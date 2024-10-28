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Olympus Corp hisseleri, CEO Stefan Kaufmann’ın derhal yürürlüğe girecek şekilde tüm görevlerinden istifa ettiğinin duyurulmasının ardından pazartesi günü %7’nin üzerinde düşüş yaşadı ve bu, yaklaşık üç ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

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Kaufmann’ın, yasadışı uyuşturucu satın alma iddiaları üzerine istifa ettiği bildirildi.

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Bir zamanlar kameraları ve görüntüleme teknolojisiyle tanınan, daha sonra endoskop gibi tıbbi ekipmanlara yönelen Olympus, devam eden bir soruşturmayı gerekçe göstererek daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Kyodo News’in haberine göre, Japon polisinin soruşturmayı yürüttüğü bildirildi.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında CEO görevini üstlenen Alman uyruklu Kaufmann, Olympus’u kapsamlı varlık satışlarıyla yöneten Yasuo Takeuchi’nin yerine geçerek şirketin tıbbi ekipman bölümünü genişletmeye odaklanmıştı.

Olympus, Takeuchi’nin geçici olarak CEO görevini üstleneceğini doğruladı.

Şirket, “Bay Kaufmann’ın yasadışı uyuşturucu alım satımına karıştığı iddialarını aldıktan sonra Olympus, harici hukuk müşavirleriyle birlikte derhal soruşturma başlattı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Yönetim Kurulu, oy birliğiyle, Bay Kaufmann’ın küresel davranış kurallarımıza, temel değerlerimize ve kurum kültürümüze aykırı hareket ettiği sonucuna vardı” ifadelerine yer verildi.

Olympus, 56 yaşındaki Kaufmann’ın istifa etmesi istendiğinde bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Yüzde 7’lik düşüş, Olympus’un yaklaşık üç ayın en büyük tek günlük düşüşünü temsil ediyor.

Buna rağmen Olympus hisseleri son bir yılda %35 artış göstererek Nikkei 225 endeksinin %24’lük artışını önemli ölçüde geride bıraktı.

Japonya’nın önemli şirketlerinden birinin başındaki az sayıdaki yabancı yöneticiden biri olan Kaufmann’ı çevreleyen iddiaların ayrıntıları henüz sınırlı.

Japonya, uyuşturucu kullanımı ve ithalatı konusunda sıkı düzenlemeler uygulamaktadır. Bunun en güzel örneği, 2015 yılında bir Toyota yöneticisinin oksikodon ithalatı nedeniyle tutuklanmasıdır.

Olympus geçmişte kurumsal skandallarla karşı karşıya kaldı. On üç yıl önce, ilk yabancı CEO’su Michael Woodford, kayıpları gizleyen satın almalardaki fazla ödemeyle bağlantılı büyük bir muhasebe dolandırıcılığını ifşa etti.

Kısa bir süre sonra Woodford görevden alındı ve şirket kontrolünü yeniden ele geçirme girişimini kaybetti.

Olympus, son yıllardaki büyüme zorlukları nedeniyle Ağustos ayında tam yıllık faaliyet geliri tahminini düşürdü.

Citigroup analistleri, durumun talihsiz olmasına rağmen Olympus’un bunu uygun şekilde ele aldığını belirtti. Şirketin aday gösterme komitesinin yeni bir CEO için seçenekleri araştırdığını ve Transform Olympus girişiminin lideri Takeuchi’nin güçlü bir tercih olarak kabul edildiğini eklediler.