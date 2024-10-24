Paycoin, Vietnamlı tüccarlar için Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) desteği ekliyor

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Dijital ödeme sektöründe uyumluluğu ve güvenliği ilerletmek için çığır açan bir hamleyle, kripto para platformu Paycoin, Vietnamlı tüccarlar için Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) desteği ekledi.

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Bu, Paycoin’in Vietnam pazarındaki kripto para işlemleri için daha yüksek güvenlik sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Paycoin ve Ödeme Kartı Endüstrisini Anlamak

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Paycoin, müşteriler ve satıcılar arasında dijital varlık işlemlerini kolaylaştıran önde gelen bir kripto ödeme ağıdır.

Platform, modern ekonominin değişen ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, verimli, şeffaf ve güvenli ödeme çözümleri sağlamak için blok zinciri teknolojisinden yararlanıyor.

PCI, Ödeme Kartı Endüstrisi’nin kısaltmasıdır ve PCI DSS ise kredi kartı bilgileriyle etkileşimde bulunan firmaların kullanıcı ve fon güvenliğini önceliklendirmesini sağlamak için tasarlanmış kurallardır.

PCI ödeme entegrasyonu ile Paycoin, PCI DSS (Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları) etiğine uygun kapsamlı güvenlik protokolleri uygular.

Geliştirilmiş güvenlik önlemleri arasında düzenli güvenlik denetimleri, veri şifreleme ve hassas ödeme verilerinin belirteçleştirilmesi yer alıyor.

Ayrıca Paycoin’in entegrasyonu, Vietnam’daki işletmelerin mevcut modellerinde büyük değişiklikler yapmadan PCI uyumlu ödeme seçeneklerini güvence altına almasını kolaylaştıracak.

Platform, kullanıcı dostu bir kontrol paneli, API entegrasyonu ve özel bir müşteri destek ekibi de dahil olmak üzere kesintisiz destek vaat ediyor.

Vietnam’daki tüccarlar için avantajlar

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Uluslararası standartlara uyum : PCI DSS standartlarıyla, Vietnam’daki tüccarlar uluslararası güvenlik politikalarına uyabilirler. Bu, küresel ortaklar ve müşterilerle sorunsuz işlemleri teşvik eder.

Artan güven : PCI ödemeleri, uyumlu ve güvenli sistemlerle Vietnam pazarında güveni zenginleştirir. Bu, işletmelerin güvenli ve güvenilir ödeme yöntemleri aramasıyla Paycon’un benimsenmesini potansiyel olarak destekleyecektir.

Arttırılmış müşteri deneyimi : Güvenli bir işlem ortamı, dolandırıcılık ve veri ihlali risklerini azaltarak genel kullanıcı deneyimini iyileştirir. Bireyler güvenle ödeme yapabilir, bu da artan müşteri sadakati ve sadakati anlamına gelir.

Vietnam kripto sektörüne faydaları

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Yükselen kripto işlemleri : Paycoin’in PCI ödemeleri muhtemelen yargı bölgesindeki kripto işlemlerini destekleyecektir. Daha fazla işletmenin uyumlu ve güvenli ödeme seçenekleri araması ve benimsemesiyle, kripto tabanlı işlemler patlayabilir ve Vietnam’daki dijital varlık sektörünün genişlemesine katkıda bulunabilir.

Güçlendirilmiş düzenleyici uyum : Paycoin’in hamlesi, diğer kripto para şirketlerinin Güney Kore’nin finansal düzenlemelerine uyması için zemin hazırlıyor. Böyle bir uyum, düzenleyici kurumlarla sorunsuz etkileşimleri teşvik ederek kripto piyasasını yasal parametreler dahilinde tutabilir.

Yatırımları ve yenilikleri teşvik etmek : garantili güvenlik, muhtemelen Vietnam dijital varlık sektörüne daha fazla yenilikçi ve yatırımcı çekecektir. Dahası, işletmeler yeni blok zinciri tabanlı yatırım fırsatlarını ve çözümlerini keşfetmeye yönelebilir ve büyümeyi hızlandırabilir.

Paycoin fiyat hareketi

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PCI, 24 saatlik grafikte %0,75 düşüşle günlük en yüksek 0,09671 dolara ve en düşük 0,09420 dolara ulaştıktan sonra 0,09482 dolardan işlem görüyor.

Paycoin’in düşüş eğilimi, satıcıların hakim olduğu genel piyasa görünümünü yansıtıyor.

Bu arada, projenin uyumluluğa öncelik veren yaklaşımı PCI’ı etkileyici bir geleceğe hazırlıyor.

Ayrıca, planlanan küresel genişlemenin (ABD’den Tayland’a ve şimdi de Vietnam’a) önümüzdeki seanslarda altcoine büyük miktarda likidite sağlaması muhtemel.