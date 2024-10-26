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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Tapestry’nin Capri Holdings’i 8,5 milyar dolara satın alma işlemini engelledi ve bu durum, Başkan Lina Khan’ın katı antitröst önlemlerini yeniden gündeme getirdi.

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Khan, tekelci devralmalara karşı tavizsiz duruşuyla iş çevrelerinde sık sık endişelere yol açıyor ve aynı zamanda kendisini antitröst yasalarını uygulamada aşırı agresif olmakla suçlayan Kongre Cumhuriyetçilerinin de sık sık hedefi oluyor.

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ABD seçimleri yaklaşırken Khan, önde gelen Demokratlarla birlikte etkinliklerde de yer alırken, Arizona, Teksas ve Illinois’deki Demokrat Senato adayları FTC başkanlığına desteklerini açıkça dile getirirken, Demokrat aday Kamala Harris’in onunla birlikte kampanya yapmaktan kaçınması parti içinde gerginliğe yol açtı.

Partinin ilerici kanadı, Harris’in açıkça Khan’ın yanında yer almaması veya FTC başkanının sadece Cumhuriyetçilerden değil, Demokrat Parti’yi destekleyen etkili iş adamlarından da gelen muhalefetle mücadele etmesine rağmen onu savunmaması nedeniyle onu eleştiriyor.

Teknoloji devlerinin Khan’a karşı çıkmasıyla Harris bağışçı baskısıyla karşı karşıya

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Khan, geçen yıl Cumhuriyetçi Partili bir milletvekiline yazdığı mektupta, kendi yönetimi altında FTC’nin Haziran 2021’den bu yana 38 birleşmeye karşı işlem başlattığını, şirketlerin FTC soruşturmaları sırasında 14 birleşmeden vazgeçtiğini belirtmişti.

Bunların arasında Nvidia, Meta, Microsoft, Apple ve Amazon gibi teknoloji devleri de yer alıyor.

Harris’in ikileminin merkezinde, Khan’a karşı çıkan milyarder Mark Cuban ve LinkedIn’in kurucu ortağı Reid Hoffman gibi önde gelen destekçileri yer alıyor.

Cuban, yakın zamanda Demokrat Parti’nin adayının Lina Khan’ın yerine Federal Ticaret Komisyonu başkanlığına getirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Bu etkili destekçiler, Khan’ın katı yaklaşımının teknoloji sektöründeki inovasyonu ve yatırımı engelleyebileceğini savunuyor.

Cuban, Semafor’a “Büyük resimde, yardım etmekten çok acı çekiyor” dedi.

Demokratların kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulunan Hoffman ise Khan’ın “Amerikan iş dünyasına savaş açtığını” söyledi.

Hoffman, OpenAI ve Inflection AI gibi şirketlerle olan ilişkisi ve FTC incelemesini atlattığı iddia edilen Microsoft yatırımı nedeniyle FTC tarafından soruşturma altında.

Harris’in Khan’la arasına temkinli bir mesafe koyma kararı, bu etkili isimlerin, Harris’in başkanlığı kazanması durumunda Khan’ı görevden alabileceği yönündeki umutlarını dile getirmelerine bir yanıt olarak görülüyor.

Harris, bunu yaparak, Başkan Joe Biden döneminde yürürlüğe giren daha güçlü antitröst önlemlerinden uzaklaşarak, daha iş dostu bir duruşa doğru kaydığının sinyalini vermiş olacak.

Harris’in Khan’dan uzaklaşmasına yönelik ilerici tepkiler

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Öte yandan, Khan’ın destekçileri, çoğunlukla Demokrat Parti’nin ilerici kanadından geliyor ve onun gündeminin kurumsal gücü dizginlemek için gerekli olduğunu düşünüyorlar.

Harris’in Khan’ın antitröst misyonuyla aynı çizgide olmamasının, özellikle ekonomik eşitsizlik ve büyük şirketlerin etkisinden bıkmış seçmenler arasında partinin tabanını zayıflatabileceğini savunuyorlar.

