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Hindistan hisse senetleri, ICICI Bank, SBI ve Infosys gibi önde gelen hisse senetlerindeki güçlü alımların desteğiyle 28 Ekim Pazartesi günü pozitif açıldı.

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TSİ 10:55’te S&P BSE Sensex 935 puan veya %1,18 artışla 80.337’ye yükselirken, NSE Nifty50 249 puan veya %1,03 artışla 24.430’a çıktı.

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NSE ve Sensex’te en iyi performans gösterenler

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NSE’de en çok kazandıranlar arasında Shriram Finance, ICICI Bank, SBI, BPCL ve NTPC yer aldı.

Buna karşılık en geride kalanlar ise Coal India, ONGC, L&T, ITC ve Tech Mahindra oldu.

Sensex’te ICICI Bank, güçlü 2. çeyrek kazançlarının ardından %3,1 artışla öne çıkan performans gösterdi; SBI ve NTPC de önemli kazanımlar gösterdi.

Upstox’a göre, BSE’de işlem gören 3.144 hisse senedinden 1.896’sı yükselirken, 1.103’ü düştü ve 145’i ise sabit kaldı.

InterGlobe Aviation’ın hisseleri, büyük ölçüde yere indirilen uçaklar ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle 2. çeyrekte 986,7 crore rupi zarar bildirmesinin ardından NSE’de %10 düşerek 3.929,50 rupiye geriledi.

CEO Pieter Elbers, “Uçakların uçuşlarının durdurulması nedeniyle performansımız mevsimsel olumsuzluklarla ve artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı, ancak bunlar artık dengeleniyor.” dedi.

Buna karşılık, Texmaco Rail hisseleri BSE’de sağlam 2. çeyrek sonuçlarının etkisiyle %5 artışla 207,30 ₹’ye yükseldi.

BSE MidCap endeksi %0,22 düşüşle 45.354,71’e, BSE SmallCap endeksi ise %0,68 düşüşle 51.980,80’e geriledi.

Sektörler arasında yalnızca bankacılık, finans ve bilişim sektörleri pozitif hareket gösterdi; BSE Bankex yaklaşık %1 artışla 58.529,04 ₹’ye yükseldi.

Küresel cephede, Japonya’nın Nikkei endeksi ilk kayıplardan sonra %1,6 değer kazanırken, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yen, dolar karşısında %0,5 düşerek üç aylık düşük seviyesi olan 153,3’e geriledi. Ayrıca, petrol fiyatları düştü

Afternoon Energies hisseleri %66 primle giriş yaptı

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Waaree Energies, 28 Ekim’de hisse senetlerinin 2.500 ₹’den açılış yapmasıyla borsada güçlü bir başlangıç yaptı. Bu, Ulusal Borsa’daki (NSE) hisse başına 1.503 ₹’lik ihraç fiyatının %66,3 üzerinde önemli bir prim anlamına geliyor.

Ancak bu kazanımlar, hisselerin yüzde 84 primle işlem gördüğü gri piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Gri piyasa, hisse senetlerinin resmi abonelik açılışından önce alınıp satıldığı ve listeleme gününe kadar devam eden resmi olmayan bir platformdur.

Diğer borsa haberlerinde, DLF hissesi, Q2 net kârının iki katından fazla arttığını bildirdikten sonra %6 sıçradı ve bu da aracılık şirketlerinde yükseliş duygularına yol açtı. Bharti Airtel hisseleri de Q2 kazanç raporu öncesinde yükseliyor.

Bu arada, Bandhan Bank hisseleri 2. çeyrek kârındaki %30’luk artışın ardından %8 yükseldi. Jefferies, banka için ‘satın al’ notunu korudu ve hedef fiyatı ₹240 olarak belirledi.

Öte yandan, IDFC First Bank hisseleri bankanın 2. çeyrek net kârında %73’lük bir düşüş bildirmesinin ardından %9 düştü. Ayrıca, Deepak Builders & Engineers hisseleri IPO fiyatına göre %1,5 indirimle listelendi.