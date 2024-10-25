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Şeflikten restorancılığa geçiş yapan ve küresel üne kavuşan Paik Jong-won, bu hafta restoran franchise’ını halka açmaya hazırlanıyor ve bu durum Güney Kore’nin sıkıntılı halka arz piyasası için umut vadediyor.

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Paik’in kurduğu restoran zinciri Theborn Korea’nın halka arzı, Güney Kore’de son yıllarda halka arz faaliyetlerinin azalması nedeniyle kritik bir zamanda gerçekleşiyor.

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Bu halka arzın üst fiyat aralığında 84 milyar won’a (61 milyon dolar) kadar gelir elde etmesi ve şirketin potansiyel değerinin 405 milyar won olması bekleniyor.

Bu listeleme, yatırımcılara K-kültürünün küresel dalgasıyla birlikte büyüyen Kore mutfağının cazibesinden yararlanmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Paik Jong-won: Ünlü şeften iş imparatoruna

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Güney Kore’nin Gordon Ramsay’i olarak tanınan Paik, Netflix’in küresel İngilizce olmayan TV listesinde zirveye yerleşen Culinary Class Wars adlı dizideki rolüyle uluslararası üne kavuştu.

Büyüyen medya varlığı ve 6,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalı, onun kültürel bir ikon ve mutfak yenilikçisi olarak statüsünü sağlamlaştırdı.

1994 yılında kurulan Theborn Korea , Paik’s Coffee ve Hong Kong Banjum gibi popüler isimlerin de aralarında bulunduğu 25 marka altında 2.900’den fazla restoran işletiyor.

Şirketin çeşitli portföyü ve uygun fiyatlılığa odaklı stratejisi, onu Güney Kore’nin yemek sahnesinin vazgeçilmezi haline getirdi.

Paik’in halka arzı Güney Kore’nin halka arz piyasasının gidişatını değiştirebilir mi?

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Halka arz, son yıllarda sıkıntı yaşayan Güney Kore hisse senedi piyasası için kritik bir zamanda gerçekleşiyor.

Ülkedeki halka arzlar 2024’te şimdiye kadar 1,23 milyar dolar topladı. Bu rakam, 2023’te toplanan toplam miktardan fazla olsa da, 2021’de toplanan 15,2 milyar dolardan çok uzak.

Theborn Korea’nın halka arzı, çevrimiçi kredi kuruluşu K Bank’ın zayıf talep nedeniyle halka arzını geri çekmesinin ardından son dönemde gerileme yaşayan piyasaya canlılık getirebilir.

Analistler, Paik’in halka arzının gıda sektöründeki hem yerel hem de uluslararası trendleri bir araya getirerek benzersiz bir çekicilik sunacağına inanıyor.

Bir piyasa analisti, “Bu halka arz, K-kültürü dalgası sayesinde kültürel bir ihracat haline gelen Kore mutfağının artan popülaritesinden doğrudan yararlanıyor” dedi.

IPO, genişleme ve satın almalar için fon hedefliyor

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Theborn Korea, halka arz gelirlerini yeni menüler geliştirmek, diğer şirketlere yatırım yapmak, birleşme ve satın almalar yapmak için kullanmayı hedefliyor.

Hisse başına halka arz fiyatı 23.000 ila 28.000 won aralığında belirlenirken, satış Kore Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. ve NH Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yönetiliyor.

Söylentilere rağmen zorluklar devam ediyor. Güney Kore borsası küresel olarak en zayıf performans gösterenlerden biri oldu ve yatırımcı güvenini çekmek çok önemli olacak.

Theborn Korea’nın halka arzı, ülkenin halka arz piyasasının toparlanıp toparlanamayacağına dair bir gösterge olarak görülüyor.

Netflix etkisi: Küresel yankı ve yerel etki

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Paik’in popülerliğinin artması, Güney Kore’nin restoran sektörünü canlandıran Culinary Class Wars’un başarısıyla aynı zamana denk geliyor. Şov, Paik gibi şeflere dikkat çekti ve restoranlarına gelen müşteri trafiğini artırdı.

Programda viral olan anlar arasında yer alan benzersiz tarifler ve yemek yarışmaları, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.

Halka arzın zamanlaması da bu eğilimle uyumlu olup yatırımcılara Güney Kore yemeklerine olan yeni ilgiyi değerlendirme fırsatı sunuyor.

Geleceğe bakış: Canlanma mı yoksa geçici bir fırsat mı?

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Theborn Korea’nın halka arzı bir umut ışığı sunarken, Güney Kore’nin hisse senedi piyasası hala zorluklarla karşı karşıya. Piyasa oynaklığı, durgun ekonomik büyüme ve temkinli yatırımcı hissiyatı gölge düşürmeye devam ediyor.

Analistler, Paik’in halka arzının başarısının diğer şirketleri de aynı yolu izlemeye teşvik ederek piyasanın canlanmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

“Bu halka arz, sadece bir listelemeden daha fazlasını temsil ediyor. Bu, piyasanın toparlanıp yeni yatırımlar çekip çekemeyeceğinin bir testi,” diye belirtti bir piyasa uzmanı.

Halka arz, Paik’in kişisel markası ve K-kültür dalgasıyla daha da desteklenerek Güney Kore’nin gıda sektörünün uluslararası alanda daha fazla ilgi görmesinin önünü açabilir.