Xpeng, yılda 10.000 uçan araba üretecek yeni tesisin inşasına başladı

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Xpeng’in uçan araba bölümü Xpeng AeroHT, yeni tanıtılan modüler uçan arabası Kara Uçak Gemisi’nin (LAC) üretimini hedefleyen, Guangzhou’da 180.000 metrekarelik bir üretim tesisi inşaatına başladı.

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2026 yılında tamamlanması planlanan tesis, yılda 10 bin adete kadar üretim kapasitesine sahip olacak.

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Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana 3.000’den fazla ön sipariş alan Xpeng, gelişmiş ulaşım inovasyonunu Çin’in modüler uçan araba sektörünün ön saflarına konumlandırıyor.

Xpeng’in Kara Uçak Gemisi Nedir?

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Xpeng’in Eylül ayında tanıttığı Kara Uçak Gemisi, yaklaşık 2 milyon yuan fiyat etiketiyle, hem kara hem de hava yolculuğu yeteneğine sahip iki parçalı bir araç.

LAC, üç akslı bir uçak gemisinden ve uçak gemisine otonom olarak iniş ve yanaşma yapabilen büyük bir insansız hava aracından oluşuyor.

Aracın modüler tasarımı, Kasım 2024’te yapılacak Zhuhai Hava Gösterisi’nde ilk kez halka açık gösteriminin ardından acil servislerden özel taşımacılığa kadar çok sayıda uygulama için çok yönlülük sunuyor.

Bireysel alıcılar arasında talebin sınırlı olabileceğini belirten Xpeng, mobilitenin hayati önem taşıdığı kurtarma ve kamu hizmetleri gibi sektörlerden yüksek ilgi bekliyor.

Xpeng uçan araba alanına giren tek Çinli otomobil üreticisi değil. Chery de yakın zamanda modüler uçan aracını tanıttı ve Çin’in otomotiv endüstrisinde uçan arabalara olan ilginin arttığını vurguladı.

Uçan arabaların potansiyeli, Çin’in yeni ulaşım çözümlerinde liderlik etme hedefiyle örtüşüyor.

Bu araçların günlük hayatta güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik destekleyici düzenlemelerin geliştirilmesi, muhtemelen daha geniş çapta benimsenmesini etkileyecektir.

LAC, 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olup minimalist, aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Xpeng’in 800V EREV platformu üzerine inşa edilen taşıyıcı, şarj başına 1.000 km’lik karma bir menzile ulaşabilir.

Tamamen elektrikli bir drone olan uçak bileşeni, taşıyıcıya otomatik olarak yanaşabilir ve tam şarjla 5-6 uçuşu idare edebilecek şekilde donatılmıştır. Yüksek voltajlı sistemi, drone’un sadece 18 dakikada %30’dan %80’e kadar şarj olmasını sağlar.

Xpeng’in Guangzhou’daki yeni fabrikası

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Xpeng’in Guangzhou Kalkınma Bölgesi’nde yer alan yeni fabrikasında, montajdan boyamaya kadar tüm süreçleri kapsayan dört üretim atölyesi bulunacak.

Başlangıçta inşaatın Eylül ayında başlaması planlanmıştı ancak tesisin Xpeng’in 2026 üretim hedeflerine yetişecek şekilde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Fabrikanın tek odak noktası, LAC’nin uçak bileşeninin üretimi olacak ve uçak gemisinin montajı Xpeng’in mevcut tesislerinde gerçekleştirilecek.

Uçan arabaların ilk başlardaki coşkusuna rağmen ticarileştirilmesi düzenleyici ve fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıyadır.

LAC’nin yüksek maliyeti ve Çin’in uçan araçlara ilişkin gelişen yasal çerçevesi bir araya geldiğinde, kitlesel pazar benimsenmesinin önünde engel olabilir.

Ayrıca bu araçların ticari amaçla kullanılabilmesi için uçuş ruhsatı alınması zorunluluğu devam ediyor.

Ancak Xpeng’in kurtarma hizmetleri de dahil olmak üzere kurumsal müşterilerle ortaklıklara odaklanması, özel tüketiciler arasındaki talep risklerini azaltabilir.

Kara Uçak Gemisi’nin başarısı, Xpeng’in küresel otomotiv pazarındaki konumunu yeniden belirleyebilir.

Uçan araçlara yönelik girişimi, birçok kişinin kentsel ve acil ulaşımın geleceğini şekillendirmesi beklenen yüksek teknolojili mobilite çözümlerinin yükselişiyle örtüşüyor.

Uçan araba teknolojisinde öncü olan Xpeng’in tesisinin faaliyete geçmesi, Çin’in ileri otomotiv üretimindeki liderliğini daha da ileriye taşıyacak ilerlemelerin habercisi olabilir.