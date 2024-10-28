Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin faiz oranları ve enflasyon eğilimleri konusunda farklı görüşleri olmasına rağmen, Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, ECB’nin politika gevşetmesini hızlandırması için acil bir ihtiyaç olmadığını söyledi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Wunsch’un bakış açısı, ECB içindeki görüş ayrılıklarını vurgulayarak, yetkililer arasında ihtiyatlı olunması yönündeki artan çağrıya katkıda bulunuyor.

Advertisement

Wunsch, Avrupa ekonomisinin mevcut durumunun faiz oranlarında hızlı bir düşüşü haklı çıkarmayacağı görüşünde.

Güçlü istihdam oranları, artan reel ücretler ve muhtemel hafif ekonomik yavaşlamanın, para politikasında kademeli bir ayarlama yaklaşımının daha uygun olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Bu görüş, Aralık ayında yapılacak toplantıda potansiyel olarak 50 baz puanlık bir faiz indirimi öneren Portekizli Mario Centeno da dahil olmak üzere bazı diğer politika yapıcıların önerileriyle çelişiyor.

ECB’nin enflasyon projeksiyonları

Copy link to section

Wunsch, enflasyonun 2025 yılının ortalarına doğru ECB’nin hedef oranına dönme ihtimalinin bulunduğunu kabul ederken, uzun vadede yüzde 2’nin altına düşme riskini küçümsüyor.

Enerji fiyatlarındaki değişimlerden etkilenen kısa vadeli enflasyon dalgalanmaları ile daha kalıcı enflasyon eğilimleri arasındaki ayrımın önemini vurguluyor.

Wunsch, gelecekteki faiz indirimlerinin ihtiyatlı bir şekilde ve daha geniş ekonomik göstergelere yanıt verecek şekilde uygulanmasını, ekonomik büyüme üzerindeki mevcut sınırlamaların kaldırılmasını beklemesini savunuyor.

Dengeli politika yaklaşımı

Copy link to section

Wunsch, enerji fiyatlarındaki hem yukarı hem aşağı yönlü oynaklığın dikkate alındığı, politika yapımında gerçekten dengeli bir yaklaşım çağrısında bulunuyor.

Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının uzun vadeli politika kararlarını aşırı etkilemesini önlemek için ECB’nin enflasyon tepkilerine karşı istikrarlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savunuyor.

Mevcut piyasa beklentileri 12 Aralık’a kadar 35 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor, 50 baz puanlık bir indirimin ise önemli bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Bu durum, ECB’nin önümüzdeki dönemdeki politika tercihleri etrafındaki hakim belirsizliği ve dalgalanmaları yansıtıyor.

Wunsch’un açıklamaları, ECB içinde değişen ekonomik koşullar ışığında en iyi eylem planının ne olacağı konusunda devam eden görüşmede önemli bir rol oynuyor.

Wunsch, “Kısıtlayıcı politikanın ne kadar kısıtlayıcı olduğuna dair bize manşetlerden ziyade temel enflasyon verilerinin daha iyi bir gösterge sağlayacağını savunuyorum” dedi.

Wunsch, Aralık ayına aceleyle girilmemesi gerektiği konusunda uyardı, zira önümüzdeki haftalarda yaşanacak önemli olaylar ve açıklanacak verilerin ekonomi üzerinde çok geniş kapsamlı etkileri olacak.

Peki sizi neler bekliyor?

Copy link to section

Avrupa Merkez Bankası faiz oranları, enflasyon ve genel para politikasına ilişkin farklı görüşlerin arasında yol alırken, Pierre Wunsch’un görüşleri durumun karmaşıklığını vurguluyor.

Ekonomik teşvik ihtiyacı ile finansal istikrarın sağlanması zorunluluğu arasında denge kurmak, politika yapıcılar için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Avrupa’daki dinamik ekonomik manzara, önümüzdeki aylarda ECB’nin kararlarını etkilemeye devam edecek ve politika değişikliklerine yönelik düşünceli ve iyi hazırlanmış bir yaklaşım gerektirecek.



