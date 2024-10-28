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Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in, önemli bir maliyet azaltma girişiminin parçası olarak en az üç Almanya fabrikasını kapatıp on binlerce çalışanı işten çıkaracağı bildiriliyor.

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Yüksek enerji maliyetleri, Asya’dan gelen rekabet baskısı ve durgun talep gibi sorunlarla karşı karşıya kalan otomobil üreticisi, rekabet gücünü yeniden kazanmak için operasyonlarını yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

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Volkswagen’in itibarını ve Almanya’nın endüstriyel statüsünü etkilemesi beklenen karar, Avrupa otomotiv endüstrisi üzerindeki artan ekonomik baskıyı vurguluyor.

Volkswagen’in fabrika kapatmaları Almanya’nın endüstriyel itibarını nasıl etkileyebilir?

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Volkswagen’in Almanya topraklarında ilk kez fabrika kapatma kararına yol açabilecek yeniden yapılandırma önerisi, paydaşlar arasında endişelere yol açtı.

Şirketin işçi sendikalarıyla görüşmeler yürüttüğünü belirten İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, durumun ciddiyetini vurguladı.

Volkswagen’in Wolfsburg tesisinde çalışanlara hitap eden Cavallo, bu kararın toplu pazarlık için bir “kılıç şakırtısı” olmadığını, aksine Volkswagen’in operasyonlarında önemli bir değişiklik olduğunu belirtti.

Şirket, hangi fabrikaların kapatılacağını veya Almanya’daki 300 bin çalışanının bundan etkilenebileceğini henüz açıklamadı.

Volkswagen’in iş stratejisi ve yeniden yapılanma planlarına baskı yapan faktörler

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Volkswagen’i üretim stratejisini yeniden değerlendirmeye iten birkaç kritik faktör var. Almanya’nın artan enerji maliyetleri ve işçilik giderleri, Asya pazarlarından gelen rekabetçi baskılarla birlikte otomobil üreticisinin karlılığını aşındırdı.

Şirketin elektrikli araç (EV) satışları, Avrupa ve Çin’de talebin zayıflamasıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

Volkswagen Marka Bölümü Başkanı Thomas Schaefer, Almanya’daki bazı üretim tesislerinin hedeflenen seviyelerin yüzde 25-50 üzerinde maliyetlerle çalıştığını, bazı tesislerin ise rakiplerinin neredeyse iki katı maliyetle çalıştığını söyledi.

Volkswagen Yönetim Kurulu, gelecekteki önemli yatırımları güvence altına almak için bu maliyet zorluklarının ele alınmasının aciliyetini kabul etti.

Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gunnar Kilian, şirketin Çarşamba günü kapsamlı bir teklif paylaşmayı planladığını duyurarak, müzakere masasının her iki tarafına da sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Kilian, bu yeniden yapılandırma önlemleri olmadan Volkswagen’in mali durumunun gelecekteki büyüme için gerekli yatırımı yapamayabileceğini belirtti.

Piyasa Volkswagen’in maliyet düşürme planlarına nasıl tepki verdi?

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Volkswagen’in hisse senedi fiyatı, maliyet düşürme haberinin ardından yüzde 1 düşüş yaşadı ve bu durum şirketin mevcut baskılarla başa çıkma yeteneği konusunda piyasa endişelerinin olduğunu gösteriyor.

Volkswagen hisseleri son beş yılda %44 değer kaybetti ve Renault ve Stellantis gibi rakiplerine kıyasla önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

Stifel’den Daniel Schwarz’ın da aralarında bulunduğu analistler, Volkswagen’in planlarının piyasa beklentilerini aştığını belirterek, bu radikal hamleyi Çin’deki rekabete, Avrupa’daki talebin azalmasına ve artan düzenleyici kısıtlamalara bağlıyor.

Volkswagen’in Almanya’daki tesislerinin kapanma olasılığı, artan maliyetler, düzenleyici talepler ve tüketici tercihlerinin sürdürülebilir seçeneklere doğru kaymasıyla mücadele eden Avrupa otomotiv sektörü için bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Volkswagen’in bu hamlesi, diğer otomobil üreticilerini de benzer ekonomik baskılara yanıt olarak yeniden yapılandırma önlemlerini değerlendirmeye teşvik edebilir ve bu durumun sektörün Avrupa’daki geleceği açısından geniş kapsamlı etkileri olabilir.