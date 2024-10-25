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Tarihin en saygı duyulan iş adamlarından biri olan Ratan Tata, milyonlarca kişinin değer verdiği bir miras bırakarak yakın zamanda Mumbai’de hayata veda etti.

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Dünya onun kaybını yas tutarken, onun vasiyeti de kendisi kadar dikkat çekici olduğu ortaya çıkarak merak uyandırdı.

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The Times of India’nın haberine göre, Tata’nın vasiyetinde sadık Alman Kurdu Tito’ya yönelik dokunaklı bir jest yer alıyor.

Servetinin bir kısmı Tito’ya “sınırsız” bakım sağlamak için ayrılmış ve uzun zamandır birlikte çalıştığı aşçısı Rajan Shaw, sevilen evcil hayvanın iyiliğini denetlemekle görevlendirilmiştir.

Tata’nın cömertliği bununla sınırlı değil.

10.000 crore rupi değerinde bir mülke sahip olan vasiyetinde ayrıca vakfına, kardeşi Jimmy Tata’ya, üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy’a ve güvendiği ev çalışanlarına destek sağlanıyor; bu da onun olağanüstü hayatını şekillendiren kişisel bağlantıları ve değerleri vurguluyor.

Köpek, ev personeli, Tata’nın vasiyetinde bahsedilmektedir

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Tito’nun bakımı, Tata’nın yaşamı boyunca sahip olduğu yaşam standardının aynısını koruyacak şekilde garanti altına alınmış olup, bu durum Tata ile sevgili evcil hayvanları arasındaki bağı yansıtmaktadır.

Tata’nın Tito’ya olan sevgisi bir sır değil. Tata’nın aynı isimli önceki köpeğinin ölümünden yaklaşık beş veya altı yıl sonra sahiplenilen Tito, Tata’nın Colaba’daki evi Halekai’de tanıdık bir arkadaş oldu.

Tata’nın vasiyetinde, kendisine kişisel ve profesyonel hayatı boyunca destek olan uzun süreli ev çalışanları için de hükümler yer alıyor.

Kendisine otuz yıldan fazla hizmet eden uşağı Subbiah da yararlananlar arasında.

Ratan Tata’nın yurtdışı seyahatlerinde Shaw ve Subbiah da dahil olmak üzere ev çalışanları için tasarımcı kıyafetler aldığı biliniyor.

Sadakatleri ve özverileriyle tanınan Tata, vefatının ardından onların refahını sağladı.

TOI raporunda, Ratan Tata’nın uzun yıllardır ortağı olan Shantanu Naidu’nun, merhum sanayicinin 10.000 crore rupi değerindeki vasiyetinden bir pay alması beklendiği belirtildi.

Ayrıca, iş adamı Naidu’nun arkadaşlık girişimi olan Goodfellows’daki hissesinden vazgeçti ve Naidu’nun yurtdışı eğitim masraflarından da feragat etti.

Servetin büyük çoğunluğu hayırseverlik faaliyetlerine ayrılmıştır

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Tito için özel bir düzenleme yapılması dikkat çekerken, Ratan Tata’nın mal varlığının büyük çoğunluğu hayır amaçlı vakıflar ve vakıflara ayrılmış durumda.

Vasiyetnamenin temel özelliklerinden biri, Tata Grubu’nun 165 milyar dolarlık holding şirketi olan Tata Sons’daki Tata’nın yüzde 0,83 hissesinin Ratan Tata Endowment Foundation’a (RTEF) devredilmesidir.

2022 yılında kar amacı gütmeyen amaçlara odaklanan bir 8. Bölüm şirketi olarak kurulan RTEF, Tata’nın tahmini 10.000 crore ₹ değerindeki mirasının çoğunu almaya hazırlanıyor.

Tata Sons Başkanı N Chandrasekaran’ın, Tata’nın toplumsal refah ve hizmet vizyonunu sürdürecek vakfa liderlik etmesi bekleniyor.

Hayırseverliğe olan bağlılığıyla tanınan Tata’nın servetini hayır işlerine ayırması, Tata ailesinin varlıklarını sosyal amaçları desteklemek için kullanma geleneğiyle örtüşüyor.

Halekai Evi’nin ve diğer önemli varlıkların mirası

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Tata’nın mülkü, Alibaug’daki 2.000 metrekarelik değerli bir sahil bungalovundan 350 crore ₹’nin üzerindeki önemli sabit mevduata kadar çeşitli varlıkları içeriyor.

Tata’nın vefatına kadar yaşadığı Colaba’daki Halekai adlı ana ikametgahı, Tata Sons’un yan kuruluşu olan Ewart Investments’a aittir.

Tata’nın tasarladığı evin manevi değeri büyük ama gelecekteki sahibi Ewart olacak.

Tata’nın Alibaug’daki mülkü ve Juhu’daki sahil evi de malikanesinde yer alıyor.

Tata ve ailesine miras kalan Juhu evi yirmi yıldan fazla süredir kapalı kalıyor ve içeriden gelen kaynaklar evin satışı için planlar yapıldığını öne sürüyor.

Tata’nın 20-30 lüks araçtan oluşan geniş otomobil koleksiyonu şu anda Halekai ve Taj Wellington Mews apartmanlarında yer alıyor.

Nadir ve değerli modellerin yer aldığı bu koleksiyonun, açık artırmaya çıkarılması veya Pune’deki Tata Müzesi’ne devredilmesi değerlendiriliyor.

Bu arabalar satın alınırsa Tata’nın mirasının bir parçası olarak korunacak ve otomobillere olan tutkusunu kamuoyuna gösterecek.

Uzun zamandır sırdaş olan kişiler Tata’nın son istekleriyle görevlendirildi

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Ratan Tata, vasiyetinin yerine getirilmesini avukat Darius Khambata ve Tata Trusts yönetim kurulu üyesi Mehli Mistry gibi yakın sırdaşlarına emanet etti.

Tata’nın üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy da mirasının infazını denetlemekle görevli.

Tata ile yakın bağları olan ve Tata’nın başlıca hayır kurumları olan Sir Dorabji Tata Vakfı ve Sir Ratan Tata Vakfı’nın yönetim kurullarında görev alan Mistry, Tata’nın hayırseverlik hedeflerinin ilerletilmesinde önemli rol oynadı.

Tata’nın üvey kardeşi Cyrus Mistry’nin de sırdaşı olan Mehli Mistry, Tata ailesiyle güçlü bir ilişki sürdürdü ve grubun daha geniş hayırseverlik misyonuyla derinden bağlantılı.

Tata Sons’un toplam %66 hissesine sahip olan Tata Trusts, özellikle sağlık, eğitim ve sosyal refah alanındaki girişimler aracılığıyla Tata’nın toplumsal ilerleme vizyonunun ilerletilmesinde önemli rol oynuyor.