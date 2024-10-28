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Petrol piyasası, ay başında İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği saldırıya İsrail’in vereceği yanıtı haftalardır heyecanla bekliyordu.

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Tüccarların İsrail’in İran’ın ham petrol tesislerini hedef alması ve bölgeden gelen arzı sınırlaması korkusuyla petrol fiyatlarında dalgalanma yaşandı.

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Ancak İsrail’in hafta sonu İran’a düzenlediği saldırıda petrol tesisleri ve nükleer tesislerin hedef alınmaması nedeniyle pazartesi günü fiyatlarda yüzde 6’ya varan düşüş yaşandı.

Bu durum, önümüzdeki aylarda İran ve Ortadoğu bölgesinden enerji tedarikinde aksama yaşanması ihtimalini azaltıyor.

Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda Batı Teksas Orta Petrolü’nün varil fiyatı %5,3 düşüşle 67,94 dolardı.

Brent ham petrolü Intercontinental Borsası’nda varil başına 71,81 dolar düşüşle önceki kapanışa göre yüzde 5,1 geriledi.

Her iki endeks de bu ayın başından bu yana en düşük seviyelerde.

İsrail petrol ve nükleer tesislerden uzak duruyor

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İsrail’in cumartesi günü şafak vakti gerçekleştirdiği saldırıda, İran’a ait çok sayıda askeri tesis hedef alındı, ancak petrol ve nükleer tesisleri hedef alınmadı.

ING Group Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, bir notta şunları söyledi:

İsrail’in daha hedefli tepkisi, gerginliğin azaltılmasına kapı açıyor ve açıkça bu sabahki petrol fiyat hareketi, piyasanın aynı görüşte olduğunu gösteriyor.

İran’ın misilleme yapıp yapmayacağı veya nasıl yapacağı henüz belli değilken, hükümet İsrail’in tepkisinin yol açtığı zararı küçümsedi.

İran Dini Lideri Hamaney, saldırının “abartılmaması” veya “küçümsenmemesi” gerektiğini söyledi.

“Açıkçası, eğer bir miktar gerileme görürsek, bu temel unsurların bir kez daha fiyat yönünü belirlemesine izin verecektir. Ve 2025’te fazlalık bir pazarla, bu petrol fiyatlarının baskı altında kalmaya devam edeceği anlamına gelir,” dedi Patterson.

Petrolde satış erken mi?

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İsrail’in hafta sonu gerçekleştirdiği sınırlı grev, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin azalmasına yol açtı.

Ancak bazı analistler, piyasa tepkisinin erken olup olmadığını sorguluyor.

OANDA pazar analisti Zain Vawda şunları kaydetti:

Ortadoğu’da ateşkesin henüz çok uzakta olduğu görüşünde benimle aynı görüşte olan bazı analistler de var.

İsrail’in hafta sonunda gerçekleştirdiği sınırlı saldırıyla birlikte, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze savaşı henüz bitmedi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkelerinden Suudi Arabistan da İsrail’in İran’a yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.

Bu durum, bölgenin en güçlü ekonomilerinden birinin savaşa katılmasıyla daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceği endişesini doğuruyor.

Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olması nedeniyle her türlü tırmanışa açık bir bölge konumunda.

OPEC+ ikilemi

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Petrol fiyatları şu anda varil başına 80 dolarlık kritik seviyelerden çok uzakta. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin ekonomileri ham petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlı olduğundan, kartel, onlar için denge noktası olan varil başına 80 doların üzerinde fiyatlar istiyor.

Pazartesi günü petrol fiyatlarında yaşanan satış dalgası, OPEC+ ittifakının Aralık ayından itibaren üretimi artırma hamlesinin zorlaşmasına neden oluyor.

Suudi Arabistan ve OPEC+’nın pazar paylarını yeniden kazanmak amacıyla Aralık ayındaki gönüllü petrol üretim kesintilerinin bir kısmını geri alması planlanıyor.

Ancak mevcut senaryoda fiyatlar düşmeye devam ederse, Aralık ayından itibaren üretimi artırmak OPEC’in çıkarına olmayabilir.

OPEC dışı arzın arttığı ve önümüzdeki yıl büyümenin talebi aşması muhtemel olduğu bir dönemde, OPEC’in daha fazla üretim yapması ham petrol fiyatlarını daha da düşürebilir.

Vawda dedi ki:

Petrol fiyatları varil başına 70’lerin başında kalmaya devam ederse, OPEC+’nın Aralık ayında üretimi artırmasının pek olası olmadığını düşünüyorum.

Petrol fiyatlarına ilişkin teknik tahmin

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Analistler, jeopolitik risk primlerinin yokluğunda Brent ham petrolüne yönelik desteğin şu anda varil başına 70 dolar civarında olduğunu düşünüyor.

Vawda, “Bunun altında, 69.00 seviyesinin hemen altında olan YTD düşük seviyesini takip etmemiz gerekiyor” dedi.

“Her ne kadar bir toparlanma olmasını ve petrol fiyatlarındaki açığı kapatmasını istesem de, şu anda bunun için doğru koşullara sahip olup olmadığımızdan emin değilim.”

WTI fiyatlarında ise destek varil başına 65 dolar civarında bulunuyor.

Fxempire.com’a göre varil başına 65 doların altına doğru bir hareket son derece olumsuz olacaktır.

Fxempire.com yazarı Christopher Lewis bir raporda, “Orta Doğu’daki gerginlikler en azından biraz olsun yatışmaya başlıyor, belki bu yardımcı olur, ancak günün sonunda buradaki en büyük endişe talep olacak” dedi.