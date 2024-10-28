SEC, artan kripto dava birikimi nedeniyle Ripple itirazını 2025’e erteledi

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Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden hukuki anlaşmazlığın 2025’e kadar uzaması bekleniyor.

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SEC yakın zamanda ana dilekçesini sunmak için bir uzatma talebinde bulunarak işlemleri daha da geciktirdi ve yeni bir dosyalama son tarihi olarak Ocak 2025 belirlendi.

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Hukuk analisti Fred Rispoli, bu gecikmenin sadece prosedürel bir gecikme olmadığını; SEC’in sınırlı kaynakları ve kapsamlı kripto para gündeminin de buna katkıda bulunan faktörler olduğunu öne sürüyor.

Rispoli, davanın her iki tarafın da mahkemede canlı savunmalar yerine yazılı savunmalara odaklanmasıyla uzun bir “özet mücadelesine” dönüşebileceğini ve sözlü savunmaların 2025 sonuna kadar ertelenebileceğini düşünüyor.

SEC, Ripple davasında baskı altında mı?

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SEC’in ek bir uzatma talebi, düzenleyicinin aşırı yüklenmiş olabileceğini ve devam eden çok sayıda kripto para davasını yönetmekte zorlandığını gösteriyor.

Hukuk uzmanları, Ripple’ın temyiz başvurusunda yaşanan gecikmenin, SEC’in sınırlı kaynaklara sahip olması nedeniyle davalara nasıl öncelik vereceği konusunda sıkıntı yaşadığını gösterdiğini savunuyor.

Eski SEC avukatı Marc Fagel, Rispoli’nin yorumuna, son tarihin uzatılmasının tipik zaman çizelgeleri içinde olduğunu ve herhangi bir resmi gecikme anlamına gelmediğini belirterek karşı çıksa da, erteleme, SEC’nin kripto para birimi uygulamasında karşı karşıya olduğu karmaşık hukuki ve lojistik zorlukları vurguluyor.

Hukukçular, Ripple’ın itirazının mahkeme ifadelerinden ziyade yazılı argümanlara yoğunlaşacağını ve bunun da hukuki brifinglerin ileri geri değiş tokuşuna yol açabileceğini öngörüyor.

Bu gelişme, sorunun hemen çözülmesi olasılığını azaltıyor ve odak noktasının her iki tarafın ileri sürdüğü argümanlara kaymasına neden oluyor.

Davada 2025 yılı sonlarında yapılması beklenen sözlü savunmalar, hem Ripple’a hem de SEC’e temyiz sürecinde hukuki konumlarını geliştirme ve güçlendirme fırsatı sunacak.

Yeni yasalar ve SEC liderliği Ripple’ı nasıl etkileyebilir?

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Fred Rispoli ayrıca olası yeni mevzuatın Ripple’ın bu hukuki mücadeledeki konumunu nasıl etkileyebileceği konusunda da spekülasyonlarda bulunuyor.

2026 yılına kadar Ripple’ın sınıflandırmasını açıkça ele alan yeni bir yasa yürürlüğe girerse, davanın gidişatı değişebilir.

Öte yandan, Ripple’ın statüsüne ilişkin mevzuat belirsizliğini korursa, istinaf mahkemesi daha fazla açıklama için davayı ilk derece mahkemesine geri gönderebilir.

Ayrıca Rispoli, kripto para birimlerinin daha sıkı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunan mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’in 2026 yılına kadar görevinde kalmasının pek olası olmadığını öngörüyor.

SEC liderliğindeki bir değişiklik, Ripple’ın yasal görünümü üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve potansiyel olarak düzenleyicinin davadaki duruşunu veya stratejisini değiştirebilir.

Ripple davasının olası sonuçları

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Ripple’ın SEC ile girdiği hukuki mücadelenin etkileri şirketin kendisiyle sınırlı kalmıyor ve daha geniş kripto para piyasasını etkiliyor.

Ripple, SEC’in iddialarına karşı başarılı olursa, diğer blockchain ve kripto para birimleri kuruluşları için yasal bir emsal oluşturabilir ve düzenleyici denetimlere karşı çıkmak için bir şablon sağlayabilir.

Öte yandan, SEC lehine verilecek bir karar, kurumun daha geniş düzenleyici girişimlerindeki konumunu güçlendirebilir ve ABD’de kripto para birimiyle ilgili işletmelere yönelik kısıtlamaları sıkılaştırabilir.

Sonuçların yalnızca Ripple’ı değil, dijital varlıkları içeren gelecekteki davaları da etkilemesi muhtemel.

Temyiz süreci ilerledikçe piyasa analistleri ve hukuk uzmanları, her iki tarafın uyguladığı stratejileri yakından takip edecek.

Ripple’ın davası, kripto para düzenlemesinin gelişen dinamiklerini vurguluyor; her yasal karar, potansiyel olarak piyasanın yönünü ve düzenleyici çerçevesini şekillendiriyor.