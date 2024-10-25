Lilium’un hisseleri neden %61 düştü — uçan taksiler için hala umut var mı?

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Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları üreticisi Lilium’un hisseleri, şirketin düzenleyici bir başvuruda önümüzdeki günlerde iki ana yan kuruluşunun muhtemelen iflas başvurusunda bulunacağını duyurmasının ardından Perşembe günü %61’den fazla düştü.

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Hisse senedi fiyatındaki dramatik düşüş, havacılık alanında faaliyet gösteren girişimin Alman hükümetinden talep ettiği devlet garantilerini alamaması nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya kalmasının ardından geldi.

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Nasdaq’ta işlem gören Lilium, ABD yetkililerine yaptığı düzenleyici başvuruda, iki ana yan kuruluşu Lilium GmbH ve Lilium eAircraft GmbH’deki operasyonlarını sürdürmek için yeterli ek finansman sağlayamadığını açıkladı.

Sonuç olarak, söz konusu iştiraklerin yönetimi, şirketlerin “aşırı borçlu” olduğu ve yakında mali yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri sonucuna vardı.

Şirket, yaptığı açıklamada, “Bağlı şirketlerin yönetimi, Şirkete Alman yasalarına göre iflas başvurusunda bulunmaları gerektiğini bildirdi ve bunu yaparken Almanya’da özyönetim işlemleri için başvuruda bulunacaklarını” belirtti.

Lilium, iflas başvurusunda bulunulduktan sonra, bağlı şirketlerin başvuru öncesinde oluşan borçlarını geri ödemelerinin gerekmeyeceğini ve alacaklıların genel olarak “şirketlerin sahip olabilecekleri herhangi bir alacak için haciz koymalarının yasaklanacağını” belirtti.

Bağlı ortaklıkların planlı iflas başvuruları, Lilium’un Nasdaq Global Select Market’ten çıkarılmasına veya hisselerinin askıya alınmasına yol açabilir.

Alman hükümeti şirkete kredi vermeyi reddetti

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Şirket, iflas etmemek için Alman hükümetinden 50 milyon avro talep etmişti.

Ancak Bundestag’ın bütçe komitesi bu talebi reddetti ve Lilium alternatif finansman kaynakları arayışına girdi.

Lilium, geçen hafta yayınladığı bir açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu Bütçe Komisyonu’nun 50 milyon avroluk bir garantiyi onaylamayacağına dair bir işaret aldığını” doğruladı.

Önerilen kredi KfW tarafından sağlanacaktı ancak reddedilmesi şirketi mali açıdan zor bir duruma soktu.

Alman hükümetinin Lilium’u desteklemeyi reddetmesi bazı sektör temsilcilerinin eleştirilerine yol açtı.

Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, kararı “üzücü” olarak nitelendirerek, elektrikli havacılık gibi yenilikçi endüstrilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

İklim teknolojisi yatırımcısı Dünya Fonu’nun kurucu ortağı Danijel Višević, Alman hükümetinin tutumunun eVTOL araçlarına dar bir bakış açısı yansıttığını öne sürerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Višević, kanun koyucuların hava taksilerini zenginlere yönelik lüks bir ürün olarak yanlış bir şekilde gördüğünü, ancak gerçekte bunların sıfır emisyonlu ulaşıma geçişte önemli bir adım teşkil ettiğini savundu.

Avrupa’nın uçan araba umudunun düşüşü

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Lilium’un içinde bulunduğu mevcut sıkıntılar, bir zamanlar hava ulaşımının geleceğinde Avrupa’nın en umut vadeden oyuncusu olarak görülen bir şirket için dramatik bir düşüşü işaret ediyor.

2015 yılında kurulan girişim, uçan taksiler gibi çalışmak üzere tasarlanan sıfır emisyonlu elektrikli uçaklarla kısa mesafeli seyahatlerde devrim yaratmayı hedefliyordu.

eVTOL araçları konsepti dünya çapında ilgi gördü ve Lilium, Atomico, Earlybird ve Çinli teknoloji devi Tencent gibi önemli yatırımcılardan erken destek aldı.

Lilium, 2021 yılında Special Purpose Acquisition Company (SPAC) patlamasından yararlandı ve Qell Acquisition Corp. ile birleşerek Nasdaq’ta halka açıldı.

Lilium, borsaya kote edildiği dönemde agresif bir büyüme öngörüyordu; 2024 yılı sonuna kadar 240 milyon avro gelir, 2025 yılına kadar da karlılık hedefleniyordu.

Ancak Lilium’un halka arzından bu yana hisse fiyatı %95’ten fazla düştü ve şirket iddialı hedeflerine ulaşmakta zorlandı.

Lilium’un jetleri 9 milyon dolara kadar mal olabilir. Şirketin ayrıca geliştirme aşamasında olan altı koltuklu bir versiyonu da vardı ve bu da bir alıcıya yaklaşık 7 milyon dolara mal olacaktı.

Lilium’un zorlukları benzersiz değil. eVTOL endüstrisi, umut vaat ederken, finansal olarak zorlayıcı olduğu kanıtlandı ve birçok rakip de zorluklarla karşılaştı.

Almanya’nın bir diğer elektrikli havacılık girişimi Volocopter, bu yılın başlarında iflasın eşiğine gelmiş ve iki Alman eyaletinden ve federal hükümetten benzer devlet garantileri talep etmişti.

Volocopter yeni bir fon sağlamış olsa da, o da hala savunmasız bir konumda.

ABD’de eVTOL şirketleri biraz daha iyi durumda; Joby Aviation, Amerikan hükümetinden 600 milyon dolar devlet desteği aldı.