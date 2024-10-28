FTX, Bybit ile 228 milyon dolarlık anlaşmanın ardından 53 milyon dolarlık BIT tokeni alacak

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Devam eden FTX iflas sürecinde önemli bir gelişme olarak, FTX iflas masası, kripto para borsası Bybit ve yatırım bölümü Mirana ile 228 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

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24 Ekim 2024 tarihli bir mahkeme dosyasında açıklanan anlaşma, FTX’in mali çöküşünün karmaşıklığıyla mücadele ederken alacaklıları için varlıkları kurtarma çabalarında önemli bir adımı temsil ediyor.

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228 milyon dolarlık anlaşmanın şartları

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Anlaşmanın şartlarına göre FTX, 53 milyon dolar değerinde BIT token’larının yanı sıra 175 milyon dolar değerinde dijital varlık alacak.

Bu karar, FTX’in başlangıçta Bybit ve Mirana’dan yaklaşık 1 milyar dolar geri almaya çalışmasının ardından geldi. Şirketlerin, FTX’in Kasım 2022’deki çöküşünden kısa bir süre önce yaklaşık 327 milyon dolar çekmek için “VIP” statülerini kullandıklarını iddia etmişti.

FTX’in hukuk ekibi, Mirana’nın FTX çalışanlarına para çekme taleplerini hızlandırmaları yönünde baskı yaptığını ve bu sayede sıradan kullanıcıların karşılaştığı gecikmelerin aşıldığını savundu.

FTX hukuk ekibi, Kasım 2023’te Delaware mahkemesinde, Singapur’da bulunan ortaklar ve bir Mirana yöneticisi de dahil olmak üzere bu işlemlerden çıkar sağladığına inanılan kişileri suçlayan bir dava açtı.

FTX’in iflas danışmanları, Mirana ve diğerlerinin, FTX yöneticileriyle yakın bağları nedeniyle ayrıcalıklı çekim erişimi verildiğini iddia etti; bu durum, FTX’in 8 Kasım 2022’de kullanıcı çekimlerini durdurmasından sonra bile gerçekleşen büyük çekimleri izleyen bir dahili veritabanıyla kanıtlandı.

Bybit ile yapılan FTX anlaşmasının Kasım ayında onaylanması planlanıyor

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Uzlaşmanın kesinleştirilmesi için duruşmanın 20 Kasım 2024’te yapılması planlanıyor.

Onaylanması halinde FTX, Bybit’in platformunda tuttuğu 175 milyon dolarlık dijital varlığı geri alabilecek ve Mirana’ya yaklaşık 52,7 milyon dolar değerinde BIT token’ı satabilecek.

FTX’in hukuk temsilcileri, iddialarının haklı olduğunu kabul etmekle birlikte, daha fazla dava açmanın hem zaman alıcı hem de maliyetli olacağını belirterek, varılan anlaşmayı pragmatik bir adım olarak değerlendirdi.

Davanın sonuçlanması, sıkıntı içindeki kripto para borsasının ek gecikmelere yol açmadan bazı varlıklarını kurtarmasına olanak tanıyor.

Bu anlaşma , FTX’in 7 Ekim 2024’te kullanıcıların %98’inin alacaklarının yaklaşık %118’ini nakit olarak geri ödemeyi amaçlayan iflas planının onaylanmasının ardından geldi.

İflas süreci devam ederken, iflas etmiş kripto para borsasının eski üst düzey yöneticilerinden birkaçı federal savcılarla anlaşmaya vardı.

Yetkililerle işbirliği yapan önemli bir ismin ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı dikkat çekti.

FTX bu karmaşık ortamda yol alırken, Bybit ile varılan anlaşmanın etkileri salt finansal toparlanmanın ötesine uzanıyor; bu, dalgalı kripto para piyasasında alacaklılar ve yatırımcılar arasında güveni yeniden tesis etme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.

FTX Token (FTT) iflas süreci sırasında hareketsiz kalırken, anlaşma kripto para birimi tarihinin en büyük çöküşlerinden birinin ardından gelen olumsuzlukları çözmeye yönelik devam eden çabaların altını çiziyor.