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Yazının yazıldığı sırada, Shiba Inu (SHIB) yakma oranında önemli bir oynaklık yaşadı; Shibburn’den gelen veriler son 24 saatte dramatik bir -%100,00 düşüş olduğunu ortaya koydu; bu da bu süre zarfında hiçbir SHIB token’ının yakılmadığını gösteriyor.

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Kaynak: Shibburn

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Bu keskin düşüşe rağmen, genel eğilim haftalık yakma rakamlarında bir düşüş olduğunu gösteriyor; bu hafta 58.389.212 SHIB yakıldı; bir önceki hafta yakılan 320.186.507 SHIB’e göre %81,73’lük bir düşüş yaşandı.

Tüketim oranlarındaki bu tutarsızlık, ShibArmy’nin dolaşımdaki SHIB arzını azaltmaya yönelik uzun vadeli stratejisinin sürdürülebilirliği konusunda soruları gündeme getiriyor.

SHIB yanma oranı düşüşü zorluklar gösteriyor

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ShibArmy, SHIB’in dolaşımdaki tedarikini yakma yoluyla azaltma hedefinde kararlı kaldı. Bu haftanın yakma oranı başlangıçta yükseldi ve ilk günlerde %880,1’lik bir artış kaydetti.

Hızla ivme kaybeden endeks, haftanın sonuna doğru önemli bir düşüş yaşadı ve en son -100.00% düşüş yaşadı.

Toplumun çabaları ortada olmakla birlikte, arzda anlamlı bir azalma sağlamak için daha yaygın ve sürdürülebilir bir yakma stratejisine ihtiyaç duyulabilir.

SHIB’in yanma oranındaki dalgalanmalar, Shiba Inu’nun 2. Katman ölçekleme çözümü olan Shibarium’daki işlem faaliyetlerinde görülen önemli artışla aynı zamana denk geliyor.

Shibariumscan’a göre, günlük işlem sayısı 24 Ekim’de etkileyici bir şekilde 3,24 milyona çıktı.

Platform faaliyetlerindeki bu artış, Shibarium işlemlerinde bir yakma mekanizması bulunduğundan, gelecekteki SHIB yakmalarına da katkıda bulunabilir.

Shibarium’un büyümesi SHIB yakma oranlarını dengeleyebilir mi?

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Shibarium’un artan aktivitesi, her bir işleme yakmaları entegre eden mekanizması göz önüne alındığında, daha istikrarlı ve tutarlı bir SHIB yakma oranı için bir fırsat sunuyor.

Platformun kullanımı artmaya devam ederse, haftalık yakmalarda yaşanan son düşüşü telafi ederek daha düzenli ve önemli SHIB yakmalarına yardımcı olabilir.

Shibarium’un büyümesi ile SHIB’in arzının azalması arasındaki bağlantı, token’ın gelecekteki dinamiklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

SHIB’in yanma oranının öngörülemez yapısı, token’ın fiyatı üzerindeki anlık etkisinin ölçülmesini zorlaştırıyor.

ShibArmy’nin SHIB yakmaya olan bağlılığı açık olsa da, tutarlı yakma oranlarının olmaması, genel arzın azaltılmasının ve dolayısıyla fiyat artışının potansiyel etkisini sınırlayabilir.

SHIB’in piyasa değerinde gözle görülür bir etki yaratmak için muhtemelen daha düzgün bir yanma oranına ihtiyaç duyulacaktır.

Shiba Inu bu değişken yanma modellerinde yol alırken, topluluk da SHIB’in faydasını ve uzun vadeli değerini artırmanın yollarını araştırmaya devam ediyor.

Shibarium’un yanma oranlarını destekleme potansiyeli umut verici olsa da, SHIB’in fiyat eğilimini olumlu yönde etkilemek için gereken tutarlılığı sağlayıp sağlayamayacağı henüz belli değil.

Şimdilik ShibArmy, token’ın piyasa performansında yükselişi destekleyebilecek daha uzun vadeli bir değişim umuduyla yakma çabalarını sürdürmeye odaklanmış durumda.