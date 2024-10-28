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Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) fiyatının yeniden 68 bin doların üzerine çıkmasıyla pazartesi günü hafif kazançlar kaydeden altcoinler arasında yer aldı.

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Bu gelişme, BTC’nin 69 bin doların üzerine çıkmayı reddetmesi nedeniyle zorlanmasına rağmen kripto para yatırım ürünlerinin bir başka mega giriş kaydetmesiyle gerçekleşti.

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Veriler, LTC fiyatının son 24 saatte %2’lik bir hareketle 70 doların üzerinde olduğunu, Bitcoin fiyatının ise %2,3’lük yükseliş potansiyeliyle 68.800 dolara yakın bir seviyeye sıçradığını gösteriyor.

Bitcoin’e 920 milyon dolarlık giriş görüldü

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CoinShares’a göre, dijital varlık yatırım ürünleri piyasasına geçtiğimiz hafta toplamda 900 milyon doların üzerinde giriş yapıldı.

CoinShares ekibi, 28 Ekim tarihli blog yazısında, geçen hafta ETF’ler de dahil olmak üzere borsa yatırım ürünlerinde küresel net girişin 901 milyon dolar olduğunu belirtti.

Dijital varlık yatırım ürünlerine ilişkin bu toplamlar, bugüne kadarki aylık girişleri küresel yönetim altındaki varlıkların (AUM) %12’sine çıkardı.

Ekim ayı, şimdiye kadarki en büyük dördüncü girişin yaşandığı ay olurken, yılbaşından bu yana yönetilen varlık miktarının rekor seviye olan 27 milyar dolara ulaşmasına yardımcı oldu.

Yıl boyunca gelen girişler, yaklaşık 10,5 milyar dolar olan 2021 boğa piyasası sırasında kaydedilen rakamların neredeyse üç katı.

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanması ve BlackRock gibi büyük yatırım yöneticilerinin kripto para sektörüne girmesi sektöre önemli katkı sağladı.

Mart ayında Bitcoin fiyatı, ETF talebinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73 bin dolara çıktı.

Piyasa son dönemdeki düşüşlere rağmen yükselişini sürdürdü ve BTC fiyatı bu hafta 68 bin doların üzerine çıktı.

Bu yıl ABD siyaseti ve 2024 seçimlerinin yaklaşması da ekim ayındaki rekor girişlerde etkili oldu.

CoinShares, dijital varlık fon akışları raporunda, “Mevcut Bitcoin fiyatlarının ve akışlarının ABD siyasetinden büyük ölçüde etkilendiğine inanıyoruz. Son dönemdeki girişlerdeki artışın büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin anket kazanımlarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Litecoin haftalık girişlerde 1,8 milyon dolar elde etti

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CoinShares raporuna göre, geçtiğimiz hafta en fazla giriş Bitcoin’e oldu.

Karşılaştırma varlığına 920 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Bu arada, piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum’a 34,7 milyon dolarlık çıkış, Solana’ya ise 10,8 milyon dolarlık giriş yaşandı.

Önemli girişler kaydeden diğer tek varlık, 1,8 milyon doların üzerinde birikim yapan Litecoin oldu. XRP yaklaşık 0,2 milyon dolar gördü.

18 Ekim’de sona eren önceki haftayla karşılaştırıldığında, Ethereum’da önemli çıkışlar kaydedildi.

O hafta toplamda ETH’ye 58 milyon dolarlık giriş olurken, Solana’ya 2,4 milyon dolar, Litecoin’e 1,7 milyon dolar ve XRP’ye 0,7 milyon dolar giriş yapıldı.

Litecoin ürünlerine olan ilginin artmasının nedeni ise varlık yönetim platformu Canary Capital’in spot Litecoin ETF’si için başvuruda bulunması oldu.