Çin’in altın tüketimi, yüksek fiyatların alıcıları caydırmasıyla %11 düştü

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Çin’in altın tüketimi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’den fazla düştü; bunun nedeni de yüksek fiyatlardı.

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Çin Altın Birliği Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin’in 2024’ün ilk üç çeyreğinde yıllık bazda %11,2 düşüşle 741,732 ton altın tükettiğini söyledi.

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Asya devi, Hindistan ile birlikte altının en çok tüketildiği ülkelerden biri.

Altın fiyatlarının bu yıl yüksek seyretmesi, tüketicileri mücevher satın almaktan caydırdı ve bu durum verilere yansıdı.

Altın fiyatları, faiz indirimi iyimserliği ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 30’un üzerinde yükseldi.

COMEX’te Aralık ayının en hareketli altın kontratı, bu ayın başlarında ons başına 2.772,60 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Mücevher satın alma fişleri

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Sarı metale olan toplam talebin yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturan Çin’in mücevher tüketimi, yılın ilk dokuz ayında sert bir düşüş yaşadı.

Ocak-eylül döneminde mücevher tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 azalarak 400 bin 38 tona geriledi.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Altın fiyatları ilk üç çeyrekte yükselişteydi ve bu durum mücevher alımlarını etkiledi. Ancak canlı yayın ve anında perakende gibi yeni e-ticaret modellerinin hızla gelişmesi, küçük gram altın mücevher tüketiminin büyümesini yönlendirdi.

Verilere göre, bu yılın ilk üç çeyreğinde altının endüstriyel ve diğer amaçlarla kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 58 bin 973 tona geriledi.

Dernek, “İlk üç çeyrekte altının fiyatı artmaya devam etti ve altın takı tüketimi önemli ölçüde etkilendi” dedi.

Altın üretimi de düştü

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Son istatistiklere göre, Çin’in Ocak-Eylül dönemindeki ham altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 3.180 ton azalarak 268.068 ton oldu.

Dernek, altın madenlerinden 209 bin 710 ton, demir dışı yan ürünlerden ise 58 bin 358 ton altın üretildiğini bildirdi.

Ayrıca, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde ithal hammaddelerden 111.207 ton altın üretimi gerçekleştirilerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artış sağlandı.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İthal hammaddelerden üretilen altının bu kısmı da dahil edildiğinde, ülkede toplam 379.275 ton altın üretimi gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre yüzde 3,20 artış kaydedilmiştir.

Ticaret hacmi artıyor

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Bu yılın ilk üç çeyreğinde Şanghay Altın Borsası’nda tüm altın çeşitlerinin kümülatif ikili ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,5 artarak 46 bin 500 ton olarak gerçekleşti.

Yurt içi altın borsa yatırım fonu (ETF) varlıkları da 2023 yıl sonuna göre 29,93 ton artarak 91,39 tona çıktı. Bu, yüzde 48,7’lik bir artışı ifade ediyor.

Dernek, ocak-eylül döneminde “jeopolitik çatışmaların devam ettiği, küresel ekonomik toparlanmanın zayıf seyrettiği ve altının korunma fonksiyonunun yeniden vurgulandığı” bilgisini verdi.

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te en aktif Aralık ayı altın kontratı ons başına 2.744,65 dolardan işlem görüyordu ve önceki kapanışa göre %0,4 düşüş kaydetti.

Commerzbank AG’ye göre, altın fiyatları güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha da düşüreceğine yönelik bahislerin artmasıyla yükselmeye devam ederken, Çin ve Hindistan gibi önde gelen tüketicilerde kıymetli metal tüketiminin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.