POLITICO’nun haberine göre, Utah Üniversitesi’nden ekonomist Hal Singer, Harris’in Khan’ı savunmayı reddetmesinin “ilerici tabanın canını sıkacağı” ve popülist bir duruş sergilemek için kaçırılmış bir fırsat olabileceği uyarısında bulundu.

Revolving Door Project’ten Jeff Hauser da raporunda bu endişeleri dile getirerek, Harris’in ılımlı Cumhuriyetçileri çekme girişiminin, Demokratların Donald Trump’a karşı koymak için ihtiyaç duyduğu popülist enerjiyi baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, Harris’in duruşunun popülist oylara yol açma riski taşıdığı konusunda uyarıyor

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Harris için, şirketlerin hesap verebilirliğine yönelik popülist çağrılar ile bağışçılarının ticari çıkarları arasında ince bir çizgide yürümek, kampanyasının temel dengeleyici eylemi haline geldi.

Harris’in kampanya ekibi, onun ekonomik politikalarının, milyarderlere uygulanan vergileri artırma ve fiyat artışlarını azaltma önlemlerini içerdiğini ve bunun Biden’ın ekonomik platformunun bazı yönleriyle uyumlu olduğunu savunuyor.

Ancak ilericiler, bu önlemlerin, şirket gücüne karşı önemli bir karşı duruş olarak gördükleri Khan’ın temsil ettiği cesur antitröst duruşunun gerisinde kalabileceğini savunuyorlar.

Lake Research Partners tarafından yapılan bir anket, kilit eyaletlerdeki seçmenlerin %65’inden fazlasının tekelciliği azaltmayı amaçlayan davaları desteklediğini gösterdi. Bu, FTC’nin hedeflerine yönelik daha geniş bir kamuoyu onayının sinyalini veriyor.

Eleştirmenler, Harris’in yaklaşımının Trump’ın kendisini sıradan Amerikalıların kurumsal aşırılıklara karşı savunucusu olarak konumlandırarak popülist söylemi ele geçirmesine olanak sağlayabileceği konusunda uyarıyor.

Ancak bazı uzmanlar, Büyük Teknoloji şirketlerinin tepkisinin önemini geçerli bir anket endişesi olarak görmezden gelmeye çalıştı.

Google’ın eski yöneticisi ve teknoloji lobi grubu İlerleme Odası’nın başkanı Adam Kovacevich, seçmenlerin Lina Khan’ın büyük teknoloji şirketlerinin piyasa gücüne karşı saldırgan tutumunu desteklediği fikrine karşı çıktı.

Kovacevich, “Şirket karşıtı sol, seçmen tabanının büyüklüğünü abartıyor” dedi.

POLITICO’ya konuşan Harris, Biden yönetiminin “ekonomik konularda ortalama seçmenle uyumunu kaybettiğini” ve Harris’in şu anda Trump’tan çekinen ancak onu potansiyel olarak ekonomik açıdan fazla radikal olarak gören ılımlıları kazanmak için çalıştığını söyledi.

Kovacevich, “Mesajlarını ve iş dünyasına yaklaşımını farklı bir şekilde çerçeveliyor çünkü kararsız seçmenlerin duymak istediği bu” diye açıkladı.

Harris yönetiminde antitröst uygulamasının geleceği

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Seçim kampanyasında Khan’ın politikalarını açıkça savunma konusunda isteksiz olmasına rağmen Harris’in, kazanması durumunda Khan’ı FTC başkanlığında tutması bekleniyor.

Analistlere göre Biden yönetiminin şirket karşıtı gündeminin büyük bir kısmı, Harris kampanya söyleminde önceliklendirmese bile, Harris’in platformunda yer almaya devam ediyor.

Senatör Elizabeth Warren’ın eski özel kalemi Dan Geldon, POLITICO raporunda, “Bidenomics’in başarısının” Harris yönetimini Khan’ın FTC’deki görev süresinin mirasını sürdürmeye teşvik edeceğini söyledi.

Ancak Harris’in eleştirmenleri, Khan’ın şimdi etrafında toplanmaması durumunda ilerici seçmenleri kendisinden uzaklaştırma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve kurumsal hesap verebilirlik konularında Trump’tan kendini ayırmak için önemli bir fırsatı kaçırabileceğini savunuyorlar.