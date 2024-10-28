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ABD hisse senedi endeksleri, yatırımcıların bu hafta sonu mega-kapsamlı teknoloji şirketlerinin kazanç sonuçlarını beklemesiyle pazartesi günü yükseldi.

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Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin azalması ve petrol piyasalarındaki sert satış dalgası da pazartesi günü hissiyatları artırdı.

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Yazının yazıldığı sırada Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,8, S&P 500 endeksi ise %0,5 arttı.

Nasdaq Composite endeksi de seansın erken saatlerinde yüzde 0,6 değer kazandı.

Wall Street geçen haftaki büyük kayıplarından yeni çıkıyordu.

Ancak pazartesi günkü kazanımlarla endeksler kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Reuters’ın haberine göre, önümüzdeki hafta özellikle şirket sonuçlarına odaklanılırken, S&P 500’de işlem gören yaklaşık 169 şirketin hafta boyunca rapor vermesi bekleniyor.

İsrail’in İran’a yönelik sınırlı saldırısı

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İsrail’in cumartesi günü şafak vakti gerçekleştirdiği saldırıda nükleer ve petrol tesisleri hedef alınmadı, İran’daki askeri tesisler hedef alındı.

Bu durum iki ülke arasında daha büyük bir çatışma yaşanabileceği yönündeki endişeleri azalttı.

Piyasa, İsrail’in İran’daki petrol ve nükleer tesisleri hedef alabileceğini ve bu durumun ülkeden gelen arzı olumsuz etkileyebileceğini öngörüyordu.

Ancak cumartesi günkü sınırlı grev, piyasa tarafından gerginliğin azalması olarak yorumlandı.

Ayrıca İran’ın İsrail saldırılarının etkisini küçümsemesi, bölgedeki gerginliğin daha da yatışmasına neden oldu.

Petrol fiyatları, tüccarların sınırlı İsrail saldırısının ardından jeopolitik risk primlerinin azaldığını görmesiyle pazartesi günü %6 düştü.

İran’dan kaynaklanan yakın bir arz riski olmaması ve Ortadoğu’daki petrol fiyatlarının, İran’ın 1 Ekim’de Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırısından bu yana elde ettiği kazanımların tamamını geri vermesi nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçti.

Yazının yazıldığı sırada Batı Teksas Petrolü (WTI) %5,3 düşüşle varil başına 67,91 dolardan işlem görüyordu. Brent ise önceki kapanışa göre %5,3 düşüşle varil başına 71,65 dolardan işlem görüyordu.

Kazançlar odakta

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Bu hafta ayrıca ABD’deki önde gelen teknoloji şirketlerinin çeşitli kazanç sonuçlarına da yer verilecek.

Yedi muhteşem şirketten beşi; Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon ve Apple, son mali sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Apple hisseleri pazartesi günü %0,6 yükselirken, Alphabet hisseleri %1’den fazla arttı.

Horizon Investments Araştırma ve Kantitatif Stratejiler Başkanı Mike Dickson CNBC’ye şunları söyledi:

Genel olarak yüksek değerlemeler göz önüne alındığında, bu büyüme rakamlarına ulaşmaya devam edip edemeyeceklerine odaklanılacak.

Aaon hisseleri %8’den fazla yükseldi

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Aaon hisseleri, şirketin cuma günü 175 milyon dolarlık bir sipariş aldığını duyurmasının ardından pazartesi günü %8’den fazla yükseldi.

Şirket, bir veri merkezi müşterisinden 175 milyon dolar değerinde sıvı soğutma ekipmanı tedarik siparişi aldığını bildirdi.

Veri merkezi gelişimi yapay zeka tarafından destekleniyor.

Yapay zeka modellerini eğitirken çipleri soğuk tutabilen şirketlerin bundan faydalanması muhtemel.

Aaon hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 yükseldi.

Hisse senedi 130 dolara ulaşırsa, cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 17 yükselmiş olacak.

Bu arada Spotify Technology SA hisseleri, Wells Fargo’nun hisseyi en iyi seçimlerden biri olarak seçmesinin ardından pazartesi günü yaklaşık %2 arttı.

Banka, ses akışı devinin notunu “aşırı ağırlık” olarak belirledi ve ayrıca hedef fiyatını artırdı.

Analist Steven Cahall, CNBC’ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

Artan Premium brüt marjları, Spotify’ın gelişen ürün karmasının ve plak şirketiyle ilişkilerinin karlılığı iyileştirdiğini gösteriyor.

McDonald’s hisseleri toparlandı

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McDonald’s hisseleri, şirketin bu hafta Quarter Pounder hamburgerlerinin restoranlara geri döneceğini duyurmasının ardından pazartesi günü toparlandı.

Quarter Pounder burgerler, geçen hafta ölümcül E. coli salgınının ardından restoranın menüsünden kaldırıldı.

Hızlı yiyecek zinciri, Pazar günü yaptığı açıklamada, yapılan testlerin dana köftelerinin E. coli salgınıyla bir bağlantısının olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ancak restoranlar, salgının kaynağı olduğu düşünülen soğan dilimleri olmadan burger servis edecek.

McDonald’s hisseleri geçen hafta yaklaşık %8 düştü ve 2020’den bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Hisseler pazartesi günü yaklaşık %1,5 yükseldi.