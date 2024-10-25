Dolar güçlenirken altın ve bakır geriledi; paladyum kazanımlarını sürdürdü

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Altın fiyatları, Cuma günü doların güçlenmesi ve Hazine tahvili faizlerindeki artışın yatırımcıların güvenini olumsuz etkilemesiyle düşüş yaşadı.

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Altın Cuma günü kırmızı bölgede işlem görse de, fiyatlar hala haftalık bazda hafif kazanımlar elde etme yolundaydı.

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Bu, altının üst üste üçüncü haftadaki yükselişi olacak.

Paladyum gibi diğer kıymetli metaller ise arz riskinden dolayı önceki seanstaki yüksek kazanımlarını sürdürdü.

Endüstriyel metaller arasında Londra Metal Borsası’nda bakır vadeli işlemleri yüzde yarım oranında sert düşüş yaşadı.

Altın, güvenli liman talebiyle destekleniyor

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Altın fiyatları düşüşte olsa da, sarı metal ABD Başkanlık seçimleri etrafındaki jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklerden destek alıyor.

Ortadoğu’da artan gerginlik altına yönelik güvenli liman akımlarını artırdı.

Reuters, Cuma günü uluslararası basın mensuplarının kullandığı bir misafirhaneye düzenlenen bombalı saldırıda üç Lübnanlı gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bu gelişme, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın İsrail ve Katar temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanan Doha ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Ancak Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan, Lübnan’ın Hizbullah yanlısı haber ajansı El-Meyadin’e yaptığı açıklamada, grubun tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te en aktif Aralık ayı altın kontratı ons başına 2.741,60 dolardı ve önceki kapanışa göre %0,3 düştü.

ABD seçimleri yatırımcıları tetikte tutuyor

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Ortadoğu’daki gelişmelere bir yenisi de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le arasındaki yarışta öne geçmesi oldu.

Trump’ın Wisconsin ve Kuzey Carolina gibi önemli eyaletlerde önde olduğu belirtiliyor.

Fxstreet.com yazarı Joaquin Monfort, bir notta, “Bu, onun ABD başkanlık seçimlerini kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Monfort, “Trump’ın kazanması, mevcut jeopolitik düzeni bozacak ve dünya çapındaki çatışmaları birkaç gün içinde sona erdirme iddialarına rağmen potansiyel olarak güvenli liman akışlarını artıracaktır” dedi.

Bakır güçlü dolarla düştü

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LME’de bakır fiyatları Cuma günü düştü ve üst üste dördüncü hafta düşüşe geçti.

Güçlenen dolar, dolar üzerinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için daha pahalı hale getiriyor ve talebi sınırlandırıyor.

Bakır tüccarları ayrıca Çin’in son teşvik önlemlerinin başlıca tüketicilerden birinde kırmızı metale olan talebi destekleyebileceğinden de şüpheli.

Reuters’ın haberine göre, teşvik önlemleri konusunda daha fazla ipucu vermesi gereken Çin Ulusal Halk Kongresi toplantısı ekim ayının sonundan kasım ayına ertelendi.

Yazının yazıldığı sırada LME’de üç aylık bakır kontratı ton başına %0,4 düşüşle 9.533,50 dolardan işlem görüyordu.

Paladyum kazanımlarını sürdürüyor

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Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri, arz risklerinin piyasadaki hissiyatı artırmasıyla Cuma günü üst üste ikinci işlem gününde de yükseldi.

Bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD hükümeti G7 ülkelerine Rus paladyumuna yaptırım uygulanması çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

Bu durum fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

New York Ticaret Borsası’ndaki paladyum kontratı Perşembe günü zaman zaman %9 sıçrayarak geçen yılın Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda fiyatlar ons başına 1.168 dolarda %0,4 daha yüksekti.

Commerzbank AG’ye göre, Rusya paladyum pazarında baskın bir konuma sahip ve dünya maden arzının yüzde 40’ını tek bir şirket karşılıyor.

Commerzbank’ta emtia analisti olan Barbara Lambrecht bir notta şunları söyledi:

Paladyumun yaklaşık yarısını ithal eden AB, 2021’de ithalatının yaklaşık üçte birini Rusya’dan sağladı. Payın gerilemesi muhtemel ancak önemli olmaya devam etmesi muhtemel.