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Yıllardır işgücü açığını kapatmak ve ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla göçmen kabul eden Kanada, artık vites değiştiriyor.

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Başbakan Justin Trudeau’nun hükümeti, 24 Ekim’de konut, iş ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı gerekçe göstererek göçü azaltma planlarını açıkladı.

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Bu, yeni gelenleri ekonomisine önemli katkı sağlayanlar olarak kabul eden bir ülke için önemli bir politika değişikliğini işaret ediyor.

Kanada’nın göç politikasındaki dönüşüm: Değişimi ne tetikledi?

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Kanada, rekor seviyedeki göç seviyeleriyle desteklenen hızlı bir nüfus artışı gördü. Bu akın, her yıl San Diego büyüklüğünde bir şehrin Kanada nüfusuna eklenmesine benzer.

Nüfusu sadece 40 milyon olan bir ülkede bu artış altyapıya yük bindirdi, konut fiyatlarını yükseltti ve işsizlik oranını yükseltti.

Kaynaklardaki sıkıntı kamuoyunun fikrinin değişmesine yol açtı.

Environics Enstitüsü’nün yakın zamanda yaptığı bir anket, Kanadalıların yaklaşık %60’ının artık göç seviyelerinin çok yüksek olduğuna inandığını ortaya koydu; bu oran 2022’de yalnızca %27 idi.

Duygulardaki bu değişim, özellikle muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin 2025 seçimleri öncesinde güç kazanmasıyla birlikte Trudeau hükümetinin harekete geçmesi yönündeki baskıyı artırdı.

Geçmiş göç politikalarından bir değişiklik

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Tarihsel olarak, Kanada’nın göç politikaları iyi düzenlenmiş ve olumlu karşılanmıştır.

Kanada’nın ABD ile yalnızca bir sınırı var ve hükümet, nüfus artışının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla yıllık göç hedefleri belirliyor.

Ancak pandemi sonrası dönemde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi ve işgücü sıkıntısı nedeniyle gelen akın beklentileri aştı ve sistemdeki çatlakları ortaya çıkardı.

Bu artış konut, perakende ve telekomünikasyon gibi birçok sektörün toparlanmasına yardımcı olsa da, hızlı tempo kısa sürede ülkenin yeni sakinleri absorbe etme kapasitesini aştı.

Bu, yaşam standartlarının temel göstergesi olan kişi başına düşen GSYİH’nin üst üste çeyreklerde düşmesine neden oldu. İşgücü piyasası için hayati önem taşıyan genç yetişkinler ve yeni göçmenler, en çok sıkıntıyı hissediyor.

Göçmenlik sisteminin parçalanması

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Kanada’nın göç sistemi esasen iki havuza ayrılmıştır.

Daimi ikamet edenler: Bu göçmenler, eğitim, dil becerileri ve iş deneyimi gibi faktörleri değerlendiren puan tabanlı bir sistem aracılığıyla seçilir. Bu havuz geleneksel olarak yeni vatandaşların ve ekonomik göçmenlerin ana kaynağı olarak hizmet vermiştir.

Bu göçmenler, eğitim, dil becerileri ve iş deneyimi gibi faktörleri değerlendiren puan tabanlı bir sistem aracılığıyla seçilir. Bu havuz geleneksel olarak yeni vatandaşların ve ekonomik göçmenlerin ana kaynağı olarak hizmet vermiştir. Geçici ikamet edenler: Bu havuz uluslararası öğrencileri, yabancı işçileri ve sığınmacıları içerir. Bu gruplar eskiden nüfus artışına asgari düzeyde katkıda bulunurken, çalışma vizelerine daha kolay erişim sağlayan son politikalar sayılarında bir artışa yol açtı.

Geçici oturum sahipleri genellikle Kanada’daki çalışma veya eğitim deneyimlerini başvuru sürecinde avantaj elde etmek için kullanarak daimi oturuma geçmeyi hedeflerler.

Ancak bu grubun ani büyümesi konut piyasası ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Trudeau’nun göçü azaltma planı

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Yüksek göçün getirdiği zorlukları aşmak için hükümet, hem daimi hem de geçici ikamet edenlere yönelik daha sıkı kısıtlamalar duyurdu.

Kanada, 2023’teki 485.000’den 2025’te yeni daimi ikamet edenlerin sayısını 395.000’e düşürecek.

Hükümet ayrıca geçici ikamet edenlere ilk kez bir üst sınır getirecek ve önümüzdeki üç yıl içinde sayılarını %20 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bu sınırlama, öğrenci vizelerine sınırlamalar ve yabancı işgücüne yönelik kısıtlamaları içeriyor. Bu adım, konut ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Kanada’nın 2027 yılına kadar sadece %0,8’lik mütevazı bir nüfus artışı beklediği belirtiliyor. Bu, son yıllarda görülen yıllık %3’lük büyümeyle büyük bir tezat oluşturuyor.

Göçün azaltılmasının ekonomik etkileri

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Yeni göç politikasının iş ve konut piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçladığı belirtilirken, aynı zamanda ekonomik riskler de barındırdığı ifade edildi.

Kanada’da işgücü büyümesinin neredeyse tamamı göç kaynaklı olup, yeni gelenlerin sayısındaki yavaşlama uzun vadeli ekonomik performansı olumsuz etkileyebilir.

Kanada, tüketici harcamalarını artırmak için göçe güvendi ve bu durum, Kanada Merkez Bankası’nın agresif faiz oranı artışları sırasında durgunluğun önlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Göçün azalması, işgücü arzını azaltabilir, ekonomik büyümeyi engelleyebilir ve hatta şirketler boş pozisyonları doldurmakta zorlanırken enflasyonu yeniden canlandırabilir.

Kamuoyunun hissiyatı ile ekonomik ihtiyaçların dengelenmesi

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Hükümetin göç hedeflerini azaltma kararı kısmen artan toplumsal hoşnutsuzluktan kaynaklanıyor, ancak gelecekteki ekonomik istikrarı zorlaştırma riski taşıyor.

Göç, Kanada’nın iş gücünün sürdürülmesinde etkili olmuştur ve herhangi bir önemli azalma, üretkenliği ve büyümeyi azaltabilir.

Göçmenlik Bakanı Marc Miller, dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kabul etti.

Yeni gelenlerin akışını yönetmemiz gerekirken, göç konusu uzun vadeli ekonomik stratejimizin hayati bir parçası olmaya devam ediyor.

Kanada’nın göç politikalarını neler bekliyor?

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Yeni göç politikası, nüfus artışını yönetmeye yönelik ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıtıyor ve kamuoyunun duygusunu ekonomik ihtiyaçlarla dengeliyor. Ancak analistler, değişikliklerin beklenmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İşgücü artışındaki yavaşlama, vasıflı göçmenlere büyük ölçüde bağımlı olan sağlık, inşaat ve teknoloji gibi sektörlere zarar verebilir.

Ayrıca, daha düşük göç oranları tüketici harcamalarının azalmasına ve dolayısıyla ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına yol açabilir.

Trudeau’nun hükümeti acil zorluklara çözüm bulmayı hedeflerken, bunun Kanada ekonomisi üzerindeki uzun vadeli etkisi belirsizliğini koruyor.

Ülkenin nüfus kontrolü ile ekonomik büyüme arasında doğru dengeyi sağlayıp sağlayamayacağı, bu yeni politikaların başarısını belirleyecek.