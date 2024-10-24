Meta hissesi, piyasalar Nvidia ve Apple’a odaklanırken 2 yılda sessizce %348 değer kazandı

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Facebook’un ana şirketi Meta Platforms’un hisseleri son iki yılda yüzde 348 oranında artarak, büyük teknoloji şirketleri arasında öne çıkan şirketler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Bu hızlı yükseliş, aynı dönemde hisse senedi %1.052 oranında yükselen Nvidia’nın gerisinde kalıyor.

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Meta’nın toparlanması, 2022 sonlarında rekabet, gizlilik kısıtlamaları ve operasyonel kimlik konusundaki endişelerin şirketin görünümünü önemli ölçüde etkilediği belirsizlikten önemli bir geri dönüşü temsil ediyor.

Dipten yükselişe: Meta hisse senedinin dönüşümü

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Meta hisseleri, şirketin azalan kullanıcı tabanı, TikTok’tan gelen rekabet ve Apple’ın reklam hedeflemesini etkileyen gizlilik politikalarıyla mücadelesi sırasında 4 Kasım 2022’de 88,09 dolara düştü.

Ancak maliyet tasarrufuna ve stratejik yatırımlara odaklanan Meta, hisse senedinin son dönemde %560’ın üzerinde artışla 582,01 dolara ulaşmasıyla keskin bir toparlanma yaşadı.

Meta’nın yenilenen mali disiplini ve yapay zekaya (YZ) yönelmesi bu geri dönüşte etkili oldu.

Stratejik maliyet kesintileri ve yapay zeka yatırımları Meta’nın yeniden canlanmasını sağlıyor

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CEO Mark Zuckerberg, 2023’ü şirketin “Verimlilik Yılı” ilan etti. Artan zararlara yanıt olarak Meta, 2021’de %34 ve 2022’de %23 artan giderlerini önemli ölçüde azalttı.

Sermaye harcamaları, önceki yıllardaki büyük artışın ardından 2023’te %13 düştü. Meta ayrıca işten çıkarmalar uyguladı ve işe alımları dondurdu, binlerce pozisyonu ve iş ilanını kesti.

Aynı zamanda Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarındaki reklam gösterimlerini artırarak kullanıcı etkileşiminin %8 artmasıyla reklam gösterimlerini %28 oranında artırdı.

Bu stratejinin önemli bir parçası da Meta’nın TikTok’a cevabı olan Reels’di ve Instagram genelinde etkileşimin artmasına yardımcı oldu.

Meta’nın AI bahsi: Llama modelleriyle açık kaynaklı inovasyon

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Meta, birçok rakibinin aksine yapay zeka modelleri için açık kaynaklı bir yaklaşım benimsedi.

Llama dil modelleri, şirketin kitle kaynaklı iyileştirmeleri hızla gerçekleştirmesine olanak tanıyarak Meta’yı üretken yapay zeka alanında liderler arasına yerleştirdi.

Meta, 29 Ağustos itibarıyla Meta AI’da haftalık 185 milyon aktif kullanıcı bildirdi. Bu sayı, OpenAI’nin ChatGPT için bildirdiği 200 milyon kullanıcıya yaklaşıyor.

Meta’nın ücretsiz sohbet robotu hizmetleri ve canlı görüntü oluşturma araçları gibi yapay zeka odaklı ürünleri geniş çapta beğeni topladı.

Meta, bu hizmetler için kullanıcılardan ücret talep etmek yerine, reklam odaklı sosyal medya modeline benzer bir strateji izleyerek etkileşimi artırmayı ve yapay zeka araçlarını platformlarına entegre etmeyi hedefliyor.

Yapay zeka yatırımları gelecekteki büyümeyi yönlendiriyor

Meta ayrıca Nvidia grafik işleme birimlerine odaklanarak gelişmiş yapay zeka altyapısına yatırımlarını da artırdı.

Nisan ayında Zuckerberg, şirketin yapay zeka operasyonlarını ölçeklendirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi:

Dünyanın önde gelen yapay zeka modelleri ve hizmetlerini oluşturmak için altyapıyı ölçeklendirecek yeteneğe, verilere ve yeteneğe sahibiz.

OpenAI gibi rakipleri abonelik tabanlı para kazanmayı tercih ederken Meta, 2023 gelirinin %98’inin reklamlardan elde edileceği stratejisiyle örtüşen reklam gelirlerine güveniyor.

Zuckerberg, şirketin platformlar genelindeki gelişmiş etkileşimden yararlanarak yapay zeka araçlarını kademeli olarak paraya dönüştürmeyi planladığını söyledi.

Kazanç beklentileri büyüme ivmesini yansıtıyor

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Wall Street analistleri Meta’nın mali gidişatı konusunda iyimser; şirketin hisse başına 5,21 dolara %19 kazanç artışı ve önümüzdeki kazanç raporunda %18 gelir artışıyla 40,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Analistler, Meta’nın yapay zeka stratejisinin, iyileştirilmiş reklam hedeflemesiyle birlikte karlılığı artırmaya devam edeceğini öngörüyor.

Zuckerberg’in ekibinin, şirketin dönüşümünü kazanç görüşmesinde vurgulaması muhtemel. Bu, Meta’nın iki yıl önce karşılaştığı zorluklarla büyük bir tezat oluşturuyor.

Meta’nın dayanıklılığı ve yapay zekaya yönelik stratejik yaklaşımı, onu ortaya çıkan üretken yapay zeka alanında erken dönemde finansal açıdan faydalanıcı konuma getirebilir.