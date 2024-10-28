Bolivya bankası Banco Bisa, USDT saklama hizmetini başlatıyor

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Banco Bisa, USDT stablecoin’i için bir saklama hizmeti duyurdu ve bu, Bolivya’da kripto paraların ana akım benimsenmesine doğru önemli bir adım oldu.

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Bu yeni teklif, müşterilerin güvenli bir şekilde USDT alıp satmalarına ve transfer etmelerine olanak tanıyarak, varlıklarını tutmalarına, uluslararası ödemeler yapmalarına ve yurt dışındaki aile üyelerine para göndermelerine olanak sağlıyor.

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Hizmetin maliyeti erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır

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Banco Bisa İşletmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Franco Urquidi, tüm işlemlerin bankadaki hesaplar üzerinden gerçekleştirileceğini, böylece kullanıcılar için üst düzey güvenlik sağlanacağını vurguladı.

Bankanın sanal varlıklar alanında gelecekte sunmayı planladığı potansiyel işlevlere atıfta bulunarak, “Sınır gökyüzüdür” ifadesini kullandı.

Saklama hizmeti, Banco Bisa’yı Bolivya’da öncü konuma getiriyor ve ülkenin finansal düzenleyicisi olan Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tarafından destekleniyor. ASFI, bu girişimi güvenli olmayan kripto etkileşimleriyle ilişkili riskleri azaltmanın bir yolu olarak memnuniyetle karşılıyor.

ABD dolarıyla aynı değerde değerini korumak üzere tasarlanan bir stablecoin olan USDT’nin benimsenmesi, Bolivya’nın finansal ekosisteminin dönüşümünde önemli bir oyuncu olarak görülüyor.

Dolaşımdaki her USDT’nin, ihraç eden şirket olan Tether Limited’in rezervlerinde tuttuğu bir dolar tarafından desteklendiği ve bunun da fiyat istikrarına katkıda bulunduğu söyleniyor.

Bu durum USDT’yi, oynaklığa maruz kalmayı en aza indirirken dijital varlıklarla etkileşim kurmak isteyen bireyler ve işletmeler için çekici bir seçenek haline getiriyor.

ASFI Direktörü Yvette Espinoza, kullanıcılar arasında güveni artırmada düzenleyici çerçevelerin önemini yineledi.

“Bu, müşterilerin çeşitli işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak bir saklama hizmetidir” diyen Banco Bisa’nın güvenli işlemleri sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Banka ayrıca veri korumasını artırmak ve yasadışı faaliyetleri önlemek amacıyla tanınmış uluslararası saklama ve takas şirketleriyle stratejik ortaklıklar kurdu.

Hizmetin maliyeti erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; USDT satın alımı minimum 200 USDT’den başlar ve günlük limitler 10.000’e kadar ulaşır.

İşlem ücretleri 35 ila 100 Bolivyano arasında değişirken, dolar hesaplarına yapılan uluslararası transferlerin maliyeti 280 Bs’dir; bu da kripto para birimlerini sınır ötesi ödemelerde kullanmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getirir.

Bolivya’da kripto benimsenmesi

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Bolivya, kripto paralara ilişkin duruşunu değiştirmeye devam ederken (bu yılın başlarında BTC ve kripto ödemeleri üzerindeki yasağını kaldırmıştı ), merkez bankası yasağın kaldırılmasından bu yana sanal varlık ticaretinde %100 artış olduğunu bildirdi.

Bu değişim, dijital para birimlerinin giderek daha fazla kabul görmesini ve Bolivya’nın düzenlemelerini Latin Amerika’daki emsalleriyle uyumlu hale getirme isteğini yansıtıyor.

Banco Bisa’nın USDT saklama hizmetini başlatması, Bolivya’da yenilikçi finansal çözümlerin önünü açmanın yanı sıra bankanın kullanıcı eğitimine olan bağlılığını da vurguluyor.

Urquidi’nin belirttiği gibi, “Bolivya’da kripto para dünyasını keşfetmek isteyenler için gelecek parlak görünüyor.”