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Kripto para piyasası, genel hissiyatın düşüş eğilimine doğru kaymasına yol açan sürekli satış baskısıyla karşı karşıya.

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Ancak piyasa değeri bakımından beşinci büyük kripto para birimi olan Solana (SOL), yatırımcıların dikkatini çektikçe trendin önüne geçiyor.

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Kripto para piyasasındaki düşüş ortamına rağmen SOL fiyatları son 24 saatte %5 arttı.

Bu istikrar, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimlerine karşı performansını yakından takip eden yatırımcıların ilgisini çekti.

Solana yükseliş ivmesini sürdürürken, devam eden piyasa dinamiklerinde potansiyel bir lider olarak öne çıkıyor.

Solana fiyat hareketi

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Şaşırtıcı bir gelişmeyle Solana, Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin (BNB) de dahil olmak üzere diğer büyük kripto para birimlerini geride bıraktı.

Yazının yazıldığı sırada SOL, son 24 saatte %5 artış göstererek 173,5 dolardan işlem görüyordu.

Bu yükseliş, işlem hacminde yaşanan %20’lik düşüşün yatırımcılar arasında daha dikkatli olunması gerektiğini gösterdiği bir ortamda dikkat çekiyor.

Kaynak: CoinmarketCap

İşlem hacmindeki düşüş, yatırımcıların belirsiz piyasa koşulları nedeniyle temkinli davranması nedeniyle daha geniş piyasa endişelerini yansıtıyor.

Ancak Solana’nın fiyat hareketi güçlü bir görünüm sergiliyor ve onu önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken bir kripto para birimi olarak konumlandırıyor.

Teknik açıdan bakıldığında Solana’nın son dönemdeki fiyat hareketleri yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Kripto para birimi, iki gündür tutunduğu 162 ila 173,5 dolar arasındaki sıkı konsolidasyon aralığından son zamanlarda çıktı.

Bu kırılma, potansiyel olarak %10’luk bir artışın zeminini hazırladı ve bir sonraki hedef 190 dolar seviyesi.

SOL’un fiyatı günlük grafikte yükseliş trendinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen 200 Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu trend çizgisi desteği, özellikle genel piyasa koşullarının istikrara kavuşması durumunda SOL’un alım ilgisini çekmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Kısa vadeli satıcılar geri çekiliyor

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Solana’nın fiyatındaki yükseliş, kısa vadeli satıcılar arasında bir likidasyon dalgasını tetikledi.

Veriler, yükseliş eğilimindeki likidasyonların 350.000 dolara karşılık, yaklaşık 3,5 milyon dolar değerindeki kısa pozisyonun likide edildiğini gösteriyor.

Bu farklılık, düşüş eğiliminin azaldığını, yükselen fiyatlar karşısında kısa vadeli satıcıların geri adım attığını gösteriyor.

Kısa pozisyonların tasfiyesi genellikle yükseliş sinyali olarak işlev görür ve daha fazla fiyat artışına yol açabilir.

Ayıların ivme kaybetmesiyle birlikte Solana’nın yükseliş ivmesi önümüzdeki işlem seanslarında daha fazla destek bulabilir.

Boğa piyasası zincir üstü metrikleri Solana’nın yükselişini destekliyor

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Solana’nın yükseliş eğilimi, zincir üzerindeki olumlu metriklerle daha da güçleniyor.

Zincir üstü analitik platformu CoinGlass’ın analizi, SOL’un Uzun/Kısa oranının şu anda 1,02 olduğunu ortaya koyuyor.

Bu oran, yatırımcılar arasında olumlu bir piyasa algısının göstergesi olarak, uzun pozisyonların kısa pozisyonlara göre daha baskın olduğunu gösteriyor.

SOL’deki açık faiz, son fiyat konsolidasyonunun ardından yeni pozisyonların oluşmasını yansıtarak %11 arttı.

Yatırımcılar genellikle 1’in üzerindeki Uzun/Kısa oranıyla birlikte artan açık faizi, varlığa olan güvenin arttığının bir işareti olarak görürler ve bu durum fiyatın daha da değer kazanmasına yol açabilir.

Boğa piyasası teknik ve zincir üstü göstergelerinin uyum sağlamasıyla Solana’nın yakın vadede daha fazla kazanç elde etmesi bekleniyor.

Kripto paranın önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunma ve yeni uzun pozisyonlar çekme yeteneği, yükseliş trendinin devam etmesi için bir temel oluşturabilir.

Daha geniş piyasa koşulları ve kripto para piyasasının genel gidişatı Solana’nın gidişatını etkileyecektir.

Yatırımcılar piyasalardaki düşüşe rağmen temkinli davranırken, SOL’un dayanıklılığı, mevcut oynaklık sırasında fırsat arayanlar için onu cazip bir tercih haline getirebilir.