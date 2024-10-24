Kolombiya’nın Ecopetrol hisseleri düşen petrol fiyatları ve yönetim sorunları nedeniyle düştü

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Kolombiya’nın devlet petrol şirketi Ecopetrol’ün hisse senedi fiyatında geçtiğimiz Çarşamba günü önemli bir düşüş görüldü ve bu durum şirketin hem yerel borsadaki hem de Wall Street’teki hisselerini etkiledi.

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Uzmanlar, bu düşüşün başlıca nedeninin petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve şirketin yönetim uygulamalarına ilişkin endişeler olduğunu öne sürüyor.

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Hisse senedi performansı

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Ecopetrol’ün hisseleri Kolombiya Borsası’nda (BVC) yüzde 0,86 düşüşle 1.720 dolardan kapandı.

Bu arada Wall Street’te hisse senedi yüzde 1,60 düşüşle 8,01 dolardan kapandı.

Bu veriler, hisselerin 28 Ekim 2020’de 1.715 dolara ulaştığı, yaklaşık dört yıl önce salgının zirve yaptığı tarihten bu yana görülmemiş önemli bir düşük seviyeye işaret ediyor.

Hisse senedi bu yıl zor zamanlar geçirdi; New York’ta %33, BVC’de ise %26 düşüş yaşandı.

Uzmanlar, düşüşün ardında birkaç temel neden olduğunu belirtirken, petrol fiyatlarındaki düşüşün bunların başında geldiği öne çıkıyor.

Bu durum sadece Ecopetrol’ün sorunu değil; diğer petrol şirketleri de düşük petrol değerlemeleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Ancak Ecopetrol, hükümet müdahalesiyle yoğunlaşan yönetim yapısıyla ilgili endişelerden kaynaklanan ek zorluklarla karşı karşıyadır.

Petrol fiyat dalgalanmalarının etkisi

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Geçtiğimiz Çarşamba günü, ABD’de rafineri faaliyetlerindeki artışa rağmen stokların tahmin edilenden yüksek olduğunu gösteren raporların ardından petrol fiyatları düştü.

Buna karşın, petrol vadeli işlemleri büyük ölçüde Orta Doğu’da devam eden gerginlik nedeniyle hafta boyunca yaklaşık %2 oranında yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, Ecopetrol’ün kurumsal yönetimine ilişkin endişeler şirketin hisse senedi performansını önemli ölçüde etkiledi.

Analistler, yönetim zorluklarının hem Kolombiya’da hem de ABD’de hisse senedi fiyatlarını düşürdüğünü düşünüyor.

Yönetişim belirsizliğinin etkisi

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La República’ya göre, Ecopetrol CEO’su Ricardo Roa etrafındaki belirsizlik yatırımcılar için özellikle endişe verici.

Yönetim kurulunun politikaları gelecekteki projeler konusunda endişe yaratıyor ve çok sayıda kredi derecelendirme kuruluşundan uyarı gelmesine yol açarak şirketin durumunu daha da kötüleştiriyor.

Esasında Ecopetrol’ün mevcut hisse senedi sıkıntıları, düşen petrol fiyatları ve şirket içi yönetim sorunları gibi dış etkenlerin bir araya gelmesinin sonucudur.

Önümüzdeki birkaç gün, şirketin yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve hisse senedi fiyatını istikrara kavuşturmak için bu zorluklarla nasıl başa çıkacağını değerlendirmek açısından önemli olacak.

Ecopetrol: yönetişim zorlukları ve tahvil geri alımı sonuçlandı

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Casa de Bolsa Analiz ve Strateji Direktörü Juan David Ballén, yönetişim endişelerinin yanı sıra hükümet düzenlemelerinin de Ecopetrol’ün hisse senedi performansını etkileyen önemli değişkenler olduğunu söylüyor.

Şirketin yönetimi, enerji geçiş süreci ve kurumsal yönetim zorlukları etrafındaki belirsizlik, yatırımcı güvenini aşındırıyor ve bunun sonucunda hisse senedi değerinde düşüş yaşanıyor.

Ecopetrol ayrıca, 2015 yılında ihraç ettiği 1,25 milyar ABD doları tutarındaki uluslararası tahvillerinin tamamını satın almayı amaçlayan tahvil geri alım sürecini de tamamladı.

Şirket, Ocak 2024’te elde edilen geri alım oranını aşarak, mevcut bakiyenin %64’üne denk gelen toplam 803 milyon ABD doları tutarında teklif aldı.

Bu tekliflerle tahvillerin nominal bakiyesi 447 milyon dolara düşürüldü.

Şirket için önemli bir mali hamle niteliğinde olan, toplam 447 milyon dolar tutarındaki tahvillerin erken itfası için bir bildirim gönderilecek.