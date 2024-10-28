Musk’ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) tokeni 52 milyon dolar değerine ulaştı

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Department of Government Efficiency (DOGE) token’ı, Madison Square Garden’daki çılgınca başarılı Donald Trump mitinginin ardından yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Token, 0,05345$’lık bir zirveye çıkarak 52 milyon$’ın üzerinde bir piyasa değerine ulaştı.

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Trump Madison Square Garden mitingi

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DOGE token’ındaki artış, Donald Trump’ın Elon Musk ve diğer önde gelen muhafazakarlarla birlikte koyu mavi New York eyaletinin popüler mekanı Madison Square Garden’da görünmesinin ardından yaşandı.

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Trump, bu kampanyada, onlarca yıldır Cumhuriyetçi bir başkana oy verilmeyen ve genel olarak oldukça liberal olarak görülen bir eyaleti değiştirmeye çalışıyor.

Anketler Trump’ın New York’ta Kamala Harris’in önemli ölçüde gerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak 19.500 MSG arenasını doldurabilmesi, daha fazla insanı kendisine oy vermeye itebilecek iyi bir gösteri.

Trump’ın yeniden seçilme teklifine 130 milyon dolardan fazla para harcayan Elon Musk, açıklamasında yönetimde görev almaktan memnuniyet duyacağını söyledi. Hükümet Verimliliği Departmanı başkanı olarak, 2 trilyon dolardan fazla hükümet israfını azaltmak için çalışacağını söyledi.

Böyle bir hükümet politikası etkileyici olurdu çünkü hükümet her yıl topladığından trilyonlarca dolar daha fazla harcıyor. Sonuç olarak, veriler ABD kamu borcunun 35 trilyon dolar seviyesini geçtikten birkaç ay sonra 35,8 trilyon doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Ancak zorluk, ABD’nin bu harcamayı kesmek için çok az alana sahip olmasıdır çünkü harcamanın çoğu Medicare ve Medicaid’e, sosyal güvenliğe, savunmaya ve borç faizine gidiyor. Bu nedenle, olası herhangi bir kesinti, çok küçük bir miktar olan takdirî harcamalarda olacaktır.

Diğer zorluk ise Donald Trump’ın politikalarının daha fazla açığa yol açacak olması ve bunun da zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirecek olmasıdır. Örneğin, on yıl içinde açığı 7,5 trilyon dolardan fazla artırması beklenen daha fazla vergi indirimi sözü verdi.

Dolayısıyla Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na ilişkin hedefleri iyi olsa da, büyük ihtimalle işe yaramayacaktır.

Unutmayın ki, hükümeti yönetmek, Musk’ın 6.000’den fazla çalışanı işten çıkardığı X gibi özel bir şirketi yönetmekten farklıdır.

Donald Trump token’ları milyonlarca dolar değerinde

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Bu yıl iyi performans gösteren tek siyasi token Hükümet Verimliliği Bakanlığı değil. MAGA (TRUMP) tokeni fırladı ve piyasa değeri 172 milyon doların üzerine çıktı.

Benzer şekilde, MAGA Hat (MAGA) token’ı son yedi günde %21 oranında yükselerek değerlemesini 80 milyon dolara çıkardı. Doland Tremp (TREMP) ve Super Trump (STRUMP) 31 milyon doların üzerinde ve 18 milyon dolarlık piyasa değeri elde etti.

Öte yandan Kamala Horris (KAMA) ve Kumala Herris’in (MAWA) piyasa değeri ise yalnızca 7,6 milyon dolar ve 4,4 milyon dolar.

Bu ayrışma çoğunlukla Donald Trump’ın kripto para yatırımcıları tarafından daha olumlu görülmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Polymarket’teki veriler, Kasım ayındaki genel seçimleri kazanma şansının son zamanlarda artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Seçimi kazanma şansı %65,6 iken Harris’in %34,3’ü. Kalshi’deki şansı %62’ye yükselirken, PredictIt’teki şans %61’e çıktı.

Yine de, anket verileri ikisi arasındaki yarışın beklenenden çok daha yakın olduğunu gösterdiğinden, kazanıp kazanmayacağını söylemek için henüz çok erken. New York Times’ın verileri, çoğu çekişmeli eyaletteki olasılıkların daraldığını gösteriyor.

Meme coinlerin yükselişi

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Hükümet Verimliliği Departmanı token’ının yükselişi, meme coin’lere olan talebin devam etmesinin bir parçası.

CoinGecko tarafından derlenen verilere göre bu token’ların değeri şu anda 60 milyar doların üzerinde. Bu da onların AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers ve Norfork Southern gibi popüler şirketlerden daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Bu meme coin’lerin en büyükleri kediler, köpekler ve hatta keçiler gibi temalara sahiptir. En son, Pump.fun ve Sunpump gibi meme coin üreticilerinin yardımıyla, insanların kendi token’larını üretmeleri kolaylaştı.

Sonuç olarak, manşetlere çıkan haberlere dayalı token’lar popüler hale geldi. Örneğin, geliştiriciler birkaç ay önce viral olan bir pigmy su aygırına dayalı Moo Deng token’ını piyasaya sürdü.

Günümüzde meme coin’ler insanların para kazanmasının en kolay yolu haline geldiğinden bu eğilimin devam etmesi muhtemel.

Bu meme coin’ler, Bitcoin fiyatının yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkma ihtimalinin artması nedeniyle de iyi performans gösterdi. Polymarket verileri, coin’in 73.800$’daki direnci tekrar test edeceğini ve bu yıl geçeceğini öngörüyor.