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Bitcoin’in “Trump ticareti” olarak tanımlanması, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönme ihtimaliyle teşvik edilen daha geniş küresel piyasa değişimlerinin baskısını hissetmeye başlıyor.

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Cumhuriyetçi Parti adayının tahmin piyasalarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i geride bırakmasıyla birlikte tahvil getirileri ve ABD doları son dönemde yükseldi.

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Bloomberg’in haberine göre, yatırımcılar, Trump’ın 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanması durumunda zaten güçlü olan ABD ekonomisini daha da güçlendirebilecek olan büyüme yanlısı gündemi nedeniyle, daha gevşek bir para politikası beklentilerinden uzaklaşarak bahislerini ayarlıyor.

Piyasadaki bu değişim, finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte Bitcoin ve hisse senetlerinin dalgalanmasına neden oldu.

Bitcoin, üç haftadır ilk haftalık düşüşünü yaşıyor. Trump tarihsel olarak dijital varlık sektörünü benimsemiş olsa da, daha geniş ekonomik gündeminin kripto para birimini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusunda sorular devam ediyor.

IG Australia Pty’de piyasa analisti olan Tony Sycamore, raporda “Kesinlikle evet, hisse senetlerindeki satış dalgası, daha yüksek ABD doları ve daha yüksek getiriler, hepsi finansal koşullarda sıkılaşmaya işaret ediyor” dedi.

Sıkılaştırmanın hızla ilerlemesinin kripto para gibi riskli varlıklar üzerinde baskı yarattığını açıkladı.

Bitcoin’in Trump yönetimindeki performansı belirsizliğini koruyor

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Bitcoin, perşembe günü %1 artışla 67.300 dolara ulaştı ancak haftalık düşüşü hala %2 civarında seyrediyor.

Son dönemdeki düşüşe rağmen Bitcoin bu yıl yüzde 60 artış göstererek Mart ayında 73.798 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talep, varlığın yükselişinin temel itici gücü oldu, ancak finansal koşulların sıkılaşmasıyla piyasa şimdi belirsizlikle karşı karşıya.

Trump, Başkan Biden’ın düzenleyici duruşunun aksine, kripto meraklılarına hitap ederek ABD’yi “gezegenin kripto başkenti” yapma sözü verdi.

Demokrat aday Harris ise daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek sektöre yönelik düzenleyici bir çerçevenin savunuculuğunu üstlendi.

Bu zıt pozisyonlar, her adayın sektör üzerinde yaratabileceği farklı etkileri vurgulamaktadır.

Seçim sonucu Bitcoin’in geleceğini etkileyecek mi?

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Bloomberg News/Morning Consult anketine göre, Trump ile Harris arasındaki yarış, kilit eyaletlerde istatistiksel olarak berabere.

Dar farklar, son kampanya çalışmalarının kazananı belirlemede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Trump kazanırsa tahvil getirileri daha da artabilir ve bu durum Bitcoin gibi riskli varlıkları olumsuz etkileyebilir.

Orbit Markets’ın kurucu ortağı Caroline Mauron, potansiyel piyasa sıkılaşmasına rağmen, “Trump yönetiminin kripto sektörüne yönelik beklenen düzenleyici yumuşaması, hala daha önemli bir faktör olmalı” dedi.