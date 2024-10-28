stock down

Olympus CEO’su yasadışı uyuşturucu satın alma iddiaları nedeniyle istifa etti; endoskop üreticisinin hisseleri %7 düştü

Written by
Translated by
Written on Oct 28, 2024
Reading time 3 minutes
  • Japanese police are reportedly conducting their inquiry, as reported by Kyodo News.
  • Yasuo Takeuchi will temporarily resume CEO responsibilities, Olympus confirmed.
  • Stefan Kaufmann, a German national, took on the CEO role in April last year.

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram, Twitter ve Google Haberler‘de takip edin >

Olympus Corp hisseleri, CEO Stefan Kaufmann’ın derhal yürürlüğe girecek şekilde tüm görevlerinden istifa ettiğinin duyurulmasının ardından pazartesi günü %7’nin üzerinde düşüş yaşadı ve bu, yaklaşık üç ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Advertisement

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Kaufmann’ın, yasadışı uyuşturucu satın alma iddiaları üzerine istifa ettiği bildirildi.

Advertisement

Bir zamanlar kameraları ve görüntüleme teknolojisiyle tanınan, daha sonra endoskop gibi tıbbi ekipmanlara yönelen Olympus, devam eden bir soruşturmayı gerekçe göstererek daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Kyodo News’in haberine göre, Japon polisinin soruşturmayı yürüttüğü bildirildi.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında CEO görevini üstlenen Alman uyruklu Kaufmann, Olympus’u kapsamlı varlık satışlarıyla yöneten Yasuo Takeuchi’nin yerine geçerek şirketin tıbbi ekipman bölümünü genişletmeye odaklanmıştı.

Olympus, Takeuchi’nin geçici olarak CEO görevini üstleneceğini doğruladı.

Şirket, “Bay Kaufmann’ın yasadışı uyuşturucu alım satımına karıştığı iddialarını aldıktan sonra Olympus, harici hukuk müşavirleriyle birlikte derhal soruşturma başlattı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Yönetim Kurulu, oy birliğiyle, Bay Kaufmann’ın küresel davranış kurallarımıza, temel değerlerimize ve kurum kültürümüze aykırı hareket ettiği sonucuna vardı” ifadelerine yer verildi.

Olympus, 56 yaşındaki Kaufmann’ın istifa etmesi istendiğinde bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Yüzde 7’lik düşüş, Olympus’un yaklaşık üç ayın en büyük tek günlük düşüşünü temsil ediyor.

Buna rağmen Olympus hisseleri son bir yılda %35 artış göstererek Nikkei 225 endeksinin %24’lük artışını önemli ölçüde geride bıraktı.

Japonya’nın önemli şirketlerinden birinin başındaki az sayıdaki yabancı yöneticiden biri olan Kaufmann’ı çevreleyen iddiaların ayrıntıları henüz sınırlı.

Japonya, uyuşturucu kullanımı ve ithalatı konusunda sıkı düzenlemeler uygulamaktadır. Bunun en güzel örneği, 2015 yılında bir Toyota yöneticisinin oksikodon ithalatı nedeniyle tutuklanmasıdır.

Olympus geçmişte kurumsal skandallarla karşı karşıya kaldı. On üç yıl önce, ilk yabancı CEO’su Michael Woodford, kayıpları gizleyen satın almalardaki fazla ödemeyle bağlantılı büyük bir muhasebe dolandırıcılığını ifşa etti.

Kısa bir süre sonra Woodford görevden alındı ve şirket kontrolünü yeniden ele geçirme girişimini kaybetti.

Olympus, son yıllardaki büyüme zorlukları nedeniyle Ağustos ayında tam yıllık faaliyet geliri tahminini düşürdü.

Citigroup analistleri, durumun talihsiz olmasına rağmen Olympus’un bunu uygun şekilde ele aldığını belirtti. Şirketin aday gösterme komitesinin yeni bir CEO için seçenekleri araştırdığını ve Transform Olympus girişiminin lideri Takeuchi’nin güçlü bir tercih olarak kabul edildiğini eklediler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

Advertisement

Related news

Other content you may like

More industry news

Trump'ın enerji adayı Chris Wright, fosil yakıtların küresel yoksulluğu sona erdirmenin anahtarı olduğunu savunuyor
November 22, 2024
Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak
November 22, 2024
Meksika'nın GSYİH'si 2024'ün 3. çeyreğinde %1,1'lik artışla iki yıldan uzun süredir en yüksek büyümeye ulaştı
November 22, 2024
Apple ve Google, mobil tarayıcı hakimiyeti nedeniyle İngiltere'de rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir
November 22, 2024
Elastic hissesinde neler oluyor?
November 22, 2024
İsveçli pil üreticisi Northvolt, Avrupa'nın EV hedeflerini bozan 11. Bölüm iflası başvurusunda bulundu
November 22, 2024
İngiltere'de enerji faturalarının Ocak ayından itibaren %1,2 artarak 1.738 sterline çıkması bekleniyor
November 22, 2024
Jim Cramer, Bitcoin'i MicroStrategy hissesine tercih edeceğini söylüyor: İşte nedeni
November 22, 2024