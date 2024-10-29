Altın, ABD’deki önemli ekonomik veriler öncesinde yükseldi; bakır fiyatları düştü

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Altın fiyatları, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri ve bu hafta sonu açıklanacak bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde Salı günü yükseldi.

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Yatırımcıların Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin azalmasını önemsememeleri nedeniyle fiyatlar seans başında rekor seviyeye yaklaştı.

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Yazım sırasında, COMEX’teki en aktif altın sözleşmesi ons başına 2.766,50 dolardı ve önceki kapanıştan %0,4 arttı. Ekim ayının başlarında, altın fiyatları ons başına 2.772,60 dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.

Altın fiyatları, İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik saldırısının herhangi bir petrol ve nükleer tesisi hedef almaması nedeniyle sınırlı etki yaratmasının ardından pazartesi günü baskı altına girmişti.

Ancak, sarı metale yönelik güvenli liman talebi önümüzdeki hafta yapılacak ABD seçimleri öncesinde bozulmadan kaldı. Önümüzdeki dört yıl boyunca ABD siyasetini belirleyecek olan sonuç hakkındaki belirsizlik, yatırımcıları tetikte tuttu.

Seçim gerginliği

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Önümüzdeki hafta yapılacak seçimlere ilişkin belirsizlik altın fiyatlarının hareketini belirleyebilir.

Çoğu anket, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i geride bıraktığını gösteriyor. Ancak analistler, yarışın yakın geçeceğine inanıyor.

Fxstreet.com’un haberine göre;

Ortadoğu gerginliği ve ABD’deki seçim gerginliğinin etkisiyle güvenli liman talebinin devam etmesi kıymetli metal için olumlu bir gelişme olmaya devam ediyor.

Trump’ın kazanması durumunda, Çin ile bir ticaret savaşı endişeleri altına yönelik güvenli liman talebini artıracaktır. Dahası, Trump ayrıca Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifletebilirken, İran’a yönelik yaptırımları iki katına çıkarabilir.

Odakta ekonomik veriler

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Yatırımcılar ayrıca perşembe günü ABD’den açıklanacak üçüncü çeyrek GSYH verilerine de odaklanıyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi de cuma günü tarım dışı istihdam verileriyle birlikte açıklanacak.

Tüm bu verilerin önümüzdeki haftaki Fed politika toplantısından önce yayınlanması planlanıyor. Veriler ekonominin daha fazla soğumasını gösteriyorsa, ABD’de daha fazla faiz indirimi için iyiye işaret olur.

Düşük faiz oranları, altın ve gümüş gibi getirisi olmayan metallere olan talebi artırıyor.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Kasım ayındaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme olasılığının yüzde 95 olduğunu öngörüyor.

Fed, Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek piyasayı şaşırtmıştı.

Altının teknik görünümü

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Uzmanlar, altının ons başına 2.770-2.775 dolar seviyesinde dirençle karşılaştığını söylüyor.

Fiyatlar ons başına 2.775 dolar seviyesini aşarsa, sarı metal bir sonraki ons başına 2.800 dolara kadar yükselebilir. COMEX’teki altın fiyatları bu yılın başından bu yana %30’dan fazla arttı.

Fxstreet editörü Haresh Menghani, bir raporda, “Bununla birlikte, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girmenin eşiğinde ve boğalar için bir miktar dikkatli olmayı gerektiriyor” dedi.

Dolayısıyla, kısa vadede herhangi bir değer artışı hareketi için pozisyon almadan önce, kısa vadede bir miktar konsolidasyon veya ılımlı bir geri çekilme beklemek ihtiyatlı olacaktır.

Bakır fiyatları düştü

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Endüstriyel metaller arasında, Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatları, yatırımcıların en büyük tüketici Çin’den daha fazla ipucu beklemesiyle Salı günü düştü.

Çin’de yakın zamanda duyurulan teşvik paketleri kırmızı metale olan talebi yaratmaya yetmedi. Tüccarlar Çin hükümetinin emlak sektörünü desteklemek için ekonomik teşvik duyurmasını bekliyorlardı.

Yatırımcılar şimdi daha fazla ipucu için perşembe günü açıklanacak Çin satın alma yöneticileri endeksine odaklanacak.

Yazının yazıldığı sırada LME’de üç aylık bakır kontratı ton başına %0,2 düşüşle 9.522 dolardan işlem görüyordu.