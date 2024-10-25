Rusya Merkez Bankası, piyasaları 200 baz puanlık rekor faiz artışıyla şaşırttı

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Rusya Merkez Bankası beklenmedik bir hamleyle temel faiz oranında önemli bir artışa giderek ekonomik zorluklarla mücadelede proaktif bir yaklaşım sergilediğini duyurdu.

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Bu kararın hem yerel hem de uluslararası piyasalar açısından büyük etkileri olacak.

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Bu önemli gelişmenin detaylarına biraz daha yakından bakalım.

Rusya Merkez Bankası, Ekim 2024 toplantısında tarihi bir adım atarak referans faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 21’e çıkaracağını duyurdu.

Bu artış, piyasanın 100 baz puanlık artış beklentisinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşerek, mevcut ekonomik durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın aldığı tedbirler, birçok engele rağmen enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarı sağlama konusunda kararlı bir çabayı ortaya koyuyor.

Faiz artışının nedenleri

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Rusya Merkez Bankası faiz oranlarındaki bu büyük artışı gerekçelendirmek için çeşitli nedenler öne sürdü.

Bunun başlıca nedenlerinden biri, önceki tahminlerin üzerinde seyreden enflasyonist baskıların devam etmesidir.

Bu enflasyon artışı büyük ölçüde Rus ekonomisinin kapasitesini zorlayan güçlü iç talepten, Batı’nın yaptırımlarından ve kısmen askerlik çağındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasından kaynaklanan işgücü sıkıntısından kaynaklanıyor.

Ekonomik etki ve politika görünümü

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Son faiz artışı, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak belirlenen önceki zirveyi geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

Merkez Bankası’nın bu hamlesi, enflasyon ve ekonomik dengesizliklere acil çözüm bulma kararlılığını ortaya koyuyor.

Ayrıca Aralık ayında yapılacak toplantıda ek faiz artışları olabileceğine dair ipuçları vererek, proaktif ve dikkatli bir para politikası stratejisinin önemini vurguladı.

Enflasyon endişeleri ve mali politikalar

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Yükselen enflasyon beklentileri, kötüleşen ticaret koşulları ve 2024 Federal Bütçesi’nde ortaya konulan genişletici maliye politikalarıyla daha da ağırlaştı.

Bu unsurlar enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulunmuş ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve artan fiyatları azaltmak için kararlı parasal adımların atılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Rusya Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını tarihi zirveye çıkarma yönündeki cesur kararı, artan baskılar karşısında ekonomik sorunları ele alma ve istikrarı sağlama konusunda hedef odaklı bir yaklaşımı yansıtıyor.

Bu kararın etkilerinin Rusya sınırlarını aşarak küresel yatırımcıları ve hükümetleri etkilemesi bekleniyor.

Merkez bankası önümüzdeki aylarda ek politika değişikliklerine hazırlanırken, pek çok kişi bu adımların Rusya’nın ekonomik kaderini devam eden komplikasyonlar ortasında nasıl şekillendireceğini dikkatle izleyecek.

Rus Rublesi ve para politikasını şekillendiren ekonomik güçler

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Rus rublesi şu anda önemli bir baskı altında; USD karşısında 96’nın altında işlem görüyor ve bir yıllık düşük seviyesi olan 97,5’e yaklaşıyor.

Bu durum, Federal hükümetin müdahalelerine ve Rusya Merkez Bankası’nın agresif para politikası duruşuna rağmen gerçekleşti.

Hükümetin sermaye kontrollerini kademeli olarak hafifletmesi, merkez bankasının çabalarını bir nebze olsun zayıflattı ve para biriminin istikrarını zorlaştırdı.

Ayrıca, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlar, ihracat odaklı işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dövize erişimlerini kısıtlayarak, bu işletmelerin zorluklarını daha da artırdı.

Buna karşılık Federal Hükümet, büyük ihracatçı şirketler için zorunlu dönüşüm oranlarında bir indirim uyguladı ve bu da rubleye olan talebin azalmasına yol açtı.

İşleri daha da karmaşık hale getiren şey ise, Çin ekonomisinin durumu hakkındaki endişelerin Rus ürünlerine yönelik uluslararası talebi zayıflatması ve ruble üzerinde ekstra baskı oluşturması.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon beklentileriyle mücadele etmek amacıyla Ekim ayında temel faiz oranını önemli ölçüde artırarak yüzde 21’e çıkardı.

Bu durum, Rusya ekonomisini etkileyen iç politikalar ile uluslararası baskılar arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor.

Ruble bu dış zorluklarla ve iç politika değişimleriyle karşı karşıya kalmaya devam ederken, ülke ekonomik istikrarını korumak için zorlu bir mali ortamda dikkatli bir şekilde yol almalıdır.