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Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK), metoklopramid burun spreyi üzerinde yapılan bir çalışmanın olumlu sonuçlarını bildirmesinin ardından pazartesi günü %100’ün üzerinde yükselişle açıldı.

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İlaç şirketi, GIMOTI adıyla bilinen burun spreyinin, GLP-1 reseptör agonistleri kullanan diyabetik gastroparezi (DGP) hastalarına önemli faydalar sağladığını söyledi.

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Evoke, bu çalışmayı EVERSANA ile iş birliği içinde yürüttü ve sonuçlar bugün Amerikan Gastroenteroloji Koleji’nin (ACG) 2024 Yıllık Toplantısı’nda açıklandı.

Evoke Pharma hissesi Eylül ayının ilk haftasından bu yana üç kattan fazla arttı.

Evoke Pharma hissesi için neden önemli?

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Yukarıda belirtilen, 92 hastadan oluşan bir kohortu analiz eden retrospektif çalışmada, GIMOTI, GLP-1 reseptör agonistleri kullanan DGP hastalarında acil servise yapılan her nedene bağlı başvuruları %91 oranında azaltmaya yardımcı oldu.

Şirketin metoklopramid burun spreyi grubunda ofis ziyaretleri ve hastane ayakta tedavi ziyaretlerinde de sırasıyla %41 ve %89 oranında düşüş görüldü.

Evoke Pharma’nın bugün sunduğu veriler, GLP-1 reseptör agonistleri kullanan diyabetli hastaların sayısındaki sürekli artış göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Matt D’Onofrio – genel müdürü bugün bir basın bülteninde şunları söyledi:

Bu çalışma, daha önce önemli konferanslarda sunulan gerçek dünya verileriyle birleştirildiğinde, GIMOTI’nin hastalar için sonuçları iyileştirme ve sağlık sisteminin genel mali yükünü azaltma potansiyelini güçlendiriyor.

GIMOTI araştırma sonuçlarının ardından bugün yaşanan yükselişin ardından Evoke Pharma hissesi bu yılın (2024) başlangıcındaki fiyatına geri döndü.

Evoke Pharma’daki diğer son gelişmeler

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Duyuru, Evoke Pharma’nın opsiyonları kullanarak yaklaşık 3 milyon dolar teminat altına almasının hemen ardından geldi.

Şirket, bu yeni sermayenin GIMOTI’nin ticarileşmesine yardımcı olmasını bekliyor.

Nasdaq’ta listelenen şirket, Ağustos ayında ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak Wall Street tahminlerinin altında kaldı.

Evoke, 2,55 milyon dolarlık gelirle hisse başına 93 sent zarar etti.

Analistler ise hisse başına sadece 6 sent ve 2,98 milyon dolar seviyesindeydi.

CEO D’Onofrio o dönem yatırımcılara şunları söylemişti:

Sağlık çalışanlarının reçeteleme sayısındaki artış, GIMOTI alan hastalar, kapsanan reçetelerdeki iyileşmeler ile işimizin tüm aşamalarında büyümeye devam ediyoruz ve bunların her biri 2. çeyrekte çeyreklik büyümede en iyi performansımızı gösteriyor.

EVOK’ta son haftalarda yaşanan diğer önemli gelişmeler arasında Benjamin Smeal’in Sınıf II direktörü olarak atanması da yer alıyor.

Smeal daha önce Kenmare Management ve Willet Advisors’da görev yaptı.

Evoke Pharma’nın Wall Street analistleri arasında çok fazla yer alan bir hisse senedi olmadığını ve yazının yazıldığı tarihte temettü ödemediğini unutmayın.