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ABD’de seçim haftası öncesinde yatırımcıların pozisyon almaya başlamasıyla Bitcoin pazartesi günü 69.000 dolara ulaşmayı başardı.

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Bazı önemli altcoin’ler de aynı şekilde karşılık verse de, son bir günde en çok kazancı elde edenler çoğunlukla meme coin’ler ve siyasetten ilham alan token’lar oldu.

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İlk 99 altcoin arasında ise SPX, BSV ve RUNE ilk sıralarda yer aldı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, basın saati itibarıyla hafif bir artış göstererek 2,44 trilyon doların biraz üzerinde seyretti.

Bitcoin, piyasanın baskın varlığı konumunu korudu, ancak hakimiyeti bir önceki günkü %56,02’den %55,31’e geriledi.

BTC, bu ay ikinci kez 69.000 doları test etti ve gün içinde 69.217 dolara kadar yükseldikten sonra günün ilerleyen saatlerinde 68.600 dolara doğru geriledi.

Son 24 saatte yaklaşık 16,0 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edilirken, sadece 3,1 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, son fiyat hareketinin piyasada hakim olan güçlü yükseliş momentumunun göstergesi olan kısa pozisyon sıkışmasını tetiklediğini doğruluyor.

Bitcoin’in açık pozisyonunda da artış görüldü; bu artış, fiyat yükselişiyle aynı seviyede seyrediyor ve yatırımcıların Bitcoin’in yükselişinin devam edeceğine bahis oynadıklarını doğruluyor.

Seçimler piyasa güvenini artıran en önemli makroekonomik faktör olmaya devam ediyor, ancak önümüzdeki hafta aynı zamanda piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek 3. çeyrek GSYİH raporu, enflasyonla ilgili kişisel tüketim verileri ve cuma günü açıklanacak son istihdam raporu gibi önemli ekonomik gelişmeler de geliyor.

Ünlü yatırımcı Michaël van de Poppe, BTC’nin yakın zamanda Mart ayında ulaştığı 73.737 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebileceğini düşünüyor.

Analist, 4 saatlik BTC/USDT grafiğine ilişkin son analizinde, boğaların bu gerçekleşmeden önce kırması gereken 71.680 dolar ve 73.650 dolar civarındaki önemli direnç bölgelerine dikkat çekti.

Ancak bu senaryonun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşebileceğine inanıyor.

Diğer yatırımcı ve analist Rekt Capital da benzer bir yükseliş görünümü paylaşarak, Bitcoin’in yaklaşık 68.600 dolarlık kısa vadeli direnç seviyesinin üzerine başarıyla çıktığını ve bunu yeni bir destek olarak teyit ettiğini belirtti.

Analiste göre bu yeniden test, fiyatın yeni haftada yükselişini sürdürmesiyle birlikte daha fazla yükseliş momentumunu besleyebilir.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 68.601 dolarlık destek seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyordu ve son bir günde %1,3 artış kaydetti.

Genel olarak kripto para piyasası korku ve açgözlülük endeksinin 72 seviyesinde olmasıyla oldukça yükseliş eğilimindeydi.

Haftanın en çok kazandıranları şunlar oldu:

Bitcoin SV

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Bitcoin Satoshi Vision (BSV) 28 Ekim’de %9,2 artışla haftalık zirve olan 50,40 dolara ulaştı.

Bitcoin hard forku, pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde tanrı mumunu oluşturmadan önce son iki gündür yatay hareket ediyordu.

Kaynak: CoinMarketCap

BSV’deki yükselişin arkasındaki kesin neden henüz doğrulanamasa da, açık faizde %42,91’lik artışla 13,5 milyon dolara çıkan önemli bir artışla aynı zamana denk geldi; bu da artan yatırımcı aktivitesini ve fiyatı yukarı doğru itebilecek artan spekülasyonları gösteriyor.

X’teki paylaşımlara bakıldığında, BSV’nin Satoshi Nakamoto’nun vizyonunun gerçek örneği olduğu anlatısından para kazandığı anlaşılıyor. Yatırımcılar, Bitcoin’in aksine, düşük işlem ücretleriyle ölçeklenebilme ve kurumsal düzeydeki uygulamaları idare edebilme yeteneğini vurguluyor. Oysa Bitcoin, birçok kişinin iddiasına göre, eşler arası elektronik nakit sistemi olma amacından sapmış durumda.

SPX6900

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S&P 500’ü geride bırakıp 69 trilyon dolarlık piyasa değeri hedefine ulaşmayı hedefleyen meme coin SPX6900 (SPX), Eylül ayı sonlarında başlayan yükselişini sürdürdü ve günlük en yüksek seviyesi olan 0,95 dolara ulaşmayı başardı.

Meme coin son 24 saatte %6,2, geçtiğimiz ayda ise tam %749 oranında değer kazandı.

Kaynak: CoinMarketCap

Meme coin’leri çevreleyen genel heyecana ek olarak, SPX6900, yakın zamanda LogX’in sürekli alım satım için merkezi olmayan borsasında listelenmesinin ardından önemli bir destek aldı.

Token ayrıca, yatırımcılar için yeni yatırım yolları açan çapraz zincir protokolü Wormhole’a entegre edilmesiyle ivme kazandı.

THOR Zinciri

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THORChain (RUNE) Pazartesi günü %5 artışla 5,71 dolara ulaştı ve basın saati itibarıyla 1,88 milyarlık piyasa değerine sahipti.

Altcoin için geçen hafta oldukça dalgalı geçti ve 4,84 – 5,68 dolar aralığında işlem gördü.

Kaynak: CoinMarketCap

Projenin yakın zamanda donanım cüzdanı üreticisi Ledger ile yaptığı ortaklık, mevcut yükselişin arkasındaki ana katalizör gibi görünüyor.

Bu arada, bazı analistler RUNE’nin kısa vadede yükseliş yönlü bir çıkışa doğru konumlandığını gösteren güçlü teknik sinyallere dikkat çekti.