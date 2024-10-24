POPCAT, yeni ATH’ye ulaştıktan sonra FLOKI’yi devirdi

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Olayların dikkat çekici bir şekilde gelişmesiyle POPCAT fiyatı yeni zirvelere ulaşarak 1,67 dolara çıkarak uzun vadeli rakibi FLOKI’yi geride bıraktı.

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Bu hızlı yükseliş, POPCAT’ın Solana ekosisteminde Dogwifhat (WIF) ve Bonk’un (BONK) hemen ardından üçüncü büyük meme coin olarak konumunu sağlamlaştırdı ve hızla yılın en iyi performans gösteren kripto paralarından biri haline geldi.

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POPCAT fiyatı neden yükseliyor?

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Basın saatine göre 1,54 dolara doğru hafif bir gerileme yaşamasına rağmen, POPCAT’ın fiyatı son üç günde %17’den fazla fırladı ve piyasa değeri Eylül ayındaki 457 milyon dolardan önemli ölçüde artarak 1,5 milyar doların üzerine çıktı.

Bu değer artışı, yatırımcıların ilgisindeki önemli artışla desteklendi; bu durum, hisse senedi sahiplerinin sayısının 65.000’den 77.700’ün üzerine çıkmasıyla da kanıtlandı.

İlginçtir ki, HolderScan verilerine göre ilk on cüzdan toplam arzın yalnızca yaklaşık %21’ini elinde tutuyor; bu da yatırımcılar arasında sağlıklı bir dağılım olduğunu gösteriyor.

POPCAT’ın son dönemdeki fiyat artışının ardındaki bir diğer önemli faktör ise vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlardaki önemli artış oldu. Bu pozisyonlar, basın saati itibarıyla 237,95 milyon dolara düşmeden önce 277 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Bu, birkaç ay önce 20 milyon doların altında olan rakamdan önemli bir artışı temsil ediyor ve tüccarlar arasındaki talebin arttığını gösteriyor.

Daha yüksek açık faiz genellikle yükseliş sinyali olarak görülür ve bu durum birçok yatırımcının kripto paranın büyümeye devam edeceğine bahse girdiğini gösterir.

Ayrıca, POPCAT’ın işlem hacmi önemli ölçüde arttı ve yazının yazıldığı ana kadar Perşembe günü 146 milyon doların üzerinde işlem yapılırken, son haftalarda ortalama 120 milyon doların üzerinde işlem yapıldı.

Bu ticaret faaliyetinin büyük kısmı Bybit üzerinde yoğunlaşırken, Gate.io, Raydium ve Orca üzerinden de önemli hacimler akıyor.

Bu sağlam ticaret ortamı, yatırımcıların merkezi borsalardan uzaklaşmasıyla birlikte POPCAT’a olan ilginin arttığını gösteriyor ve bu durum genellikle gelecekteki fiyat istikrarı açısından olumlu bir işaret olarak görülüyor.

Piyasa dinamikleri, yükseliş pozisyonlarının sadece 367.030 dolar seviyesinde olmasıyla karşılaştırıldığında, 720.550 doları aşan kısa pozisyon tasfiyelerindeki keskin artışla daha da belirginleşti.

Bu durum, POPCAT’a karşı bahis oynayan birçok yatırımcının pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldığını ve güçlü yükseliş eğiliminin kripto paranın fiyatını yukarı doğru yönlendirdiğini gösteriyor.

Source: Coinglass

POPCAT’ın yükselişi aynı zamanda Solana ekosistemindeki daha geniş çaplı bir yükselişle de aynı zamana denk geldi; Cat in a Dogs World ve GOAT gibi diğer token’lar da %20’nin üzerinde yükseldi.

Ayrıca Solana’nın merkezi olmayan borsa (DEX) sektöründeki rolü güçlendi ve DefiLlama verilerine göre yedi günlük işlem hacmi Ethereum’un 7,898 milyar dolarına kıyasla 14,724 milyar doların üzerine çıktı.

POPCAT ivme kazanmaya devam ederken, analistler kısa vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.

Fiyatın önemli direnç seviyelerini aşması durumunda bir sonraki hedefler 0,7416 dolar ve 1,4926 dolar olarak belirlenebilir ve bu da kripto para yatırımının devam eden destanında heyecan verici bir bölümü işaret eder.