Kripto para borsası Kraken, 2025’te kendi blockchain ağını başlatmayı planlıyor

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Kraken, 2025 yılı başlarında “Ink” adını verdiği kendi blockchain ağını başlatmayı planladığını duyurdu.

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San Francisco merkezli şirket, bu yeni girişimi, merkezi olmayan finansı (DeFi) hem perakende hem de kurumsal kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirecek bir çözüm olarak konumluyor.

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Bu hamle, 2023 yılında kendi blok zinciri Base’ini piyasaya süren Coinbase gibi kripto para borsaları arasındaki daha geniş bir eğilimin parçası olarak geliyor.

Önerilen Ink blok zinciri

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Ink, Ethereum’un yeteneklerini daha hızlı ve daha ucuz işlemler sunarak geliştirmek için tasarlanmış bir ağ olan Ethereum katman-2 (L2) ölçekleme çözümü olacak.

Coinbase’in Base’ine benzer şekilde Ink, Optimism’in geliştirici yığınından yararlanacak ve merkezi olmayan uygulamaları (dApp’ler) desteklemek için son teknolojiyi kullanacak.

Kraken’in blok zinciri, merkezi olmayan borsalar (DEX’ler) ve borç verme platformları gibi çok çeşitli DeFi protokollerini destekleyecek ve cüzdan uygulaması aracılığıyla kullanıcı deneyimini basitleştirecek.

Ink’in kurucusu Andrew Koller, Kraken’ın DeFi’yi kullanıcı dostu hale getirmeye odaklandığını vurguladı ve arayüzün geleneksel finansal uygulama kullanıcılarına tanıdık gelecek şekilde tasarlandığını belirtti. Koller, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda “Kullanımı çok kolay, Apple benzeri bir deneyim” açıklamasını yaptı.

Kraken, merkezi ve merkezi olmayan ekosistemleri birleştirmeyi ve kullanıcıların zincir üzerinde güvenilir olmayan finansal faaliyetlere sorunsuz bir şekilde katılmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Ink’in öne çıkan özelliklerinden biri, Kraken’in kendi token’ını çıkarmayı planlamamasıdır; bu, diğer borsaların kullandığı stratejilerden belirgin bir sapmadır. Bunun yerine Kraken, hizmetlerini genişletmeye ve bunları platforma entegre etmeye odaklanıyor ve kullanıcıları için hepsi bir arada bir ekosistem sağlıyor.

Bu karar, Binance’in BNB’si gibi borsa token’larının kendi platformlarının ekosistemlerinin merkezi haline gelmesiyle yaşanan dikkat çekici büyümeyle çelişiyor.

Ink’in geliştirici test ağı 2024’ün sonlarında planlanıyor

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Kraken, lansman sırasında Aave ve Coinbase’in Base’inde başarı elde eden merkezi olmayan borsa Aerodrome gibi popüler DeFi hizmetleri de dahil olmak üzere bir düzineden fazla dApp’i Ink’te sunmayı bekliyor.

Kraken, DeFi ticareti ve borç verme işlemlerinin yanı sıra, Ink’in tekliflerini gerçek dünya varlık tokenleştirme ve gelişmiş borç verme uygulamalarını da içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor ve bu da blockchain’in kullanım durumlarını büyütme hedefini vurguluyor.

Geliştirici test ağı 2024’ün sonlarında planlanıyor ve bu da geliştiricilerin ana ağın lansmanından önce Ink ile denemeler yapmaya başlamalarına olanak sağlıyor. Kraken başlangıçta ağdaki işlem dizilimini yönetecek ancak zamanla tam merkeziyetsizliğe doğru ilerlemeyi planlıyor.

Özellikle Kraken’ın kendi blok zincirini başlatma hamlesi, özellikle 2024 ABD seçimleri sonrasında ABD kripto para manzarasının geleceğine ilişkin iyimser bakış açısını yansıtıyor. Borsanın kurucusu Jesse Powell, bu yılın başlarında Donald Trump’ın kampanyasına 1 milyon dolarlık kripto bağışıyla manşetlere çıktı ve Kraken’ın hem finansal hem de politik alanlardaki katılımını vurguladı.

Kraken, Ink ile blockchain alanına adım atarken, DeFi’yi basitleştirmeyi, daha geniş bir kitleye daha erişilebilir hale getirmeyi ve aynı zamanda gelişmekte olan merkezi olmayan finans sektöründeki tekliflerini genişletmeyi amaçlıyor.