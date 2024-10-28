AurumXchange operator charged with money laundering in unlicensed crypto exchange case

AurumXchange operatörü, lisanssız kripto para borsası davasında kara para aklamakla suçlandı

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Written on Oct 28, 2024
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  • Maximiliano Pilipis charged with money laundering and tax crimes related to AurumXchange.
  • AurumXchange facilitated over $30 million in transactions, allegedly involving illicit funds.
  • Department of Justice prioritizing combatting criminal misuse of cryptocurrencies.

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Federal büyük jürinin yakın zamanda hazırladığı iddianame, daha önce Indiana eyaletine bağlı Noblesville’de bulunan lisanssız sanal para borsası AurumXchange’i yöneten Maximiliano Pilipis’in yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkardı.

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ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre, Pilipis’in beş adet kara para aklama ve iki adet de vergi beyannamesi vermeme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve bunun mali usulsüzlüklerle dolu uzun bir planı ortaya çıkardığı belirtiliyor.

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Mahkeme belgeleri, Pilipis’in 2009-2013 yılları arasında Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin ABD doları ile değiştirilmesini sağlayan AurumXchange’i işlettiğini gösteriyor.

Borsası önemli ücretler talep etti, milyonlarca dolar biriktirdi ve değeri 1,2 milyon doların üzerinde olan Bitcoin’ler biriktirdi.

Ancak Pilipis, kara para aklamayla mücadele protokollerine ve vergi sorumluluklarına uyulmasını gerektiren federal kurallara uymayı ihmal etti.

Finansal sistem ve ABD ulusal güvenliği üzerindeki etkiler

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İddianamede sanal para sektöründe düzenlemelere uyumun acil gerekliliği vurgulanıyor.

AurumXchange, 30 milyon dolardan fazla değere sahip 100.000’den fazla işlemde yer aldı ve gelirlerin bir kısmı artık faaliyette olmayan Silk Road pazar yerine bağlı hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerle bağlantılıydı.

Bu işlemlerin ifşa edilmemesi, sadece finansal sistemin bütünlüğünü değil, aynı zamanda olası kara para aklama planlarını da açığa çıkararak ulusal güvenliği de tehlikeye attı.

Yasadışı fonların gizlenmesi

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Pilipis, paranın yasadışı kaynaklarını gizlemek amacıyla Bitcoin kazançlarını ABD dolarına dönüştürüp dönüştürmek için karmaşık bir plan tasarladı.

Ayrıca gayrimenkule yatırım yapmış ve gelirini beyan etmemiş olması, yaşadığı hukuki sorunları daha da derinleştirmiştir.

Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması, Adalet Bakanlığı’nın dijital varlıklar alanındaki finansal suçlara karşı kararlı duruşunu ortaya koyuyor.

Dijital ekonomiyi korumak için suçluları hedef almak

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ABD Savcısı Zachary A. Myers, kripto paralar ve dijital varlıklarla ilgili yasadışı davranışlarla mücadele edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak dijital parayı suç amaçlı kullanan kişileri kovuşturmaya kararlıdır.

Pilipis ve AurumXchange aleyhine başlatılan hukuki işlemler, sanal para alanındaki hukuka aykırı faaliyetlerin, finansal sistemin bütünlüğünü ve ulusal güvenliği korumayı amaçlayan önemli hukuki sonuçlara yol açacağı yönündeki açık mesajı vermektedir.

Bu olay, Gelir İdaresi Ceza Soruşturması, ABD Posta Teftiş Servisi ve Indiana Eyalet Polisi tarafından araştırıldı.

Pilipis suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

Kesin ceza, ABD Cezalandırma Yönergeleri ve diğer yasal kriterler dikkate alınarak federal bölge mahkemesi hakimi tarafından belirlenecektir.

ABD Savcısı Myers, bu davanın takibinde gösterdikleri çabalardan dolayı ABD Yardımcı Savcıları MaryAnn T. Mindrum ve Meredith Wood’a şükranlarını sundu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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