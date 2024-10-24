Radiant Capital hacker’ı çalınan 52 milyon doları Ethereum ağına aktardı
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- Hackers compromised the hardware wallets of key developers through advanced malware.
- Radiant Capital advised users to revoke permissions on affected contracts via revoke.cash.
- September 2024 saw over $120 million lost to crypto hacks, including BingX, Penpie, and Indodax incidents.
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Blockchain güvenlik firması PeckShield, 24 Ekim’de Radiant Capital hacker’ının Arbitrum ve Binance’in BNB Chain’inden çalınan fonların neredeyse tamamını Ethereum ağına aktardığını bildirdi.
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Yaklaşık 52 milyon dolar değerindeki fonların toplamı 20.500 Ether’di.
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#PeckKalkanıUyarısı #RadiantCapital Exploiter etiketli adresler, #Arbitrum ve #BNBChain’den çalınan fonların neredeyse tamamını # Ethereum’a taşıdı ve toplamda yaklaşık 20.500 $ETH (yaklaşık 52 milyon $ değerinde) değerinde.
Bu gelişme, 16 Ekim’de 50 milyon doları aşan kayıplara uğrayan bir DeFi borç vereni olan Radiant Capital’in güvenliğinin ihlal edilmesinin ardından geldi.
Saldırıda, gelişmiş bir kötü amaçlı yazılım enjeksiyonu yoluyla Radiant’ın Arbitrum zincirindeki güvenlik açıklarından yararlanıldı ve üç geliştiricinin donanım cüzdanları tehlikeye atıldı.
Olay, hackerların sıklıkla çalınan varlıkları Ethereum ağına taşıdığı ve kökenlerini gizlemek için kripto karıştırıcılar kullandığı merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründeki devam eden güvenlik zorluklarını gözler önüne seriyor.
Radiant Capital saldırısı nasıl gerçekleşti?Copy link to section
Radiant Capital saldırısının oldukça karmaşık bir kötü amaçlı yazılım saldırısı olduğu düşünülüyor.
Bilgisayar korsanları, DeFi sektöründe kaydedilen en karmaşık ihlallerden biri olarak tanımlanan bir kötü amaçlı yazılım enjeksiyonunu kullanarak üç Radiant geliştiricisinin donanım cüzdanlarına sızmayı başardı.
Saldırı, faillerin Ethereum’un 2. katman çözümlerinden biri olan Arbitrum’daki Radiant Capital rezervlerinden 50 milyon dolardan fazla para çekmesine olanak sağladı.
Çalınan fonlar daha sonra Ethereum’a aktarılıyor ve daha sonra siber suçluların yasadışı fonların hareketini gizlemek için kullandıkları yaygın bir taktik olan kripto karıştırıcılar aracılığıyla aklanıyordu.
Radiant Capital’in yanıtıCopy link to section
İhlalin ardından Radiant Capital, kullanıcılarını korumak için adımlar attı ve onlara revoke.cash aracılığıyla etkilenen sözleşmelere erişimi iptal etmelerini tavsiye etti. 23 Ekim’de, DeFi platformu, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla t), bu eylemin aciliyetini vurgulayarak kullanıcıları varlıklarını korumak için hızla hareket etmeye çağırdı.
HATIRLATMA ⚠️ Tüm kullanıcıların cüzdanlarını güvence altına almak için derhal harekete geçmeleri gerekmektedir. Radiant ile etkileşime girdiyseniz veya girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız, etkilenen sözleşmelere yönelik onayları hemen iptal etmelisiniz. Bunu yapmamanız durumunda paranızın tükenme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu…
Şirket ayrıca topluluğuna çalınan fonları kurtarma, ihlal edilen varlıkları izlemek ve dondurmak için blockchain güvenlik uzmanları ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapma taahhüdünde bulundu.
Çalınan Ether’i kurtarmanın zorluğuna rağmen Radiant Capital, fonların izini sürmeye odaklanmaya devam ediyor.
DeFi kredi kuruluşu, Ethereum ağı içindeki varlık akışını izlemeyi amaçlayarak güvenlik uzmanlarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.
PeckShield’ın verilerine göre, hacker’ın 24 Ekim’deki faaliyetleri, çalınan Ether’i aklamak için sistematik bir yaklaşıma işaret ediyor.
Kripto karıştırıcıların kullanımı, bu yıl diğer büyük kripto saldırılarında da görülen bir taktik olan karmaşıklığa bir katman daha ekliyor.
2024’te kripto saldırıları ne kadar yaygın olacak?Copy link to section
Kripto saldırıları ve istismarları 2024 yılı boyunca devam eden bir sorun oldu. PeckShield’ın verileri, yalnızca Eylül ayında sektördeki kayıpların 120 milyon doları aştığını ortaya koyuyor.
#PeckShieldAlert Eylül 2024’te kripto alanında 20’den fazla saldırı gerçekleşti ve bu saldırılar yaklaşık 120,23 milyon dolarlık kayba yol açtı. (Not: Bir İzin imzası #phishing’inde boşaltılan 32,4 milyon dolarlık $spWETH dahil değildir) Eylül 2024’teki #En İyi 10 Saldırı: #BingX : 44 milyon dolar #Penpie : 27 milyon dolar…
Dikkat çeken olaylar arasında BingX, Penpie veIndodax gibi platformlara yönelik ihlaller yer aldı.
Radiant Capital’in son dönemde yaşadığı 50 milyon doların üzerindeki zarar, DeFi platformlarını hedef alan saldırıların giderek artması eğiliminin bir parçası olup, merkezi olmayan finans ekosistemlerinin devam eden kırılganlığını gözler önüne seriyor.
Kripto topluluğu artan güvenlik zorluklarıyla karşı karşıyaCopy link to section
Radiant Capital saldırısı, kripto paralarla ilgili siber suçlarda giderek artan karmaşıklık eğilimini yansıtıyor.
Bilgisayar korsanlarının DeFi platformlarını hedef almasıyla birlikte, güçlü güvenlik önlemlerinin önemi hiç olmadığı kadar kritik hale geldi.
Kripto topluluğundaki birçok kişi, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik protokolleri ve daha fazla kullanıcı farkındalığı çağrısında bulunuyor.
Radiant Capital’in son yaşadığı güvenlik ihlali, merkezi olmayan finansla ilişkili riskleri ve sürekli teyakkuz ve gelişmiş güvenlik uygulamalarına duyulan ihtiyacı hatırlatıyor.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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