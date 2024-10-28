Almanya ekonomisi toparlanmakta zorlanıyor: Kayıp bir on yıla mı giriyoruz?

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Avrupa’nın kalbi olarak kabul edilen Almanya ekonomisi, endişe verici düşüş sinyalleri veriyor.

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Bir zamanlar dayanıklılığıyla takdir edilen Almanya ekonomisi, artık G7 ve Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yavaş büyüyen ekonomi olarak öne çıkıyor.

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IMF’nin son tahminlerine göre, 2024’te %0,2’lik bir daralma ve 2025’te sadece %0,8’lik bir büyüme öngörülüyor. Bu, bir zamanlar Avrupa’nın endüstri lideriyle ilişkilendirilen güçlü genişlemeden çok uzak.

40 milyar avroyu aşan bütçe açığına, önümüzdeki beş yıl içinde 60 milyar avro daha az gerçekleşmesi beklenen vergi gelirleri de eklendiğinde, ülkenin ekonomik olarak çıkmaza girdiği bir tablo ortaya çıkıyor.

Hem küçük işletmeler hem de dev şirketler kemer sıkarken, bazıları Almanya’nın “kayıp bir on yılın” eşiğinde olup olmadığını merak ediyor.

Almanya’nın bağımlılığının maliyeti

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Almanya’nın başarısı, onlarca yıldır, özellikle Çin gibi pazarlara, yüksek kaliteli malları dünya çapında tedarik edebilme yeteneğine dayanıyordu.

Almanya’nın GSYİH’sinin neredeyse yarısını ihracat oluşturuyor ve bu oran diğer büyük ekonomilerden çok daha yüksek. Bu da talebin düşmesi durumunda ülkeyi savunmasız hale getiriyor.

Almanya’nın Çin’e ihracatı bugün özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde geriliyor.

Endüstriyel makineler üreten Deguma gibi şirketler, ekonomik belirsizlik ve azalan talep nedeniyle müşterilerinin siparişlerini geciktirmesiyle mücadele ediyor.

İhracattaki bu gerileme, dış pazarlara aşırı bağımlı bir ekonominin risklerini ortaya koydu.

Çin giderek daha fazla yerel tedarikçilere yönelirken ve küresel ticaret yavaşlarken, Almanya’nın ihracata olan aşırı bağımlılığı uzun vadeli büyüme için sorun yaratabilir.

Alman hükümeti vergi tahminlerini aşağıya doğru ayarlamak zorunda kaldı; bu durum, söz konusu ekonomik baskıların ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Yeşil Rüya, yüksek bir bedelle

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Almanya’nın iddialı Energiewende veya “enerji dönüşümü”, ülkeyi iklim girişimlerinde lider konuma getirmeyi ve yenilenebilir enerjinin benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyordu.

2025 yılına kadar yenilenebilir enerjiye sağlanan desteklerin 18 milyar avroya ulaşması bekleniyor ki bu da önemli bir finansal taahhüt anlamına geliyor.

Ancak bu geçiş Alman endüstrisi için yüksek bir maliyetle gerçekleşti. Özellikle küçük şirketler için bu enerji giderlerini karşılamak zorlayıcı oldu.

Almanya’nın Rus enerjisine olan bağımlılığı (2022’deki Ukrayna işgalinin ardından arz kesintilerinin maliyetleri artırmasıyla açıkça ortaya çıktı) yenilenebilir enerjiye geçişi daha da zorlaştırdı.

Hükümet Almanya ekonomisini iklim açısından nötr hale getirmeyi hedeflerken, eleştirmenler yeşil enerjiye hızla odaklanmanın işletme maliyetlerini artırdığını ve özellikle uygun fiyatlı enerjiye dayanan geleneksel endüstriler arasında rekabet gücünü zayıflattığını savunuyor.

Aynı zamanda Almanya’nın 2011 Fukuşima felaketinin ardından nükleer enerjiyi aşamalı olarak sonlandırma kararı, ülkeyi enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara daha açık hale getirdi.

Şimdilik işletmeler, artan maliyetlerin ve henüz istikrara kavuşmamış belirsiz enerji ortamının yükünü çekiyor.

Bazı Alman işletmeleri, sürdürülebilir çözümlere yönelik çabalarda bir fırsat görerek ülkedeki yeşil dönüşüme uyum sağlıyor.

Jeotermal bileşenler üreten bir şirket olan GNV, iklim dostu teknolojiye olan talebin artmasıyla birlikte bu yıl siparişlerde %400 artış olduğunu bildirdi.

GNV ve benzeri firmalar, iş gücünü genişleterek ve üretimi artırarak kendilerini Almanya’nın yükselen yeşil ekonomisi içerisinde konumlandırıyorlar.

Bu başarılar, ülkenin önde gelen işletmelerinin yalnızca küçük bir kısmını temsil etse de, ileriye dönük potansiyel bir yol gösteriyor.

Siyasi bölünmeler ekonomik eylemleri engelliyor

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Almanya’nın ekonomik zorluklarına, Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin temel politikalar üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle siyasi tıkanıklık da ekleniyor.

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerin alışılmadık bir ittifakı olan koalisyon, iklim düzenlemeleri, endüstriyel politika ve ekonomik reform gibi konularda sık sık çatışmalara giriyor ve iş dünyası liderlerini gecikmeler ve kararsızlıklar yüzünden hayal kırıklığına uğratıyor.

