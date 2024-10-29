Apple’ın Çin’den uzaklaşmasıyla Hindistan’ın iPhone ihracatı 6 milyar dolara çıktı

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Apple’ın Hindistan’dan yaptığı iPhone ihracatı, Eylül ayında sona eren altı ayda üçte bir oranında arttı. Bu artış, teknoloji devinin Hindistan’da üretimi artırırken Çin’e olan bağımlılığını azaltma yönündeki stratejik hamlesini pekiştirdi.

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Hindistan yapımı iPhone ihracatı geçen yıla göre önemli bir sıçrama yaparak yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

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Sağlam büyüme trendi, Apple’ın 2024 mali yılında iPhone ihracatında 10 milyar doları aşma yolunda olduğunu gösteriyor.

Bu artış, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artmasıyla birlikte Apple’ın Hindistan’ın iş gücünden, sübvansiyonlarından ve gelişen teknoloji ekosisteminden yararlanma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarının ardından gerçekleşti.

Apple’ın Hindistan’daki üretime yönelik hamlesi 10 milyar dolara ulaşacak

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Apple’ın Hindistan üretimine yönelik stratejik yönelimi, şirketin üç ana tedarikçisi olan Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. ve Tata Electronics tarafından hızlandırıldı.

Birlikte, Hindistan’ın güney bölgelerinde, özellikle Chennai ve Karnataka çevresinde iPhone montajını hızlandırıyorlar.

Apple’ın Hindistan’daki lider tedarikçisi Foxconn, ülkenin iPhone ihracatının yarısını oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl iPhone üretim birimini Wistron’dan satın alan Tata Electronics, Nisan’dan Eylül’e kadar Karnataka’dan yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde iPhone ihraç ederek Apple’ın ilk Hindistan montaj ortağı oldu.

Apple’ın Hindistan’daki hızlı büyümesi, Başbakan Narendra Modi’nin uluslararası işletmeleri yerel üretime yatırım yapmaya teşvik eden “Hindistan’da Üret” girişimiyle de örtüşüyor.

Hindistan hükümetinin sağladığı destekler, Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max gibi üst düzey iPhone modellerini yurt içinde üretmesine yardımcı oldu.

Üretimi yerelleştirme hamlesi, yalnızca Apple’ın Hindistan ihracatını artırmakla kalmadı, aynı zamanda akıllı telefonların ülkenin ABD’ye en çok ihraç ettiği kategori haline gelmesini sağladı ve bu mali yılda sadece beş ayda 2,88 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Hint orta sınıfı talebi yönlendiriyor

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Bu kazanımlara rağmen Apple, büyük ölçüde Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli markaların hakim olduğu Hindistan akıllı telefon pazarının sadece yüzde 7’sini elinde tutuyor.

Apple’ın popülaritesi, harcanabilir geliri ve satın alma gücü artan Hindistan orta sınıfı arasında yükselişte.

Apple, talebi karşılamak için Mumbai ve Yeni Delhi’de amiral mağazaları açtı; Bangalore ve Pune’de daha fazla mağaza açmayı planlıyor ve böylece Hindistan’ın yükselen tüketici sınıfının beklentilerini karşılamak için perakende alanındaki varlığını güçlendiriyor.

Apple’ın Hindistan’a odaklanması meyvelerini verdi ve bölgedeki yıllık gelir, Mart 2024’te sona eren yılda rekor seviye olan 8 milyar dolara ulaştı.

Apple’ın Hindistan’daki varlığının genişlemesi, hedefli pazarlama çalışmaları ve çevrimiçi satışlarla desteklenerek gelirlerinin daha da artması sağlandı.

Analistler, yükselen orta sınıf ve üst düzey cihazlara erişimi kolaylaştıran ödeme planlarının büyümesiyle Apple’ın Hindistan satışlarının 2030 yılına kadar 33 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Apple üretim üssünü çeşitlendirmeye devam ederken, Çin en büyük üretim merkezi olmaya devam ediyor.

Hindistan’a yönelme, Çin’in ekonomik belirsizliklerle boğuşurken alternatif bir tedarik zincirine olan bağımlılığın arttığını gösteriyor.

Apple, bu yıl Hindistan’daki iPhone üretimini iki katına çıkararak 14 milyar dolara çıkarırken, bunun 10 milyar dolarını ihracat oluşturdu. Bu durum, şirketin Hindistan’a olan bağlılığının uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Ancak bu kazanımlara rağmen Hindistan’ın yakın gelecekte Apple’ın üretim ekosistemindeki Çin hakimiyetiyle rekabet edebilmesi pek olası görünmüyor.