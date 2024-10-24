Petrol fiyatları Ortadoğu’daki artan gerginlik nedeniyle yükselmeye devam ediyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Uzmanlar, artan jeopolitik gerginliklerin piyasayı desteklemeye devam etmesiyle ham petrol fiyatlarının perşembe günü yükseldiğini söyledi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Petrol fiyatları, geçen hafta zayıf talep endişeleri nedeniyle yüzde 7 düştükten sonra bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 4 arttı.

Advertisement

Yazının yazıldığı sırada Batı Teksas Orta petrolünün fiyatı varil başına %0,6 artışla 71,19 dolarken, Brent ham petrolü %0,5 artışla varil başına 75,36 dolardan işlem görüyordu.

Ortadoğu gerginlikleri petrol fiyatlarını yükseltiyor

Copy link to section

İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki gerginliğin artması ve Kuzey Kore’nin Ukrayna konusunda Rusya’ya yardım ettiği yönündeki haberler, petroldeki yükselişi körüklüyor.

Reuters’ın haberine göre, ABD Çarşamba günü ilk kez Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya olası bir konuşlandırma için Rusya’ya 3.000 asker gönderdiğine dair kanıt gördüğünü söyledi.

Bu hamle, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında ciddi bir tırmanışa yol açabilir.

Ortadoğu’da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sürmesi, bölgeden petrol tedarik riskini artırıyor.

Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Perşembe günü İsrail’in Hizbullah’ı hedef alan saldırılarının Suriye’nin başkenti Şam’ı da vurduğu iddia edildi.

Bölgedeki tırmanışın devam etmesi petrol fiyatlarına risk primi oluşturmaya devam ediyor.

Fxempire.com yazarı James Hyerczyk bir notta şunları söyledi:

Bu jeopolitik belirsizlik, başkanlık seçimleri öncesinde ABD’de olası politika değişikliklerine ilişkin kaygılarla birleşince, oynaklık yarattı.

Yükselen ABD stokları yükselişi sınırlandırıyor

Copy link to section

ABD’de petrol stokları geçen hafta 5,5 milyon varil arttı.

ABD, dünyanın en büyük ham petrol üreticisidir.

Ham petrol stoklarındaki büyük artış, petrol fiyatlarının Perşembe günü kısa bir süreliğine düşmesiyle piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

ABD’de ham petrol üretimi de geçen hafta rekor seviyede seyretti.

Enerji Bilgi İdaresi’nin resmi verilerine göre, ülkede cuma günü sona eren haftada günlük ortalama üretim 13,5 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD’de ham petrol ithalatı da geçen hafta günlük yaklaşık 1 milyon varil arttı. Bu durum, Kasım ayı başında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesinde yerel yakıt talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Fxempire’dan Hyerczyk, “Bu düşüş yönlü verilere rağmen, Orta Doğu’da arz şoklarına ilişkin devam eden korkular fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı oldu ve önemli bir geri çekilmeyi önledi” dedi.

Suudi Arabistan üretimi artırmayı planlıyor

Copy link to section

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin fiili lideri olan Suudi Arabistan’ın, aralık ayından itibaren petrol üretimini artırması bekleniyor.

Üretimdeki artış, OPEC+ ittifakının günlük 2,2 milyon varil düzeyindeki gönüllü petrol üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırma planının bir parçası.

Bu hamlenin Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin pazar payını artırması bekleniyor.

Reuters anketine göre, Suudi Arabistan’ın ekonomik büyümesinin, bu yıl beklenen yüzde 1,3’ten, daha yüksek petrol üretimiyle desteklenerek 2025 yılında yüzde 4,4’e çıkması bekleniyor.

Ayrıca BAE ekonomisinin, artan petrol üretimi sayesinde 2025 yılında %4,9 oranında büyümesi bekleniyor.

Petrol piyasasındaki arz dengesi gelecek yıl için rahat görünüyor. Jeopolitik gerginlikler azalırsa, yeterli arz nedeniyle petrol fiyatları keskin bir şekilde düşebilir.

Petrol fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahmin

Copy link to section

WTI ham petrolünde ise Ortadoğu’da artan gerginlik nedeniyle fiyatların kısa vadede yükseliş eğiliminde kalması bekleniyor.

Fxempire’a göre fiyatların varil başına 73,01 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya yakın direnci test etmesi muhtemel.

73 dolar seviyesinin aşılması durumunda WTI fiyatları varil başına 75 dolara kadar yükselebilir.

Hyerczyk şöyle dedi:

Kısa vadede görünüm temkinli bir şekilde yükseliş eğiliminde kalırken, jeopolitik riskler fiyat yönünde önemli bir rol oynuyor.

Brent fiyatları için, anlık direnç varil başına 76,28 dolarda. Fiyatlar bu seviyeyi aşabilirse, yükseliş trendine devam edebilir.