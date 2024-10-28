Waaree Energies hisseleri %66’lık listeleme kazancına rağmen %9 düştü: İşte nedeni

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Güneş paneli üretiminde lider olan Waaree Energies, ihraç fiyatının yaklaşık %70’lik primiyle güçlü bir borsa açılışı yaptı ve bu durum yatırımcıların Hindistan’ın gelişen yenilenebilir enerji sektörüne olan güvenini yansıtıyor.

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Bombay Borsası’nda (BSE) 2.550 rupiden işlem gören hisseler, %69,66 artış kaydetti ve daha sonra ihraç fiyatına göre %72,98 artışla 2.600 rupiye ulaştı.

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Etkileyici başlangıca rağmen Waaree’nin hisseleri hızla kâr satışlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum hem BSE’de hem de Ulusal Borsa’da (NSE) %8-10’luk bir düşüşe yol açtı.

Uzmanlar, Hindistan’ın yenilenebilir enerji dönüşümünde Waaree’nin uzun vadeli potansiyeli konusunda farklı görüşler sunuyor.

Hisseler NSE ve BSE’de yüksek primlerle piyasaya çıktı

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Waaree Energies hisseleri BSE’de ihraç fiyatının önemli ölçüde üzerinde 2.550 rupiden açılırken, NSE’de sırasıyla %69,66 ve %66,33 prim yansıtarak 2.500 rupiden işlem gördü.

Şirketin piyasa değeri NSE’de 68.983,88 crore rupiye ulaşarak güçlü bir ilk talebin sinyalini verdi.

Kâr satışları hızlı bir düşüşe yol açtı, hisseler NSE’de gün içi en düşük 2.300 rupiye, BSE’de ise 2.294,55 rupiye geriledi.

Yatırımcılar tutmalı mı yoksa satmalı mı?

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Piyasa analistleri Waaree Energies’in büyüme yörüngesi hakkında farklı görüşlere sahip. Anand Rathi’de Temel Araştırma Başkanı Narendra Solanki, uzun vadeli yatırımcıların Waaree’nin güçlü piyasa konumlandırması ve yenilenebilir enerji girişimlerine yönelik hükümet desteğine atıfta bulunarak beklemeleri gerektiğine inanıyor.

Bu arada Mehta Equities’den Prashanth Tapse, yatırımcıların borsadaki keskin yükselişin ardından kısmi kar satışını değerlendirmelerini önererek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Waaree Energies, geriye dönük entegrasyon, kapsamlı kapasite genişlemesi ve uluslararası pazara nüfuz etme yoluyla pazar konumunu stratejik olarak güçlendirdi.

Hindistan’ın çatı üstü güneş enerjisi pazarı büyük ölçüde ticari ve endüstriyel talep tarafından yönlendirildiğinden, şirketin kamu hizmeti ölçeğindeki kurulumlara odaklanması, onu gelecekteki büyüme için iyi bir konuma getiriyor.

StoxBox’tan Sagar Shetty, Waaree’nin küresel tedarik zinciri ve güçlü emir defterinin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olumlu olduğunu düşünüyor.

Waaree Energies, 2022-2024 mali yılları arasında %99,8’lik bileşik yıllık büyüme oranıyla gelir artışı sağlayarak etkileyici bir mali büyüme gösterdi.

Net kâr, FY22’de 79,6 crore rupiden FY24’te 1.274,3 crore rupiye yükselirken, öz sermaye getirisi (ROE) %17,69’dan %30,26’ya yükselerek finansal dayanıklılık ve operasyonel verimliliğin göstergesi oldu.

Şirket, yeni bir ihraç ve Satış Teklifi (OFS) bileşeni de dahil olmak üzere halka arzı yoluyla 3.600 crore rupi gelir elde etti.

Yeni ihraçtan elde edilecek gelir, Odisha’da külçe, yonga, güneş pili ve güneş fotovoltaik modülleri için yeni bir 6 GW üretim tesisinin finansmanını sağlayacak, böylece Waaree’nin üretim kapasitesi artırılacak ve artan güneş enerjisi talebi karşılanacak.

Bu genişleme, Waaree’nin Hindistan’ın yenilenebilir enerji sektörünü ileriye taşıma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Gri piyasa beklentileri %100 listeleme primine işaret ederken, Waaree Energies’in %70’lik kazancı dikkat çekici bir başlangıç olmaya devam ediyor.

Performans, hem güçlü talebi hem de kar satışlarından kaynaklanan günlük düşüşlerden de anlaşılacağı üzere oynaklık potansiyelini işaret ediyor.

Hisse senedinin bu dalgalanmalar karşısındaki dayanıklılığı, uzun vadeli beklentileri değerlendiren yatırımcılar için önemli bir faktör olacak.