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Venezuela’nın Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti, Brezilya’nın ülkenin BRICS gelişmekte olan ekonomiler grubuna katılımını engelleme kararının ardından perşembe günü derin hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

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Caracas, Venezuela’nın yıllardır bu koalisyona katılmak için çabaladığı göz önüne alındığında, bu kararı “düşmanca bir eylem” ve çıkarlarına yönelik bir tür “saldırı” olarak görüyor.

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Venezuela Dışişleri Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, veto kararını “Batılı güçler tarafından körüklenen nefret, dışlama ve hoşgörüsüzlüğün” bir yansıması olarak kınadı ve ülkenin örgüte üye olmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

BRICS İçinde Venezuela ve Brezilya Arasındaki Gerilim Artıyor Açıklamada, “Bu eylem, Venezuela’ya karşı bir suç teşkil ediyor ve cesur ve devrimci bir halka uygulanan haksız yaptırımlara bir yenisini daha ekliyor.

Venezuela’yı zayıflatmayı hedefleyen hiçbir plan veya strateji tarihin akışını değiştiremeyecektir.”

Ayrıca Nicolas Maduro yönetimi, Rusya’daki zirvede, Venezuela’nın bu girişime dahil edilmesi yönünde diğer ülkelerden de destek aldığını iddia etti.

Lula da Silva yönetimindeki Brezilya hükümeti, Nicolas Maduro’nun Latin Amerika’daki en güçlü müttefiklerinden biriydi; ancak son dönemde Venezuela’daki insan hakları konusunda endişe duyduğunu ve ülkede Temmuz ayında gerçekleşen seçimlerin sonucuna karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

Bütün bunlar, Maduro’nun iktidarda kalması ve ABD’nin ülkeye yönelik yaptırımları artırmaya karar vermesi durumunda Venezuela’nın siyasi ve ekonomik geleceği konusunda soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Enerji dinamikleri: Brezilya’nın Venezuela’nın BRICS’e katılımı konusundaki tutumu

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Brezilya’nın büyük ölçüde hidrokarbon kaynaklarına dayalı enerji yapısı, Venezuela’nın BRICS grubuna katılımına ilişkin tereddütünde önemli rol oynuyor.

Brezilya’nın petrol üretimi son 10 yılda dikkat çekici bir artış göstererek geçen yılın sonunda günlük %64 artarak 3,6 milyon varili aştı.

Ancak 2024 yılında günlük yaklaşık 3,4 milyon varile kadar hafif bir düşüş yaşandı.

Bu küçük düşüşe rağmen Brezilya, Latin Amerika’nın önde gelen ham petrol üreticisi olmaya devam ediyor.

Buna karşın Venezuela’nın petrol üretimi ciddi bir düşüş yaşadı; günlük 2,7 milyon varilden yaklaşık %65 oranında düşerek günlük 943 bin varile geriledi.

Yerel medya kuruluşu Petroguía’nın da belirttiği gibi, bu önemli düşüş Venezuela’nın bölgenin uzun süredir elinde tuttuğu baskın petrol üreticisi konumunu kaybetmesine yol açtı.

Ticari açıdan bakıldığında, Brezilya’nın ABD’ye ham petrol ve türevleri ihracatı önemli ölçüde artmış, hacmi on yılda dört katına çıkmıştır.

2023 yılı sonu itibarıyla bu ihracat günlük 400 bin varile ulaşarak Brezilya’nın ABD’ye petrol tedarik eden ilk beş ülke arasına girmesini sağladı. Bu ülkeler arasında Kanada, Meksika ve Suudi Arabistan da yer alıyor ve Brezilya, Venezuela ile doğrudan rekabete giriyor.

BRICS ekonomik çıkarlardan çok jeopolitik stratejiyle mi ilgileniyor?

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Econométrica’dan ekonomist Henkel García, Invezz’in daha önce yayınladığı bir raporda, Venezuela’nın BRICS üyeliği arayışının anlık ekonomik çıkarlardan ziyade jeopolitik bir stratejiyle ilgili olduğunu ileri sürmüştü.

Küresel dinamiklerin değiştiği bir ortamda BRICS ülkelerinin desteğini alarak ittifakları güçlendirmeye odaklanıldığına dikkat çekti.

Garcia, Rusya veya Kuzey Kore gibi ABD ile ters düşen ülkelerle işbirliği yapmak gibi jeopolitik manevraların salt ekonomik kaygıların ötesinde önemli sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekti.

Bu arada Venezuelalı ekonomist Alejandro Grisanti, BRICS üyeliğinin Venezuela için pratik faydaları konusunda şüpheci davrandı.

