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Petrol piyasası şu an varil başına 70-75 dolar bandından çıkmakta zorlansa da, 2025’e kadar yeterli arzın sağlanması durumunda fiyatların düşük seyretmesi muhtemel.

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Tüccarlar, Ortadoğu’daki durumu yakından izliyor ve daha fazla tırmanışın petrol fiyatlarını daha da yükselteceğini umuyor.

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İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından petrol fiyatları %10’dan fazla arttı. Brent, Ağustos’tan bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı.

Ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıdan bu yana petrol arzına yönelik gerçek bir tehdit oluşmadı.

İran’ın bu ayın başlarında İsrail’e saldırmasının hemen ardından, İran’ın petrol tesislerinin hedef alınması konusunda endişeler vardı. Ancak, bu endişeler azaldı ve İsrail İran’daki petrol tesislerini hedef almadığı sürece fiyatların mevcut bant genişliğinde kalması bekleniyor.

2025’te arz fazlası mı olacak?

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Orta Doğu’da büyük bir arz şokunun yaşanmamasıyla birlikte petrol boğaları için odak noktası arz ve talep endişelerine kaydı.

Bu yıl Çin’deki talebin zayıf olması fiyatların düşük seyretmesine neden oldu.

Asya devi, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumunda.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, Çin’in petrol talebindeki büyümenin bu yıl yüzde 20 olması bekleniyor. 2023’te ise yüzde 70’lik bir büyüme bekleniyor.

Gelecek yıl da Çin’in petrol talebindeki büyümenin yüzde 20’nin altında kalması bekleniyor.

IEA, Ekim ayındaki aylık raporunda, “Çin’in petrol talebi özellikle zayıf. Ağustos ayında tüketim yıllık bazda 500 kb/gün düştü; bu, üst üste dördüncü düşüş ayı oldu” dedi.

Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin Aralık ayından itibaren petrol üretimini artırması bekleniyor.

Suudi Arabistan ve OPEC+’nın pazar paylarını yeniden kazanmak amacıyla Aralık ayındaki gönüllü petrol üretim kesintilerinin bir kısmını kaldırması bekleniyor.

Gelişme, talebin zaten sıkıntıda olduğu bir zamanda geliyor. OPEC planlanan artışları gerçekleştirirse, petrol fiyatları daha da düşebilir.

OPEC dışı arz büyümesi

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Aynı zamanda OPEC dışı arzdaki artışın da piyasa duyarlılığını etkilemesi muhtemel.

IEA, OPEC dışı petrol arzındaki büyümenin bu yıl ve gelecek yıl günde yaklaşık 1,5 milyon varil olmasını bekliyor. Bu, OPEC’in arz büyümesini geride bırakıyor.

IEA, “ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada’nın artışın çoğunu karşılaması ve her iki yılda da üretimi 1 milyon varil/günden fazla artırması bekleniyor. Bu, beklenen talep artışını fazlasıyla karşılayacak” dedi.

Ayrıca OPEC+’nın yedek petrol üretim kapasitesi, COVID-19 salgınının istisnai dönemi hariç, tarihi zirvelerde seyrediyor.

IEA’ya göre, Libya, İran ve Rusya hariç tutulduğunda, Eylül ayında etkin yedek kapasite rahatlıkla 5 milyon varil/g’ü aştı.

Küresel petrol stokları, gözlemlenen ham petrol stoklarının son dört ayda 135 milyon varil azalarak en az 2017’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve OECD sanayi stoklarının beş yıllık ortalamalarının oldukça altında kalmasına rağmen, daha fazla tampon sağlıyor.

Ancak kurum, küresel rafine ürün stoklarının üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını ve bunun önemli rafineri merkezlerindeki marjlara baskı yaptığını belirtti.

Öte yandan IEA’nın kendi bünyesinde 1,2 milyar varilin üzerinde kamu ham petrol stoğu bulunuyor ve sanayi yükümlülükleri kapsamında da yarım milyar varil daha tutuluyor.

Ortadoğu’da bir arz şoku yaşansa bile dünya petrol arzı açısından gayet iyi durumda.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Ekim Ayı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, küresel petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin 2024’te günde sadece 500.000 varil artacağını, ancak OPEC dışı ülkelerin üretiminin de etkisiyle 2025’te günde 2 milyon varil artacağını öngördü.

OPEC+ dışındaki üretim büyümesinin tahmin döneminde güçlü kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz ve bunun sonucunda OPEC+ üreticilerinin önümüzdeki yılın büyük bölümünde üretimi yakın zamanda duyurdukları hedeflerden daha düşük seviyede tutmalarını bekliyoruz.

Çin kilit olmaya devam ediyor

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2025’e kadar arzın yeterli olması durumunda, jeopolitik risk primlerinin yanı sıra petrol fiyatlarını yukarı çekebilecek tek faktör Çin’den gelen güçlü taleptir.

Ancak şu ana kadar Çin’den gelen sinyaller pek iyi değil; petrol ithalatı son birkaç aydır azalıyor.

Önümüzdeki hafta Çin’de satın alma yöneticileri endekslerinde açıklanacak önemli göstergeler, tüm fiyatları aynı oranda yukarı çekebilir.

Commerzbank AG’de emtia analisti olan Barbara Lambrecht bir raporda, “Yeni teşvik önlemlerinin duyuruları çoğunlukla Eylül endeksleri için anket döneminden sonra gerçekleştiğinden, duygu göstergelerinin Ekim ayında bir miktar düzelme ihtimali var. Ancak aşırı iyimser değiliz” dedi.

Ayrıca, Çin’de elektrikli araçların hızla ilerlemesi, dünyanın en büyük ithalatçısındaki petrol tüketimini de azaltıyor. Bu, dünya fosil yakıtlardan uzaklaştıkça daha da artacak.

2024’ün geri kalanı için fiyat tahminleri

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Ortadoğu’daki gerginliğin devam etmesine rağmen petrol fiyatları düşüşe daha fazla duyarlı hale geliyor.

“Yılın geri kalanında petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskıyla karşılaşmaya devam edeceğini düşünüyorum. Stoklar yüksek kalmaya devam ediyor, ancak talep düşüyor,” dedi Primary Vision Network’ten Rizvi Techopedia.com’a.

Rizvi, küresel ekonomik yavaşlamayı gerekçe göstererek Temmuz ayında petrol fiyatlarını varil başına 70 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Source: Tradingeconomics.com

Bu arada ANZ Research de yılın geri kalanına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

Kurum, Brent ham petrolünün varil fiyatının 2024 yılında 87 dolar/varil olarak öngörüsünden, 80 dolara çıkmasını bekliyor.

WTI fiyatlarına gelince, ANZ ABD endeksinin daha önceki 84 dolarlık tahmininden 78 dolara işlem görmesini bekliyor.

ANZ Araştırma şunları söyledi:

OPEC tedarik politikaları, zayıf talep endişeleri devam ederken fiyatları desteklemekte zorlanıyor. Yatırımcılar ekonomik büyüme konusunda giderek daha fazla karamsarlaştıkça, duygunun zayıf kalması muhtemel. Bu, mevsimsel eğilimlerin petrol talebinde yavaşlamaya yol açmasıyla ortaya çıkıyor.