden oylama sıklığını azaltmayı ve sendikalar ile işverenler arasında daha işbirlikçi bir dinamik oluşturmayı amaçlıyor.

Oylama gerekliliklerinde büyük bir revizyon

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Hükümetin teklifinin en çok tartışılan yönlerinden biri de grev oylamasının geçerli olması için iş gücünün en az yüzde 50’sinin greve katılması gerekliliğinin kaldırılması.

Şu anda, NHS gibi “önemli kamu hizmetleri” olarak sınıflandırılan sektörlerde, herhangi bir grevin gerçekleşmesi için işgücünün %40’ının lehte oy kullanması gerekiyor.

Yeni düzenleme bu eşiği ortadan kaldırarak sendikaların grev örgütleme sürecini basitleştirecek.

Önerilen değişiklikler bazı kesimlerce eleştirildi; Muhafazakar Parti Gölge Ticaret Bakanı Kevin Hollinrake, İstihdam Hakları Yasa Tasarısı’nın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Önerilen değişikliklerin işletmeler için “pandemiden bu yana görülmemiş büyüklükte bir varoluşsal kriz” yaratabileceği, potansiyel olarak işleri ve ekonomiyi etkileyebileceği konusunda uyardı.

Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, değişiklikleri savunarak, politikaların “işçi düşmanı, sendika düşmanı yasaları yürürlükten kaldırmayı” ve endüstriyel ilişkileri modernize etmeyi amaçladığını söyledi.

Sendika haklarının iş kaygılarıyla dengelenmesi

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Hükümetin bu hafta başında yayınladığı analizde, işçi haklarına ilişkin önerilen reformların şirketlere yıllık 5 milyar sterline kadar maliyet çıkarabileceği tahmin ediliyor.

Şirketler üzerindeki potansiyel mali yüke rağmen, sendikalar değişiklikleri olumlu görüyor. Sendika Kongresi (TUC) genel sekreteri Paul Nowak, hükümetin “endüstriyel ilişkiler için modern bir çerçeve sunma taahhüdünü” memnuniyetle karşıladı.

İstihdam Hakları Yasası kapsamındaki reformlar, sendikaların işverenlerden tanınmasını kolaylaştıracak önlemleri içeriyor. Mevcut kurallara göre, tanınma başvurusunda bulunulabilmesi için işgücünün %10’unun sendika üyesi olması gerekiyor.

Hükümetin önerisi, bu eşiğin yüzde 2’ye düşürülmesini ve böylece sendikaların ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili müzakerelerde çalışanları temsil etme organı olmasının daha kolay hale getirilmesini öngörüyor.

Sendikalar tanınma konusunda zorluklarla karşı karşıya

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Önerilen değişiklikler sendikalara daha fazla nüfuz sağlayabilirken, sendikaların işverenler nezdinde tanınması konusunda da zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar.

Sendikalar uzun zamandır şirketlerin sendikalı üye oranını azaltmak için ek personel alarak işgücü sayılarını manipüle edebileceğini ve böylece sendikaların tanınma eşiklerine ulaşmasını zorlaştırabileceğini savunuyor.

Bu sorun, Temmuz ayında GMB sendikasının Amazon’un Coventry Lojistik Merkezi’nde tanınma oylamasını sadece 28 oyla kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Sendika, Amazon’u tanınma tekliflerini baltalamak için kasıtlı olarak fazladan işçi almakla suçladı. Amazon, işe alımın standart iş operasyonlarının bir parçası olduğunu savunarak iddiaları reddetti.

Endüstriyel eylem için değişen bir manzara

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Hükümetin planladığı değişiklikler, İngiltere’nin endüstriyel eylemleri ve sendika tanınmasını yönetme yaklaşımında önemli bir değişimi temsil ediyor.

Grev yetkilerinin bir yıla uzatılması ve oy kullanma şartlarının gevşetilmesiyle reformlar, potansiyel olarak çeşitli sektörlerdeki işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendiren bir endüstriyel eylem dalgasına yol açabilir.

İşletmeler ve genel ekonomi üzerindeki mali etkiler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sendikalar önerilen yasa tasarısını işçi haklarının iyileştirilmesi yönünde gerekli bir adım olarak görürken, muhalifler ise söz konusu değişikliklerin şirketlere, özellikle ekonomik belirsizlik döneminde, önemli maliyetler getirebileceğini savunuyor.

İstihdam Hakları Yasa Tasarısı danışma aşamasından geçerken, nihai hali ve sendikal güçlenme ile ekonomik istikrar arasında sağladığı denge yakından izlenecek.