Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Altın fiyatları pazartesi günü dolar ve ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle baskı altında kaldı ve bu durum değerli metale olan talebi azalttı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Pazartesi günü Orta Doğu’da daha büyük bir çatışma yaşanacağına dair endişelerin azalması da sarı metale yönelik güvenli liman talebini azalttı.

Advertisement

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te Aralık ayı altın kontratı ons başına %0,4 düşüşle 2.744 dolardan işlem görüyordu.

Altın fiyatları kırmızıda olsa bile, uzmanlar değerli metaller için yükselişin bozulmadan kaldığına inanıyor. Altın, yıl başından bu yana %30’dan fazla arttı.

İsrail saldırılarının ardından gerginlik azaldı

Copy link to section

İsrail’in hafta sonu İran’a saldırmasının ardından jeopolitik gerginlikler azaldı.

İsrail, çatışmayı daha büyük bir boyuta taşıyacak olan Tahran’ın petrol ve nükleer tesislerini hedef almadı.

Cumartesi günü şafak vakti Tahran ve Batı İran yakınlarındaki füze fabrikaları ve diğer tesislere üç dalga halinde füze atıldı.

İran misilleme tehdidinde bulundu, ancak ülkenin İsrail saldırılarının etkisini küçümsediği bildirildi. İsrail’in İran’daki petrol ve nükleer tesisleri vurma olasılığı son birkaç haftadır altına yönelik güvenli liman talebini artırmıştı.

Ancak İsrail’in saldırısının herhangi bir nükleer tesisi etkilememesi veya İran’dan gelen enerji tedarikini aksatmaması, altın piyasasındaki güveni düşürdü.

Altında düşüş sınırlı

Copy link to section

Altın fiyatları pazartesi günü biraz düşüş gösterse de uzmanlar sarı metalin daha fazla yükselme potansiyeli konusunda emin.

Fiyatlar, bu ayın başlarında ulaşılan ons başına 2.772,60 dolarlık rekor seviyeden hafif bir düşüş gösterdi.

Fxstreet.com’un haberine göre, “Ancak, ABD başkanlık seçimlerini çevreleyen devam eden jeopolitik gerginlikler ve belirsizlikler nedeniyle kıymetli metalin düşüşü sınırlı kalabilir.”

Öte yandan, küresel merkez bankalarının son iki yıldır altın alımı yapması sarı metali destekliyor.

Fxstreet analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta ons başına 2.670-2.700 dolar seviyesine kadar bir miktar düzeltme yapabileceğini düşünüyor.

FxPro Financial Services Limited analisti Alexander Kuptsikevich bir raporda şunları söyledi:

Bu, güçlü yükseliş trendini bozmayacak. Ancak aşağıda kesin bir kırılma, daha derin bir geri çekilme beklentisiyle bizi temkinli hale getirecek.

Paladyumun yükselişinde potansiyel

Copy link to section

Paladyum, geçen hafta tüm kıymetli metaller arasında en iyi performans gösteren varlık sınıfı oldu.

Fiyatlardaki artış, ABD’nin G7 ülkelerine Rus paladyum arzına yaptırım uygulanması çağrısıyla körüklendi. Rusya, dünya paladyumunun yaklaşık %40’ını tedarik ediyor.

Geçtiğimiz ayın başında paladyum, 50 günlük ve ardından 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerine günler arayla çıktı. Ekim ayında, bu seviyelere yaklaşma, Fxstreet’e göre alıcılar için destek sağladı.

Kuptsikevich raporunda şunları söyledi:

Paladyumun altına ve hatta gümüşe kıyasla düşük likiditesi göz önüne alındığında, güçlü fiyat hareketleri göz ardı edilemez. 1170$’a yakın mevcut seviyelerden, yukarı yönlü bir sonraki ve kolay hedef, geçen yılın sonundaki zirve olan 1200$’dır.

Ons başına 200 günlük hareketli ortalama 1.700 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu seviyenin kırılması fiyatların daha da yüksek seviyelere çıkmasına neden olabilir.

Kuptsikevich, bunun aynı zamanda 2018 sonundan 2020 Mart ayına kadar süren patlayıcı yükselişin tekrarı anlamına gelebileceğini söyledi.

Yazının yazıldığı sırada New York Ticaret Borsası’nda paladyum vadeli işlemleri ons başına 1.200 dolar civarındaydı ve geçen haftanın başından bu yana %9 artış gösterdi.