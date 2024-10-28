Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Cardano (ADA) şu anda fiyatı 0,33 dolar civarında seyrederek bir yıllık düşük seviyeye yaklaşırken bir dönüm noktasında bulunuyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

ADA’da son bir ayda %16,5’lik kayda değer bir düşüş görüldü ve piyasa duyarlılığı giderek düşüşe geçti.

Advertisement

Zincir içi metrikler Cardano için düşüş eğilimine işaret ediyor

Copy link to section

Zincir üstü metrikler, günlük aktif adres kaybının sadece bir haftada 1.680’den yaklaşık 12.000’e fırlamasıyla kasvetli bir tablo çiziyor.

IntoTheBlock’un son verileri, ADA sahiplerinin %79’unun zarar ettiğini, sahiplerinin yalnızca %17’sinin kârda kaldığını ortaya koyuyor.

Bu durum, Eylül 2021’de kaydedilen 3,10 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden itibaren %89’luk sert bir düşüş yaşanmasıyla daha da kötüleşti.

Planlanan ADA token kilit açma işlemleri aşağı yönlü baskıyı artırıyor; örneğin, yaklaşık 6,15 milyon dolar değerindeki 18,53 milyon ADA token’ı 27 Ekim’de serbest bırakıldı ve 1 Kasım’da da aynı miktarda bir kilidin daha açılması bekleniyor.

Bu kilit açmalar, Cardano’nun 11,8 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle karşılaştırıldığında nispeten küçük olsa da, zaten gergin olan piyasa ortamına katkıda bulunuyor.

Ayı piyasası hissiyatı , önde gelen bir analistin 0,23 dolarlık hedef fiyatla yüzde 30’a varan potansiyel bir çöküş öngören değerlendirmesiyle daha da güçleniyor.

Son dönemdeki %0,4’lük hafif artışa rağmen ADA, hafta boyunca %8,9 düşüşte kaldı ve işlem hacminde %14’lük bir düşüş yaşandı; bu da azalan piyasa aktivitesinin sinyalini veriyor.

Genel analiz düşüş eğiliminde kalmaya devam ediyor, ancak ADA’nın üç aylık işlem aralığında istikrar kazanmaya çalışmasıyla birlikte bir umut ışığı da var.

ADA’nın yükselişe geçme olasılığı

Copy link to section

Cardano, önemli kayıplar ve düşüş eğiliminin görüldüğü çalkantılı bir piyasayla karşı karşıya kalırken, devam eden gelişmeler ve yükselen TVL daha iyimser bir geleceğe işaret ediyor.

DeFilLama verilerine göre Cardano’nun Toplam Kilitli Değeri (TVL) yeni zirvelere yaklaşıyor ve bu durum mevcut fiyat mücadelelerine olumlu bir karşılık sunuyor.

Ağın TVL’si, DeFi protokollerinin kullanımının artması ve verimi artırmayı ve işlem maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan devam eden iyileştirmeler nedeniyle istikrarlı bir şekilde artıyor.

ADA, son 24 saatte %2’nin üzerinde artış kaydederek şu anda 0,3373 dolardan işlem görüyor. Bu da bazı yatırımcıların hala hissenin geleceğine güven duyduğunu gösteriyor.

Teknik analiz, potansiyel geri dönüş sinyalleri veriyor; işlem hacmi son günde %61’in üzerinde arttı.

Hacimdeki bu artış, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların artan ilgisine işaret ediyor.

Analistler, özellikle ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik alanlarında Cardano ağında devam eden geliştirmelerin daha fazla geliştirici ve kullanıcıyı çekeceğine ve uzun vadede ADA’nın fiyatının daha da yükselmesine yol açacağına inanıyor.

Yatırımcılar piyasadaki toparlanmanın göstergelerini izlemeye devam ederken, bu faktörler arasındaki denge önümüzdeki haftalarda ADA’nın gidişatını belirleyecek.