BRICS ülkelerinin büyük ekonomileri ve nüfusları ile öne çıktığını, Venezuela’nın ise bu kriterleri karşılamadığını savundu.

Grisanti, Venezuela’nın ekonomisini Dominik Cumhuriyeti’nin ekonomisiyle, nüfusunu da Panama ve Kosta Rika’nınkiyle karşılaştırarak, BRICS’e katılmanın olası ekonomik etkisini sorguladı.

Venezuela’nın petrol rezervleri ve stratejik ittifakları sayesinde BRICS’e katılma çabası, jeopolitik ve ekonomik hedeflerin karmaşık bir etkileşimine işaret ediyor.

Bu durum, Venezuela’nın BRICS’e katılıp katılmamasının büyük bir ekonomik değişime yol açmayacağını gösteriyor.

Bu aynı zamanda Venezuela’nın yatırım ve genel ekonomik görünümünü iyileştirebilmesi için öncelikle siyasi krizini çözmesi gerektiği anlamına geliyor.

Brezilya-Venezuela siyasi ilişkilerine daha yakından bir bakış

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Siyasi analist ve seçim danışmanı Aníbal Sánchez, Brezilya ile Venezuela arasındaki ilişkiyi etkileyen karmaşık faktörleri inceledi.

Özellikle eski Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın arabulucu olarak devreye girmesiyle iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenebileceğine işaret etti.

Sánchez, Brezilya’nın özellikle BRICS grubundaki rolü göz önüne alındığında son dönemde aldığı siyasi kararlardan kaynaklanan zorlukları da ele aldı.

Venezuela’da toprak anlaşmazlıkları ve Brezilya’nın Venezuela içindeki farklı gruplara verdiği destek gibi karmaşık sorunların yaşandığını vurguladı.

Bu değişen diplomatik manzarada, Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın BRICS içindeki yaklaşımı, komşu ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin esas niteliğini vurgulamaktadır.

Sánchez, Venezuela seçimleri sonrasında yerine getirilmeyen taahhütler nedeniyle oluşan güven aşınmasının, Brezilya’nın karar alma süreçlerini ve Venezuela politikalarına karşı devam eden direnişini etkilediğini belirtiyor.

Brezilya ve Venezuela, Devlet Başkanı Lula da Silva yönetiminde yeni bir sayfa açarken, küresel alanda diplomatik ilişkileri onarma yönünde çabaların açık işaretleri görülüyor ve bu durum bölgede istikrar ve iş birliğinin teşvik edilmesi yönünde ortak bir hedefin var olduğunu gösteriyor.

Sánchez, Brezilya’nın çıkarlarının sadece petrolle sınırlı olmadığını, bu karmaşık dinamikleri yönetirken bölgesel istikrara ve stratejik konumlanmaya daha geniş bir bağlılığı yansıttığını vurguluyor.

Venezuela hükümeti, Kazan’da düzenlenen BRICS zirvesinde yaptığı açıklamada, Brezilya’nın BRICS’e girişini engelleme kararını kınadı ve resmi açıklamasında bu eylemi “saldırganlık ve düşmanca bir hareket” olarak niteledi.

Sánchez, “Aynı zamanda Devlet Başkanı Maduro, İranlı yetkili Mesud Pezeshkian ile stratejik görüşmelerde bulunmakla meşguldü. Petrol, madencilik ve sağlık alanlarına odaklanan ikili anlaşmaları müzakere etmeyi ve Tahran ile güçlü dayanışma söylemini vurgulamayı amaçlıyordu” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela’ya destek gösterisinde bulunarak, Venezuela’yı hem Latin Amerika’da hem de daha geniş küresel bağlamda güvenilir ve uzun vadeli bir ortak olarak övdü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi ve Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli liderlerle yaptığı görüşmelerde, Venezuela’nın Batı nüfuzunun dışında önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak, ülkenin önemli bir enerji oyuncusu olma potansiyelini ortaya koydu.

Bu diplomatik değişim Venezuela’yı Arjantin veya Panama gibi diğer Güney Amerika ülkelerinden ayıran benzersiz bir siyasi yola sokuyor.

Kıtadaki avantajlı coğrafi konumu sayesinde Meksika ve Kolombiya ile daha yakın ilişkilere doğru ilerliyor gibi görünüyor.

Bu gelişmeler, ABD’de yeni yönetimin dış politika stratejileri konusunda önemli soru işaretlerini gündeme getiriyor ve özellikle kontrolsüz göç ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi sorunlar ışığında, ulusal çıkarlarla ilgili önceliklerin yeniden düşünülmesi ihtiyacını doğuruyor.