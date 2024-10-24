PolitiFi meme kriptoları bugün: Kamala Harris’in KAMA’sı Trump temalı token’ları geride bıraktı

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ABD’de kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken, kripto para meraklıları odaklarını siyasi temalı token’lara çevirdi.

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Öte yandan Kamala Horris (KAMA) son bir günde %23 artışla listelerin zirvesine yerleşirken, Trump’la ilişkilendirilen MAGA, TREMP ve STRUMP paylaşımları ise karışık performanslar sergiledi.

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KAMA’nın bu yüksek performansı, Donald Trump’ın yaklaşan seçimleri kazanma olasılığının çok beklenen siyasi olay öncesinde yüksek kalmasıyla birlikte kripto topluluğunda ilgi uyandırdı.

Polymarket verileri Trump’ın Demokrat Partili Kamala Harris’i yenme şansının %62 olduğunu gösteriyor.

PolitiFi tokenlerinin görünümü

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Kamala Horris ortaya çıkıyor

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KAMA, son 24 saatte 0,005515 dolardan 0,0068 dolara çıkarak %23,30’luk bir artış kaydetti.

Altcoin, günlük zirvelerden soğumasının ardından 0,0062 dolardan işlem görüyor.

Bu arada, son yükselişte Kamala Horris alçalan üçgen oluşumunu kırarak istikrarlı yükseliş gücünü teyit etti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD’deki siyasi sahnenin hareketlenmesiyle ivme kazanan ivme, KAMA’yı mevcut fiyatlardan %27’lik bir artışla 0,0079 dolara doğru itebilir.

Bununla birlikte, Kamala Harris’in önümüzdeki günlerde Trump’ı yenme şansının azalması, KAMA’nın öngörülen yükselişini geçersiz kılabilir. Altcoin, bir sonraki hareketi düşünmeden önce 0,0054 dolara düşebilir.

Trump token’ları karışık performanslar sergiliyor

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Bu arada, Trump temalı dijital paralar geçtiğimiz gün karışık sinyaller verdi. MAGA (TRUMP), geçen haftaki %40’lık düşüşün ardından sağlam bir canlanma sergiledi. Geçtiğimiz 24 saatte %10’dan fazla kazanarak 3,34 dolardan işlem gördü.

Bu arada, diğer Donald Trump meme token’ları da dikkat çekici düşüş eğilimi gösteriyor. Coingecko’ya göre MAGA Hat, TREMP ve STRUMP, bir önceki hafta değerlerinin %30’una kadarını kaybettikten sonra toparlanmakta zorlanıyor.

Teknik göstergeler MAGA’nın (TRUMP) mevcut yükseliş trendini sürdüremeyebileceğini gösteriyor.

Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması ve Göreceli Güç Endeksi TRUMP için ayı hakimiyetini teyit ediyor.

Ayrıca altcoinlerin 20 ve 50 Üstel Hareketli Ortalamaların altında işlem görmesi satış baskısının altını çiziyor.

147,36 milyon dolar piyasa değerine sahip MAGA, Trump bağlantılı meme kriptolarının Bitcoin’i konumunda.

Bu nedenle performansı TREMP, MAGA Hat ve STRUMP’taki fiyat hareketlerini büyük ölçüde etkileyecektir.

Seçimler yaklaştıkça siyasi temalı kripto paralar daha da oynak hale gelmeye hazır.

Altcoin’ler büyük ihtimalle kendi adaylarının sonuçlarını yansıtacak, kayıpta düşüş, galibiyette ise yükselişe geçecek.

Yaklaşan ABD seçimleri kripto para piyasasının şekillenmesinde hayati öneme sahip olmaya devam ediyor.

Sektör, son yıllarda belirsiz düzenlemeler nedeniyle sıkıntı çekiyor ve Donald Trump bu olguyu değiştireceğine söz veriyor.

Ayrıca Kamala Harris’in son zamanlarda kripto paraya ilgi gösterdiği ve bu hareketin Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen’den kampanyaya 10 milyon dolar değerinde bağış çekmesi muhtemel.

Bu arada meraklılar, PolitiFi kripto paralarının 5 Kasım’a giden günlerde ve ABD seçimleri sonrasında nasıl bir performans göstereceğini takip edecekler.