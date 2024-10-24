S&P 500 ve Nasdaq Composite tırmanıyor, Dow düşüyor; Tesla güçlü kazançlarla yükseliyor, Boeing düşüyor

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ABD endeks hisse senedi ortalamaları Perşembe günü karışık seyretti, ancak S&P 500 endeksi Tesla ve diğer şirketlerdeki kazanımların liderliğinde hafif bir yükseliş kaydetti.

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Yazının yazıldığı sırada S&P 500 endeksi %0,1 oranında hafif bir artış gösterirken, Nasdaq Composite %0,6 oranında yükseldi. Ancak Dow Jones Industrial Average önceki kapanışa göre %0,6 düştü.

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CNBC’ye göre, S&P 500’ün %32’sinden fazlası şu ana kadar üçüncü çeyrek rakamlarını bildirdi. FactSet’e göre, bu şirketlerin %76’sı analist beklentilerini aştı.

Hisse senetleri Çarşamba günkü seanstan itibaren büyük kayıplardan çıkıyordu. Dow Jones Çarşamba günü 400 puandan fazla düştü, S&P 500 ve Nasdaq Composite ise sırasıyla %1 ve %1,6 değer kaybetti.

Bu arada, Hazine getirileri Perşembe günü düştü ve hisse senetlerine biraz rahatlama getirdi. Getiriler Çarşamba günü keskin bir şekilde yükseldi ve bu da kıyaslama hisse senedi ortalamalarında ağır kayıplara yol açtı.

US Bank Asset Management’ın kıdemli yatırım stratejisti Rob Haworth CNBC’ye şunları söyledi:

Piyasadaki baskı oran tarafından oldu. Hisse senedi piyasası coşkusunu gerçekten söndüren şey bu ve piyasayı yeni bir zirveye taşıyacak kadar büyük kazanç haberi henüz gelmedi… Ayrıca gördüğümüz kadar geniş bir ivme de görmüyoruz.

Tesla olumlu sonuçların ardından sıçradı

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Tesla hisseleri, analistlerin üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini karşılamasının ardından yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Elektrikli araç üreticisinin gelecek yıl satışlarında yüzde 20-30 büyüme beklediğini açıklaması yatırımcıları şaşırttı.

Şirket, güçlü kazançların iyileşen marjlar ve teslimatlara ilişkin iyileşen görünümle desteklendiğini belirtti.

Reuters’ın haberine göre, şirketin robot taksi ve yapay zeka alanlarındaki atılımlarıyla otomotiv ana faaliyet alanının ötesine geçme girişimleri de ekim ayının başlarında büyük ölçüde başarısız olmuştu.

Hindistan, gelişmekte olan piyasa akranlarını geride bırakıyor: IMF

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Uluslararası Para Fonu Perşembe günü Hindistan’ın dünyadaki en güçlü büyüyen büyük gelişmekte olan pazar olduğunu söyledi. IMF önümüzdeki yıllarda büyümenin devam etmesini bekliyor.

CNBC’ye göre IMF ayrıca Hindistan’ın döngüsel büyümeden faydalandığını söyledi. Fon, Hindistan ekonomisinin bu yıl %7 ve 2025’te %6,5 büyümesinin beklendiğini tahmin ediyor.

CNBC’ye konuşan IMF Asya ve Pasifik bölüm direktörü Krishna Srinivasan, “Daha fazla yapısal reform, özellikle işgücü piyasası reformları, bazı mali reformlar ve belki de daha fazla altyapı hamlesiyle daha yüksek potansiyele ulaşmak mümkün” dedi.

United Parcel Service %5 arttı

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United Parcel Service hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek kazanç ve gelirinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Perşembe günü yüzde 5’ten fazla arttı.

Tipranks.com’a göre nakliye ve lojistik şirketinin düzeltilmiş kazancı, bir önceki yıla göre %12,1 artarak hisse başına 1,76 dolara çıktı. Bu, analistlerin hisse başına 1,63 dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, yarı iletken ekipman üreticisi Lam Research’ün hisseleri, şirketin birinci mali çeyrek rakamlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 6’dan fazla yükseldi.

Boeing hisseleri, çalışanların son anlaşmayı reddetmesinin ardından düştü

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Boeing hisseleri, grevdeki işçilerin şirketin son sözleşme teklifini reddetmesinin ardından Perşembe günü de düşüşünü sürdürdü ve yaklaşık yüzde 2 düştü.

Uçak üreticisinin ABD Batı Yakası’ndaki fabrika işçilerinin yaklaşık %64’ü Çarşamba günü geç saatlerde sözleşme teklifini reddetti.

Boeing’in önde gelen tedarikçileri de son gelişmeden olumsuz etkilendi.

Spirit AeroSystems hisseleri Perşembe günü %4 değer kaybetti.

İşsizlik başvuruları düştü

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Öte yandan ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklenmedik bir şekilde 15 bin kişi azaldı.

Son veriler, ABD ekonomisinin Kasım ayındaki Fed toplantısı öncesinde dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD’deki siyasi durumu da yakından takip edecek.

Wall Street Journal’ın Çarşamba günkü anketi, eski Başkan Donald Trump’ı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in önünde gösteriyordu.