Bu anlaşmazlık ekonomiye somut bir etki yaptı.

Yapılan son bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinin yaklaşık %37’si üretimi azaltmayı veya operasyonlarını yurt dışına taşımayı düşünüyor. Bu oran bir önceki yıl %31 idi.

Yeşil Parti’nin iklim politikalarına ilişkin güçlü duruşu koalisyon içinde gerginliğe yol açarken, iş dünyası ve yerel liderler tarafından da eleştiriliyor.

Türingiya gibi bölgelerde, işletme sahipleri büyümeyi engellemekten düzenleyici yükümlülüklerdeki artışı sorumlu tutarken, bürokratik engeller ve yüksek vergiler de işletmelerin güvenini daha da azalttı.

Bu siyasi çıkmaz, yaşlanan altyapıyla birleşince, Almanya’nın rekabetçi kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu yapısal reformların önünde bir engel olarak görülüyor.

Almanya’nın otomotiv endüstrisi uçurumun kenarında

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Ülkenin GSYİH’sine en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biri olan Almanya’nın otomotiv sektörü, artan maliyetler, elektrikli araçlara olan talebin azalması ve uygun fiyatlı EV’ler sunan Çinli üreticilerin sert rekabetiyle mücadele ediyor.

Volkswagen, otomotiv sektöründeki genel düşüşü yansıtan tarihi bir hamleyle yakın zamanda Almanya’daki ilk fabrika kapanışını duyurdu.

BMW ve Mercedes-Benz gibi şirketler, özellikle bir zamanlar satışlarının önemli bir bölümünü oluşturan Çin pazarındaki zayıf talebi gerekçe göstererek kâr tahminlerini düşürdüler.

Bu durumun sektör genelinde yarattığı dalgalanmalar, Almanya’daki otomobil üreticilerini destekleyen çok sayıda tedarikçiyi ve küçük işletmeyi etkiliyor.

Bu değişim bazı otomobil üreticilerinin uyum sağlamak için çabalamasına neden oldu. Örneğin Volkswagen, rekabetçi kalabilmek için işten çıkarmalar ve potansiyel üretim kesintileri gibi maliyet düşürme önlemlerine kendini adadı.

Ancak iş kayıpları arttıkça ve tedarik zincirleri zayıfladıkça, sektördeki gerileme Almanya’nın istihdam istatistiklerine de yansımaya başlıyor.

Otomotiv sektörünün Almanya’nın endüstriyel kimliği ve genel ekonomisi açısından önemi göz önüne alındığında, bu durum ülkenin ekonomik geleceği açısından bir uyarı işaretidir.

Almanya ekonomik dayanıklılığını yeniden kazanabilecek mi?

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Almanya’nın görünümü karışık bakış açılarının odak noktası haline gelirken, son raporlar hem iyimserlik hem de ihtiyat sunuyor.

Bloomberg’in son raporunda, Almanya’daki ekonomik gerilemenin “sona erebileceği” ve iş dünyası güveninin hafif bir iyileşme gösterdiği belirtiliyor.

Ekim ayında yükselen Ifo beklenti endeksi, turizm ve bilişim gibi sektörlerin büyüme göstermesiyle potansiyel bir istikrara işaret ediyor.

Üretimdeki sıkıntıların ortasında toparlanma kaydeden hizmet sektörü için son veriler umut ışığı oldu.

Ancak çoğu ekonomist henüz ikna olmamış durumda ve bu iyimserliğin erken olabileceğini savunuyor.

Almanya’nın endüstriyel tabanı hala istikrarsız bir konumda. Bazı olumlu okumalara rağmen, daha geniş ekonomik veriler büyümeyi engellemeye devam eden köklü sorunları ortaya koyuyor.

Beş yıllık vergi geliri açığının 60 milyar avro, bütçe açığının ise 40 milyar avronun üzerinde olması beklenen Almanya’nın mali görünümü, toparlanmadan ziyade ekonomik çıkmaza işaret ediyor.

Geleneksel endüstrilerin çoğu hâlâ artan maliyetler, enerji belirsizlikleri ve politika engelleriyle boğuşuyor.

Uzmanlar, enerji maliyetlerini düşürmek, düzenlemeleri kolaylaştırmak ve Almanya’nın altyapısını yeniden inşa etmek için yapısal reformlara acilen ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

Koalisyon hükümetindeki siyasi çıkmaz, gerekli reformların gecikmesine neden oldu ve yakın zamanda yapılan bir anket, şirketlerin yüzde 37’sinin bu yükler nedeniyle artık üretimlerini taşımayı veya kısmayı düşündüğünü gösteriyor.

Kesin olan bir şey var: Almanya ekonomisi üzerindeki baskı her zamankinden daha yoğun. İleriye doğru giden yolu, geleneksel endüstriyel güçler ile yeşil ekonominin talepleri arasındaki boşluğu kapatmak için kararlı bir eylem gerektirecek.

Şimdilik kayıp bir on yıl ihtimali aylar geçtikçe daha da yükselirken, Avrupa’nın en büyük ekonomisini, alınacak her kararın ülkenin geleceğini belirleyebileceği bir yol ayrımına getiriyor.